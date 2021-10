La nueva normativa de China en materia de atención médica por Internet beneficiará a plataformas como WeDoctor

HANGZHOU, China, 29 de octubre de 2021 /PRNewswire/ -- El 27 de octubre, la Comisión Nacional de Salud de China (NHC), la autoridad responsable de la industria médica, emitió una nueva normativa que exige la regulación de la industria de la atención médica por Internet de rápido crecimiento en China. Se espera que la normativa impulse a la industria china de la atención médica por Internet hacia la era del desarrollo estandarizado.

Según la NHC, hasta junio de 2021, el número de hospitales virtuales en China había superado los 1.600. El hospital virtual es el proveedor de servicios médicos por Internet, como las consultas en línea. El primer hospital virtual de China se estableció en 2015 en Wuzhen, provincia de Zhejiang por medio de la plataforma de servicios médicos digitales WeDoctor.

Esta normativa ha propiciado un interés generalizado en la industria de la salud china desde su implementación. La política regulatoria de la consulta médica en línea ha sido bien recibida en la industria, y su publicación se considera beneficiosa para el desarrollo de la industria de la atención médica por Internet, especialmente para algunas de las grandes plataformas médicas digitales que prestan servicios médicos estrictamente en línea.

El documento, titulado "Normas sobre la regulación de las consultas médicas en línea (borrador para comentarios)", establece que los médicos deben autenticar su verdadera identidad antes de ofrecer consultas, con el fin de garantizar que dichas consultas en línea sean proporcionadas por dicho médico. No se permite que otras personas, software de IA, etc., imiten o reemplacen a los médicos. Como resultado, algunas empresas que se centran en el uso de la tecnología de la IA para ofrecer servicios de consultas médicas pueden verse afectadas negativamente.

China no permite que las plataformas de atención médica por Internet utilicen las consultas como una herramienta para la venta de medicamentos con prescripción. La normativa indica que se prohíbe la emisión de prescripciones unificadas y la reposición de recetas, que los ingresos personales de los trabajadores del área de la salud no deben estar vinculados a los ingresos por recetas de medicamentos y exámenes médicos, y que los médicos no deben designar sitios específicos para la compra de medicamentos y consumibles.

Liao Jieyuan, fundador de la plataforma de servicios médicos digitales más grande de China, WeDoctor, considera que la normativa ha emitido una clara señal de que la consulta médica en línea debiese ser de la misma calidad que la proporcionada por las instituciones presenciales, lo que refleja la determinación de China en cuanto a desarrollar servicios médicos digitales, que son esenciales para el desarrollo estandarizado y el crecimiento del mercado de la industria de la atención médica por Internet.

Los 1.400 millones de habitantes de China tienen una gran demanda de servicios de atención médica, y los hospitales físicos no pueden satisfacer esa demanda. Plataformas como WeDoctor han aprovechado la tecnología para ayudar a reducir el desequilibrio de la oferta y la demanda en el sector de la salud en China.

Según un informe de investigación publicado por el CICC, se espera que las empresas que ofrecen servicios médicos reales con un sólido sistema de cumplimiento normativo se beneficien en mayor medida conforme las políticas regulatorias para la atención médica por Internet se vuelven cada vez más transparentes y estandarizadas.

FUENTE WeDoctor

