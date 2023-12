La Polyclinique de Franche-Comté adopte la simplicité de l'assistant chirurgical robotisé Maestro

BESANÇON, France et SAN FRANCISCO, 5 décembre 2023 /PRNewswire/ -- La Polyclinique de Franche-Comté, un établissement ELSAN, leader de l'hospitalisation privée en France, et Moon Surgical, un pionnier franco-américain de la robotique collaborative, partagent aujourd'hui leur expérience de l'utilisation du système Maestro, un assistant robotisé, dans le traitement de plus de 40 patients en chirurgie laparoscopique.

La Polyclinique Franche-Comté est un des deux premiers sites pilotes européens équipés du système Maestro qui aide le chirurgien lors des procédures laparoscopiques (technique de chirurgie mini-invasive) en maintenant et positionnant les instruments à la manière d'un assistant.

L'équipe chirurgicale de l'établissement a rapidement atteint l'autonomie avec ce matériel innovant, ne nécessitant le soutien du personnel de Moon Surgical que pour six procédures avant de gérer de manière indépendante l'installation et le fonctionnement du système. Cette transition rapide souligne la conception ergonomique.

« La courbe d'apprentissage avec les dispositifs de robotique chirurgicale est aujourd'hui significative, nécessitant souvent une formation de plusieurs jours, des observations de cas et des procédures supervisées », a déclaré le Dr Mercoli, l'un des chirurgiens opérant à la Polyclinique de Franche-Comté. « Le système Maestro est entièrement différent ; après seulement une heure de formation sur site, j'ai pu l'utiliser immédiatement pour améliorer ma technique laparoscopique existante avec plus de contrôle et de stabilité. Depuis lors, Maestro est devenu une partie centrale de notre pratique chirurgicale. »

La mise en œuvre du nouveau système Maestro profite non seulement aux chirurgiens, mais aussi à leurs assistants, souvent en pénurie, qui doivent maintenir des positions ergonomiquement difficiles pendant de longues périodes, entraînant des douleurs musculosquelettiques et des carrières raccourcies.

« Le système Maestro a été un merveilleux ajout à notre salle d'opération », a déclaré Dany Scheffer, qui assiste le Dr Mercoli à la Polyclinique de Franche-Comté. « Je me sens beaucoup mieux en fin de journée car je n'ai plus besoin de maintenir des positions longues et inconfortables. Mes mains sont également libres pour anticiper les besoins opératoires et assister le chirurgien de manière plus efficace. »

Dans le monde, plus de 20 millions de patients subissent tous les ans une chirurgie minimalement invasive sur les tissus mous. Avec le système Maestro, Moon Surgical permet aux équipes de laparoscopie d'utiliser les dernières technologies en robotique, vision par ordinateur et intelligence artificielle. Le système est conçu pour améliorer la précision et le contrôle de la chirurgie laparoscopique et répondre aux besoins des chirurgiens à haut volume effectuant des procédures telles que la cholécystectomie (ablation de la vésicule biliaire), réparation de hernie ou chirurgie de l'obésité, tout en étant adapté à l'assistance des procédures plus complexes.

À propos de Moon Surgical

Moon Surgical, basée à Paris (France) et à San Francisco (Californie), est convaincue que l'avenir de la salle d'opération est entre les mains d'un chirurgien autonome.

En dotant les chirurgiens d'un contrôle total, d'une confiance renouvelée et d'une technologie adaptable à toutes les situations qu'ils rencontrent, Moon Surgical s'efforce d'améliorer l'efficacité des salles d'opération et de fournir de meilleurs soins chirurgicaux aux patients. Le système minimaliste de co-manipulation Maestro utilise la technologie de demain pour fournir ces compétences vitales aux chirurgiens d'aujourd'hui. Pour plus d'informations, visitez le site www.moonsurgical.com .

À propos de la Polyclinique de Franche-Comté

La Polyclinique de Franche-Comté à Besançon est un établissement privé ELSAN, dont les principales activités sont la chirurgie, l'oncologie et la maternité. Elle y a développé notamment un centre d'excellence en chirurgie de l'obésité, réalisant plus de 250 interventions par an. Aujourd'hui, la Polyclinique compte 98 médecins, 150 lits, et accueille près de 17 000 séjours par an. ELSAN, leader de l'hospitalisation privée en France,, compte 140 établissements qui prennent en charge plus de 4,2 millions de patients chaque année.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2255002/Moon_Surgical_Noir_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2289795/Elsan_Logo.jpg