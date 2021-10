Парфюмерный дом Лолы Тилляевой The Harmonist выпустил новую коллекцию Yang Элитный парфюмерный бренд представил пять новых уникальных ароматов

Лос Анджелес, 26 октября 2021 г. /PRNewswire/ -- The Harmonist Лолы Тилляевой (Lola Tillyaeva) выпустил свою долгожданную коллекцию Yang (в переводе "Ян"), которая состоит из пяти незабываемых ароматов. Новая коллекция основана на первоначальной коллекции Yang, но в новой концентрации, которая позволяет лучше раскрыть глубину и характер ингредиентов. Коллекция основана на пяти базовых элементах – Дереве, Огне, Земле, Воде и Металле – которые раскрываются в пяти ярких ароматах и представляют энергию Ян.

Вдохновением для создания The Harmonist для Лолы Тилляевой стала древняя философия Фэн-шуй, и каждый аромат бренда был тщательно разработан, чтобы помочь обладателю обрести баланс, гармонию и благополучие.

«Golden Wood, Desired Earth, Velvet Fire, Matrix Metal и Sacred Water— это яркие, изысканные ароматы. Теплые и сияющие, они предназначены для того, чтобы заряжать энергией и питать владельца, подобно солнечному свету. Хотя мы и безмерно гордимся коллекцией, которая была разработана в сотрудничестве с моим дорогим другом, парфюмером Гийомом Флавиньи, The Harmonist - это постоянно продолжающийся диалог. Ароматам нужно позволять расти и развиваться, как людям», - сказала основательница The Harmonist Лола Тилляева (Lola Till).

Эта новая коллекция также знаменует собой запуск обновленной упаковки The Harmonist, демонстрирующей неизменную приверженность бренда к защите окружающей среды. В дополнение к более минималистичному дизайну, который уменьшает негативное влияние на природу, The Harmonist убрал весь внутренний пластик из упаковки, сделав ее на 100 % пригодной для вторичной переработки.

«В новой коллекции Yang мы заменили внутренние пластиковые детали экологически чистыми материалами,» – говорит Лола Тилляева. «Это была непростая задача для небольшого нишевого бренда, и мы очень гордимся достигнутым результатом. Мы надеемся, что с выпуском новой коллекции The Harmonist еще больше утвердит свое положение в авангарде устойчивого развития в отрасли».

Коллекция Yang («Ян») стала частью существующего ассортимента ароматов The Harmonist, который также включает коллекцию Yin, Prequel и Yin Transformation.

Все ароматы из новой коллекции Yang представлены в фирменных флаконах The Harmonist объёмом 50 мл и упакованы в новую упаковку бренда. Ароматы доступны с октября 2021 года во флагманском магазине The Harmonist в Париже, а так же в Bergdorf Goodman, Neiman Marcus, Holt Renfrew, Bloomingdales и The Conservatory, онлайн на веб-сайте The Harmonist www.theharmonist.com и www.theharmonist.eu и в других розничных магазинах.

