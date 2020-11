La nouvelle usine BOMAG démarre ses activités dans le district de haute technologie de Changzhou

Bomag (Changzhou) Construction Machinery Co., Ltd. a investi un total de 70 millions de dollars avec un capital social de 30 millions de dollars. L'entreprise a pour objectif de devenir l'usine moderne du groupe FAYA. L'installation couvre une surface de près de 30 000 mètres carrés, comprenant des espaces pour l'usine, des bureaux, des espaces de ventes et de fonctions de service. Dix-neuf lignes de productions supplémentaires pour divers cylindres, pavés, raboteuses, etc. sont prévues, avec une production annuelle de 15 000 ensembles d'équipements divers et une valeur annuelle estimée à 1,5 milliard de yuans. La société a également créé le centre APAC Engineering R&D Center et le centre de formation BOMAG China Customer Training Center. Le groupe FAYA a également l'intention de déplacer son siège commercial BOMAG Chine vers le district de haute technologie de Changzhou.

Hang Yong, maire adjoint de la ville de Changzhou, a prononcé un discours lors de la cérémonie d'ouverture. Il a déclaré que BOMAG n'est pas seulement un des principaux fabricants mondiaux d'équipements de compactage et de route, mais qu'il constitue également une référence en matière de production numérique et de production allégée de manière plus générale. Avec BOMAG situé dans le district de haute technologie de Changzhou, il va certainement stimuler le développement innovant de l'industrie des machines de construction de Changzhou, apportant vigueur et croissance à l'industrie des équipementiers intelligents. Les organes du gouvernement municipal de Changzhou à tous les niveaux serviront encore mieux les entreprises, et espèrent coopérer avec le groupe FAYA et BOMAG d'une manière stable et mutuellement bénéfique à long terme, axée sur un développement continu, afin de pousser ensemble le développement de l'industrie des équipementiers intelligents de Changzhou vers une nouvelle dimension.

Le district de haute technologie de Changzhou continue d'optimiser l'environnement des affaires et de renforcer efficacement les services aux entreprises, recevant cette année un capital étranger réel de 762 millions de dollars. Un certain nombre de grands projets ont été mis en place dans les domaines de la fabrication intelligente, des nouveaux matériaux, des dispositifs médicaux, de la prochaine génération de technologies de l'information, etc.

