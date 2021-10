La Maison de Parfum The Harmonist créée par Lola Tillyaeva lance sa nouvelle Collection Yang

La Maison de Parfum présente cinq nouvelles fragrances uniques

LOS ANGELES, 22 octobre 2021 /PRNewswire/ -- The Harmonist relance sa Collection Yang réunissant cinq nouvelles fragrances éclatantes. S'inspirant de la collection Yang originale, cette nouvelle collection très attendue se dévoile dans une concentration parfum afin de mieux révéler l'intensité et le caractère des matières premières. La collection fusionne les cinq éléments : le bois, le feu, la terre, l'eau et le métal en cinq parfums vibrants qui expriment l'énergie du Yang.

Fondée par Lola Tillyaeva (Lola Till), la Maison de Parfum The Harmonist s'inspire des principes fondamentaux du Feng Shui; chaque senteur est créée avec une attention toute particulière pour aider la personne qui la porte à trouver l'équilibre, l'harmonie et le bien-être.

« Golden Wood, Desired Earth, Velvet Fire, Matrix Metal, et Sacred Water offrent des arômes vifs et assurés. Chaleureux et lumineux, ils sont conçus pour dynamiser et nourrir la personne qui les porte, tout comme la lumière du soleil. Bien que nous soyons immensément fiers de la collection qui a été conçue en collaboration avec mon cher ami et parfumeur Guillaume Flavigny, The Harmonist est une conversation permanente où les fragrances doivent constamment évoluer et se développer, tout comme les personnes. » affirme Lola Tillyaeva.

Cette nouvelle collection marque aussi le lancement d'un nouveau packaging mettant en exergue l'engagement constant de la marque envers l'environnement. En plus d'un design simplifié qui réduit l'empreinte écologique, The Harmonist a éliminé tout plastique à l'intérieur du packaging, le rendant ainsi recyclable à 100%.

« Nous avons remplacé les composants plastiques intérieurs de la nouvelle collection Yang par des matériaux écologiques » déclare Lola Tillyaeva. « Pour une marque de niche, cela a été une tâche difficile et nous sommes très heureux et fiers d'avoir pu obtenir ces résultats. Nous espérons que grâce à sa nouvelle collection, The Harmonist établira sa place à l'avant-garde de la durabilité au sein de l'industrie. »

Tous les parfums reformulés de la Collection Yang sont lovés dans le nouvel écrin et présentés dans des flacons de verre 50 ml opaques qui sont la signature de la marque. Les fragrances seront disponibles à compter d'octobre 2021 dans notre boutique phare basée à Paris, au 36 avenue George V et sur le site Internet www.theharmonist.eu .

SOURCE Office of Lola Tillyaeva (Till)