La nouvelle collection de parfums Firmenich exprime la force et l'optimisme, inspirée par Pantone® Color of the Year 2021

GENÈVE, 16 décembre 2020 /PRNewswire/ -- Firmenich, la plus grande entreprise privée de senteurs et d'arômes au monde, lance une nouvelle collection de parfums inspirée par Pantone® Color of the Year 2021. Avec des formats déclinés en savon liquide, bougies et parfum, ces neuf créations incarnent les thèmes de force et d'optimisme demandés par les consommateurs et les clients durant cette situation particulière.

Cette année, pour la première fois, Pantone® a sélectionné deux couleurs : Ultimate Gray, un gris intemporel, et Illuminating, un jaune doré. Ces couleurs incarnent la nouvelle énergie dont les consommateurs ont fait preuve pour lutter contre l'adversité de cette année écoulée, tout comme de leur espérance en des jours meilleurs.

« Actuellement, nous vivons un moment de résilience aidé par un certain optimisme envers le futur. En combinant couleur et parfum, nos clients pourront répondre aux envies de confort et de ré-assurance des consommateurs afin de lutter contre le stress » estime Ilaria Resta, President, Global Perfumery. « Des nuances d'argile grise riche en minéraux réconfortent et boostent notre résistance quand le jaune des agrumes ensoleillés nous réchauffe, synonyme d'espoir envers l'avenir. »

Neuf parfumeurs Firmenich issus des divers pôles de création mondiaux ont ainsi signé une nouvelle collection de parfums : celle-ci est le fruit de leur créativité à sublimer la palette inégalable des ingrédients naturels, synthétiques et bio-tech Firmenich ainsi qu'avec ses technologies brevetées pour renforcer les bénéfices ressentis, autant émotionnels qu'hygiéniques.

ULTIMATE GRAY

C'est un gris très moderne, apprécié en décoration intérieure, et dans nombre d'espaces publics. Soixante-dix pour cent* des consommateurs imaginent réaliser encore plus de choses de leur domicile et soixante-trois pour cent* affirment qu'ils comptent moins voyager. L'élégance raffinée de ce gris projette dans un univers confortable et familier de notre quotidien. Trois parfums – Clean Slate, Claystone et Smoked Minerals – explorent le concept olfactif de l'argile grise, avec une harmonie de teintes minérales. Des ingrédients tels que les bois de cachemire participent à ce confort.

ILLUMINATING YELLOW

Alors que soixante-sept pour cent* des consommateurs s'attendent à ce que la pandémie dure encore longtemps, la chaleur familière d'un jaune couleur « rayon de soleil » s'avère réconfortante durant cette période difficile. Le jaune renvoie à un parfum pétillant et réjouissant. Les trois créations – Sunshower, Citrus Spirit et Golden Hour – procurent une expérience pleine d'énergie, grâce aux notes éclatantes d'agrume ensoleillé. Quelques touches de musc ajoutent du confort.

FLAVOR OF THE YEAR

En collaboration avec l'équipe Taste & Beyond, Firmenich a aussi créé trois parfums évocateurs des Flavors of the Year. Grâce à sa réputation de « super racine », le gingembre est un symbole de force et d'endurance. En tant que « super fruit », le yuzu incarne un optimisme inébranlable. Les fragrances correspondantes s'appellent Ginger Root, Ginger Yuzu Tea, et Shining Silence.

La parfumeuse Ashley Balavoine avance : « Nous créons des parfums qui répondent aux besoins des consommateurs en matière de sécurité, de santé et de confort. Les consommateurs ont été exposés à des problématiques entièrement nouvelles, ou bien qu'ils n'imaginaient pas. Nous voulons leur apporter ancrage, ré-assurance et leur remonter le moral, pour envisager un meilleur futur ».

Le fournisseur de langages coloriels standardisés et de solutions digitales Pantone® sélectionne depuis vingt ans la Color of the Year. Ce choix est basé sur ses analyses des tendances et influences issues de divers secteurs tels que le spectacle, la culture, la mode, le design et les destinations touristiques. Depuis 2000, Firmenich entretient avec Pantone® une collaboration qui lui permet de rester en amont des perspectives émergentes pour traduire les couleurs de la vie en arômes et parfums.

*Sources : Enquête mondiale sur la COVID-19 de Firmenich, deuxième vague, septembre 2020. Enquête ingrédients Firmenich US, avril 2020. Firmenich Emotions 360.

À propos de Firmenich

Firmenich est la plus grande entreprise privée de senteurs et d'arômes au monde. Fondée en 1895, à Genève, en Suisse, elle est restée depuis sa création, 125 ans auparavant, une entreprise familiale. Firmenich est une entreprise de premier plan spécialisée dans la recherche, la création, la fabrication et la vente de parfums, de saveurs et d'ingrédients. Reconnue pour sa recherche et sa créativité d'envergure mondiale, ainsi que pour son leadership en matière de durabilité, Firmenich offre à ses clients une innovation supérieure en matière de formulation, une vaste palette d'ingrédients de haute qualité et des technologies exclusives, notamment la biotechnologie, l'encapsulation, la science olfactive et la modulation du goût. Firmenich a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 3,9 milliards de francs suisses à la fin du mois de juin 2020. Des informations complémentaires sur Firmenich sont disponibles sur le site www.firmenich.com

