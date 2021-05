Nova solução SONAR da ThetaRay libera o setor de pagamentos transfronteiriços de 25 trilhões de dólares, eliminando o risco de lavagem de dinheiro

NOVA YORK, LONDRES e TEL AVIV, 24 de maio de 2021 /PRNewswire/ -- A ThetaRay, provedora líder de análise de Big Data baseada em IA, lançou hoje o SONAR, a solução de prevenção de crimes financeiros mais avançada do setor para pagamentos transfronteiriços. Ao oferecer visibilidade total em caminhos complexos de transações transfronteiriças, a solução SaaS permite que os bancos, instituições financeiras e empresas aumentem seu volume de transferências sem o risco de serem explorados por lavagem de dinheiro, financiamento terrorista, tráfico humano e tráfico de drogas. Este anúncio é feito após a recente rodada de financiamento de US$ 31 milhões da ThetaRay.

Os pagamentos transfronteiriços são transações cruciais que conectam as economias locais em todo o mundo ao sistema financeiro global. No entanto, muitas vezes envolvem uma sequência complicada de bancos que operam em várias moedas em diferentes países, tornando quase impossível que os bancos tenham transparência sobre quem são os beneficiários. Os bancos e reguladores estão perdendo a confiança nos controles AML do setor e entre si enquanto buscam medidas eficazes para confrontar as ameaças e reduzir e remover os riscos de seu ecossistema. Isso limita o crescimento do setor e impede que economias carentes tenham acesso ao capital global.

O SONAR foi desenvolvido para infundir segurança e eliminar os riscos em pagamentos transfronteiriços e proteger bancos, empresas de fintech e empresas privadas que oferecem transferências de pagamento. Usando algoritmos de aprendizado de máquina desenvolvidos pelos renomados professores de matemática Amir Averbuch e Ronald Coifman, o SONAR protege os usuários contra tentativas de abuso de suas plataformas de transferência de dinheiro por sofisticados esquemas de lavagem de dinheiro. A solução pode ser facilmente integrada e implementada em poucos dias, com requisitos mínimos de implementação. Com sua capacidade de detectar até mesmo os primeiros sinais de atividade ilícita, o SONAR permite que os usuários aumentem rapidamente as receitas, reduzam significativamente o custo total de propriedade (TCO), melhorem o atendimento ao cliente e aumentem o ROI.

"Pela primeira vez na história das transações transfronteiriças, o risco e a receita não são mais uma contrapartida", disse Mark Gazit, CEO da ThetaRay. "O SONAR é o novo padrão para transações globais confiáveis, oferecendo uma avaliação precisa de riscos e permitindo pagamentos transfronteiriços seguros e protegidos para provedores de serviços financeiros e seus parceiros. O melhor de tudo é que ele pode estar instalado e pronto para funcionar em poucos dias, proporcionando valor imediato."

O SONAR aprimora a solução AML da ThetaRay para bancos correspondentes, que tem sido usada há muito tempo por grandes instituições financeiras globais, como o Santander e o CecaBank para reforçar suas defesas. O SONAR expande a solução anterior ao:

Revelar perfis de transações suspeitas e desvendar percepções ocultas não apenas do tráfego SWIFT, mas também de todos os principais esquemas de tempo real e liquidação automatizada (ACH)

Habilitar a entrada de dados por meio de todos os principais formatos, incluindo RJE, API, CSV e XML.

Aprimorar a oferta de SAAS, ao introduzir APIs amigáveis ao usuário para integração e manutenção com pouco esforço

Oferecer um modelo de suporte global flexível

"Semelhante ao que o Swift representou no cenário bancário há 25 anos, a ThetaRay terá atuação similar no cenário bancário nos próximos dez anos", disse Erel Margalit, fundador e presidente da JVP e presidente do conselho da ThetaRay. A segurança dos negócios e a cooperação entre os países serão possíveis quando os cibercriminosos financeiros ficarem de fora do sistema seguro que a ThetaRay criou junto com os bancos."

A ThetaRay realizará um webinar na quarta-feira, 26 de maio, às 9h, para lançar o Sonar no setor e ilustrar o novo padrão para transações globais confiáveis. Inscreva-se em https://lnkd.in/d_29qhK .

Sobre a ThetaRay:

A ThetaRay é a desenvolvedora do SONAR, uma solução SaaS inovadora de monitoramento de transações com IA para pagamentos transfronteiriços que permite aos bancos expandir as suas oportunidades de negócios, alcançando um monitoramento de pagamentos transfronteiriços seguro e confiável. A tecnologia da ThetaRay é a única oferta SaaS em pacote que analisa o tráfego SWIFT, indicadores de risco e dados do cliente/pagador/beneficiário para detectar anomalias que indicam atividade de lavagem de dinheiro em caminhos complexos de transações transfronteiriças. Também é uma das únicas soluções de PLD orientadas por IA que pode ser facilmente integrada e implementada em poucos dias, com requisitos mínimos de implementação. A solução da ThetaRay aumenta os recursos de detecção para dados supervisionados e não supervisionados e inclui perfis e avaliações analíticas avançadas, tudo em uma única plataforma. As instituições financeiras que dependem de ecossistemas altamente heterogêneos e complexos se beneficiam muito dos baixos índices de falsos positivos incomparáveis da ThetaRay.

Contato:

Mark Prindle

Fusion PR

[email protected]

917-517-4091

FONTE ThetaRay

SOURCE ThetaRay