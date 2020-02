La JAF publie des vidéos présentant des conseils de sécurité pour une conduite agréable au Japon ; les règles de conduite diffèrent entre le Japon et les pays étrangers

TOKYO, 5 février 2020 /PRNewswire/ -- La Japan Automobile Federation (ci-après la « JAF », Fédération automobile du Japon) a annoncé le 4 février le lancement d'une page web consacrée à un guide vidéo sur le code et les règles de conduite au Japon, destinée aux visiteurs venant de l'étranger et présentant des clips vidéos sur cette page web.

- Pour une conduite sûre et sans problème au Japon

De nos jours, les infractions à la circulation et les accidents mettant en cause des visiteurs d'outre-mer conduisant au Japon des véhicules de location sont en hausse. Afin de les aider à profiter d'une conduite sûre et sans problème au Japon, la JAF a produit et publié des vidéos qui soulignent les différences dans le code et les règles de circulation entre le Japon et les autres pays.

- Vidéos en anglais et dans cinq autres langues afin de traiter de trois questions qui surprennent les visiteurs d'outre-mer

https://english.jaf.or.jp/safe-driving/drive-safe-to-enjoy-your-stay-in-Japan

Ces vidéos courtes décrivent un touriste d'outre-mer partant faire une promenade en voiture avec un résident au Japon. À mesure que le ou la touriste découvre la différence dans la pratique par rapport à son pays, le résident lui fournit une explication. Le contenu des vidéos est ainsi conçu pour susciter davantage d'empathie de la part des spectateurs. Ces vidéos ont été produites en anglais et des versions en cinq autres langues étrangères ont des sous-titres en français, en allemand, en chinois, en vietnamien et en portugais. La JAF leur offre donc un total de six langues afin de faire en sorte que ces conseils puissent être compris par de nombreux visiteurs étrangers au Japon. Elles traitent de trois problèmes soigneusement sélectionnés dans le code et les règles de conduite au Japon, et qui peuvent particulièrement déconcerter les visiteurs de l'étranger.

1. Conduite à gauche

Un système de circulation à gauche est en vigueur dans 70 pays et régions, et le Japon est l'un d'entre eux.

2. Panneau de stop

Au Japon, les panneaux de stop ont une forme triangulaire pointée vers le bas, où « STOP » est écrit en japonais. La norme internationale est un panneau octogonal portant l'inscription « STOP ».



*Certains panneaux de stop japonais portent « STOP » écrit à la fois en japonais et en anglais, mais le nombre de ces panneaux est limité.

3. Stop avant une traversée de voie ferrée

S'arrêter avant de traverser une voie ferrée est exigé dans un très petit nombre de pays et de régions. Au Japon, ceci est exigé parce que les trains traversent des zones et des routes résidentielles étroites.

Site web spécial « Conduisez en sécurité pour profiter de votre séjour au Japon »

https://english.jaf.or.jp/safe-driving/drive-safe-to-enjoy-your-stay-in-Japan

Site web officiel de la JAF : https://english.jaf.or.jp/

