La nouvelle réglementation chinoise sur les soins de santé en ligne profitera à des plateformes comme WeDoctor

HANGZHOU, Chine, 30 octobre 2021 /PRNewswire/ -- Le 27 octobre, la Commission nationale de la santé (NHC) de Chine, l'autorité responsable de l'industrie médicale, a publié une nouvelle politique qui appelle à la réglementation de l'industrie des soins de santé par Internet, en pleine croissance en Chine. Cette politique devrait faire entrer l'industrie chinoise des soins de santé sur Internet dans l'ère du développement normalisé.

Selon la NHC, en juin 2021, le nombre d'hôpitaux Internet en Chine a dépassé 1 600. L'hôpital Internet est le fournisseur de services médicaux en ligne tels que les consultations en ligne. Le premier hôpital Internet de Chine a été créé en 2015 à Wuzhen, dans la province du Zhejiang, par la plateforme de services médicaux numériques WeDoctor.

Cette politique a suscité un grand intérêt au sein du secteur chinois des soins de santé depuis sa publication. La politique réglementaire sur les consultations médicales en ligne a été bien accueillie par l'industrie, sa publication étant considérée comme bénéfique pour le développement du secteur des soins de santé sur Internet, en particulier pour certaines grandes plateformes médicales numériques qui proposent des services médicaux uniquement en ligne.

Le document, intitulé « Rules on the Regulation of Online Medical Consultation (Draft for Comments) », indique que les médecins sont tenus d'authentifier leur identité réelle avant de fournir des consultations afin de s'assurer que ces consultations en ligne sont effectuées par le dit médecin. Les autres personnes, les logiciels d'IA, etc. ne sont pas autorisés à se faire passer pour des médecins ou à les remplacer. Par conséquent, certaines entreprises qui se concentrent sur l'utilisation de la technologie de l'intelligence artificielle pour fournir des services de consultation pourraient subir un impact négatif.

La Chine n'autorise pas les plateformes de soins de santé sur Internet à utiliser les consultations comme outil de vente de médicaments sur ordonnance. La politique propose d'interdire les ordonnances unifiées et les renouvellements d'ordonnances, de ne pas lier le revenu personnel des travailleurs de la santé aux revenus provenant des médicaments et des examens médicaux, et de ne pas désigner de lieux où les médecins peuvent acheter des médicaments et des consommables.

Liao Jieyuan, fondateur de la plus grande plateforme de services médicaux numériques de Chine, WeDoctor, estime que la politique a émis un signal clair selon lequel les consultations médicales en ligne doivent être de la même qualité que celles fournies par les institutions physiques, ce qui reflète la détermination de la Chine à développer les services médicaux numériques, ce qui est essentiel pour le développement normalisé et l'expansion du marché de l'industrie des soins de santé sur Internet.

Les 1,4 milliard d'habitants de la Chine ont une énorme demande de services de soins de santé et les hôpitaux physiques ne sont pas en mesure de répondre à cette demande. Des plateformes telles que WeDoctor ont exploité la technologie pour contribuer à réduire le déséquilibre entre l'offre et la demande dans le secteur des soins de santé en Chine.

Selon un rapport de recherche publié par la CICC, les politiques réglementaires relatives aux soins de santé en ligne devenant plus transparentes et plus normalisées, les entreprises fournissant des services médicaux réels et disposant d'un système de conformité réglementaire solide devraient être les plus avantagées.

