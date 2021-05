La nouvelle solution SONAR de ThetaRay libère le secteur des paiements transfrontaliers, qui représente 25 000 milliards de dollars, en éliminant les risques de blanchiment d'argent

La solution SaaS avancée de surveillance des transactions permet aux banques, aux institutions financières et aux entreprises de développer leurs activités internationales sans s'exposer à des risques

NEW YORK, LONDRES et TEL AVIV, 24 mai 2021 /PRNewswire/ -- ThetaRay, important fournisseur d'analyses des mégadonnées basées sur l'IA (intelligence artificielle), a lancé aujourd'hui SONAR, la solution de prévention de la criminalité financière la plus avancée de l'industrie pour les paiements transfrontaliers. En offrant une visibilité totale sur les trajets de transaction transfrontaliers complexes, la solution SaaS permet aux banques, aux institutions financières et aux entreprises d'accroître leur volume de transferts sans risque d'être exploitées à des fins de blanchiment d'argent, de financement du terrorisme, de traite des êtres humains et de trafic de stupéfiants. Cette annonce fait suite à la récente ronde de financement de 31 millions de dollars de ThetaRay.

Les paiements transfrontaliers sont des transactions cruciales qui relient les économies locales du monde entier au système financier mondial. Cependant, ils impliquent souvent une séquence compliquée de banques opérant dans plusieurs devises dans différents pays, ce qui rend presque impossible la transparence sur l'identité des bénéficiaires. Les banques et les organes de régulation perdent confiance dans les contrôles de lutte contre le blanchiment d'argent de l'industrie et entre eux, alors qu'ils cherchent des mesures efficaces pour faire face aux menaces et réduire et éliminer les risques de leur écosystème. Cela limite la croissance de l'industrie et empêche les économies mal desservies d'accéder aux capitaux mondiaux.

SONAR est conçue pour instaurer la confiance et réduire les risques liés aux paiements transfrontaliers, et pour protéger les banques, les entreprises de technologie financière et les entreprises privées qui proposent des transferts de paiements. Grâce à des algorithmes d'apprentissage automatique mis au point par les célèbres professeurs de mathématiques Amir Averbuch et Ronald Coifman, SONAR protège les utilisateurs contre les tentatives d'utilisation abusive de leurs plateformes de transfert d'argent pour des systèmes sophistiqués de blanchiment d'argent. La solution peut être facilement intégrée et déployée en quelques jours, avec une mise en œuvre minimale requise. Grâce à sa capacité à détecter les premiers signes d'activités illicites, SONAR permet aux utilisateurs d'augmenter rapidement leurs revenus, de réduire considérablement le coût total de possession (TCO), d'améliorer le service à la clientèle et de stimuler le retour sur investissement.

« Pour la première fois dans l'histoire des transactions transfrontalières, le risque et les revenus ne sont plus un compromis », a déclaré Mark Gazit, PDG de ThetaRay. « SONAR est la nouvelle norme pour les transactions mondiales fiables, fournissant une évaluation précise des risques et permettant des paiements transfrontaliers sûrs et sécurisés pour les prestataires de services financiers et leurs partenaires. Mieux encore, elle peut être opérationnelle en quelques jours, offrant ainsi une valeur immédiate ».

SONAR améliore la solution de lutte contre le blanchiment d'argent de ThetaRay pour les services bancaires correspondants, qui a longtemps été utilisée par de grandes institutions financières mondiales telles que Santander et CecaBank pour renforcer leurs défenses. SONAR élargit la solution précédente comme suit :

Révéler les profils d'opérations suspectes et débloquer des informations cachées non seulement dans le trafic SWIFT, mais aussi dans tous les principaux systèmes de compensation en temps réel et automatisée (ACH)

Permettre l'ingestion de données via tous les principaux formats, y compris RJE, API, CSV et XML.

Améliorer l'offre de SAAS par l'introduction d'API conviviales pour une intégration et une maintenance à faible coût

Fournir un modèle de soutien mondial flexible

« Ce que Swift a fait au monde bancaire il y a 25 ans, ThetaRay le fera dans les dix prochaines années », a déclaré Erel Margalit, fondateur et président de JVP et président du conseil d'administration de ThetaRay. « La sécurité des entreprises et la coopération entre les pays seront possibles lorsque les cybercriminels financiers seront exclus du système sécurisé que ThetaRay a créé avec les banques ».

ThetaRay organisera un webinaire le mercredi 26 mai à 9 h 00 HE pour lancer Sonar dans l'industrie et illustrer la nouvelle norme pour les transactions mondiales fiables. Inscrivez - vous à l'adresse https://lnkd.in/d_29qhK .

À propos de ThetaRay :

ThetaRay est le développeur de SONAR, une solution SaaS révolutionnaire de surveillance des transactions, alimentée par l'IA, pour les paiements transfrontaliers, qui permet aux banques d'élargir leurs opportunités commerciales en assurant une surveillance sûre et fiable des paiements transfrontaliers. La technologie de ThetaRay constitue le seul ensemble d'offres SaaS qui analysent le trafic SWIFT, les indicateurs de risque et les données client/payeur/bénéficiaire afin de détecter les anomalies indiquant une activité de blanchiment d'argent sur les trajets de transaction transfrontaliers complexes. Il s'agit également de l'une des seules solutions de lutte contre le blanchiment pilotée par l'IA qui peut être facilement intégrée et déployée en quelques jours, avec une mise en œuvre minimale requise. La solution de ThetaRay augmente les capacités de détection des données supervisées et non supervisées, et inclut le profilage et des évaluations analytiques avancées, le tout dans une seule plateforme. Les organisations financières qui reposent sur des écosystèmes hautement hétérogènes et complexes bénéficient grandement des faibles taux de faux positifs inégalés de ThetaRay.

