La MESI mTABLET ABI choisie comme finaliste dans la catégorie des dispositifs cardiovasculaires à l'édition 2021 du concours Medical Design Excellence Awards

MESI mTABLET ABI est l'appareil de mesure de l'Indice de Pression Systolique sans fil le plus intelligent sur le marché. Il permet simultanément de mesurer la pression systolique et de détecter l'AOMI en seulement 1 minute. Cela signifie que tous les patients à risque peuvent recevoir leurs mesures à temps, sans aiguillage inutile, ce qui permet de les traiter à temps et de prévenir les effets indésirables de l'AOMI.

Grâce à la technologie brevetée 3CUFF™ et à l'algorithme PADsense™, un résultat diagnostique fiable est garanti même chez les patients présentant une faible perfusion artérielle. Outre sa technologie avancée de détection de l'AOMI, MESI mTABLET ABI enregistre automatiquement les résultats de la mesure dans le dossier numérique du patient, ce qui permet au médecin de suivre l'évolution du patient dans le temps.

La MESI mTABLET ABI fait partie du système complet MESI mTABLET, qui comprend des modules de diagnostic sans fil, les dossiers de patients et des extensions logicielles offrant des options de diagnostic supplémentaires. Le système peut être introduit sans effort dans tout cabinet médical, car il est entièrement adaptable et modulaire. Outre l'IPS, les professionnels de la santé peuvent améliorer leur pratique grâce à des modules de diagnostic, tels que l'indice brachial-orteil automatisé, l'électrocardiogramme à 12 dérivations, la spirométrie, l'oxymétrie de pouls et la pression artérielle.

À propos de la société :

MESI, Ltd. est une société axée sur l'innovation, située en Europe, qui développe et produit des appareils médicaux à des fins de diagnostic. La mission de MESI est de simplifier le diagnostic, fournir aux cliniciens une évaluation médicale prédictive, les aider à détecter les maladies à un stade précoce et veiller à ce que tous les patients reçoivent un traitement efficace. Nos solutions s'adaptent à tous les environnements médicaux, des cabinets médicaux aux hôpitaux en passant par les soins à domicile. Grâce à une solide recherche et développement en interne et à un site de production certifié, nous sommes un fournisseur digne de confiance d'appareils de diagnostic numériques et connectés.

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/1499688/MESI_mTABLET_ABI.mp4

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1470860/MESI_Logo.jpg

