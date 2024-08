La France Mutualiste intègre avec succès ses activités d'unités de compte sur la plateforme Clearwater Analytics

La compagnie d'assurance mutualiste française adopte la solution Clearwater JUMP Unit-Linked Funds afin d'automatiser ses opérations d'investissement

BOISE, Idaho, et PARIS, 6 août 2024 /PRNewswire/ -- Clearwater Analytics (NYSE : CWAN), fournisseur leader de solutions SaaS de gestion des investissements, de comptabilité, de reporting et d'analyse opérant à l'échelle mondiale, a annoncé aujourd'hui que La France Mutualiste avait opté pour la plateforme de pointe JUMP Unit-Linked Funds (« ULF ») de Clearwater afin de moderniser ses opérations d'investissement et ses processus de reporting et qu'elle y avait déjà intégré avec succès toutes ses activités unités de compte. Ce partenariat est le signe d'une transformation numérique d'envergure pour La France Mutualiste, qui entend automatiser les tâches manuelles, gagner en efficacité opérationnelle et impulser la croissance future.

La France Mutualiste est un groupe d'assurance mutualiste français spécialisé dans l'assurance-vie, les retraites et la gestion d'actifs. Avec un encours sous gestion d'environ 10 milliards d'euros dans divers types d'investissements, notamment des fonds, des ETF, des obligations, des actions et des actifs non-cotés, La France Mutualiste avait besoin d'une solution complète prenant en charge l'intégralité du cycle de vie des investissements pour remplacer son système historique et satisfaire les besoins de reporting de son portefeuille.

Ce sont les volumes grandissants des activités unités de compte de La France Mutualiste et le besoin d'une plateforme moderne, intégrée et en mesure de gérer à la fois les opérations d'investissement des fonds généraux et des unités de compte qui ont insufflé cette transition vers Clearwater JUMP ULF. Grâce à Clearwater, La France Mutualiste va réduire le nombre de processus manuels, les inefficiences et l'exposition aux risques potentiels, et ce dans les principaux domaines, comme la saisie des ordres, les rapprochements, le reporting ou la communication avec les dépositaires.

« Clearwater nous offre l'automatisation, la scalabilité et la technologie dont nous avons besoin pour rationaliser nos opérations et préparer notre activité à une croissance durable », affirme Boris Jacquet, Directeur du Patrimoine de La France Mutualiste, avant de poursuivre : « La solution Clearwater JUMP ULF nous permet d'éliminer les tâches manuelles et d'optimiser nos processus. Nous pouvons ainsi nous concentrer sur les tâches stratégiques à fort impact qui apportent une plus grande valeur ajoutée à notre entreprise. »

Avec l'implémentation de Clearwater JUMP ULF, La France Mutualiste vise à atteindre les objectifs suivants :

Sécuriser les opérations d'investissement, en automatisant la saisie des ordres, les rapprochements et les interactions avec les dépositaires ;

, les communications avec les dépositaires et le transfert des ordres relatifs aux produits en unités de compte ; et Adopter une architecture technique moderne, avec fluidité des mises à jour et expérience fonctionnelle pensée pour les utilisateurs.

« La transformation technologique de La France Mutualiste est un engagement de tous les instants, et nous sommes dévolus à lui apporter notre soutien à chaque étape », déclare Emmanuel Fougeras, Président des produits JUMP chez Clearwater. « Clearwater JUMP ULF est une solution complète et évolutive, qui automatise l'intégralité des opérations d'investissements des sociétés de premier plan comme La France Mutualiste », conclut-il.

A propos de La France Mutualiste

Groupe mutualiste créé il y a plus de 130 ans par Léon Guillot avec l'ambition de permettre à tous les Français de construire leur retraite, La France Mutualiste rassemble et accompagne plus de 290 000 adhérents-clients. Spécialiste d'épargne et de retraite, ainsi que d'assurances et solutions santé par le biais de sa filiale Média Courtage, le groupe gère environ 10 milliards d'euros d'actifs. Implantée dans toute la France à travers un maillage de 58 agences, La France Mutualise entretient avec ses adhérents un lien de proximité et de confiance, dans un climat de transparence et d'écoute. C'est cet esprit de famille qui anime et rassemble ses collaborateurs et bénévoles. Mutualiste dans son nom et dans son ADN, La France Mutualiste considère que faire groupe est essentiel pour mieux défendre chacun et que la force collective est essentielle pour apporter un avenir meilleur à ses adhérents et à notre monde. Son engagement sociétal se traduit notamment par le soutien de nombreux projets favorisant les liens intergénérationnels.

Plus d'informations sur https://www.la-france-mutualiste.fr/.

A propos de Clearwater Analytics

Clearwater Analytics (NYSE: CWAN), est une solution nativement SaaS, qui révolutionne la gestion des investissements. Grâce à son architecture "single instance, multi-tenant", Clearwater automatise la gestion de portefeuilles, la création de reporting, l'agrégation et la réconciliation de données, la comptabilité, la conformité, la gestion des risques et des ordres. Chaque jour, nos clients gèrent efficacement plus de 7,3 trillions de dollars d'actifs côtés et non côtés sur la plateforme. Plus d'informations sur Clearwater sont disponibles sur clearwateranalytics.com.

