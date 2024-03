Le système Maestro de Moon Surgical, propulsé par NVIDIA Holoscan, ouvre la voie à la laparoscopie de nouvelle génération, avec plus de 200 patients traités

PARIS et SAN FRANCISCO, 19 mars 2024 /PRNewswire/ -- Le Maestro de Moon Surgical, intégrant NVIDIA Holoscan, offre l'autonomie au chirurgien lors de sa première utilisation commerciale.

Moon Surgical a annoncé aujourd'hui que son système Maestro, propulsé par NVIDIA Holoscan, a été utilisé pour traiterplus de 200 patients avec succès, offrant l'autonomie au chirurgien lors de sa première utilisation commerciale dans diverses interventions chirurgicales.

Le système Maestro est utilisé en laparoscopie, technique de chirurgie permettant d'accéder à l'intérieur de l'abdomen par de petites incisions de la paroi abdominale. Le système est propulsé par NVIDIA Holoscan, une puissante plateforme d'edge computing (calcul de pointe) qui permet le déploiement en temps réel d'algorithmes basés sur l'intelligence artificielle (IA) dans la salle d'opération pour des avantages immédiats pendant la chirurgie.

Fin 2021, Moon Surgical a intégré le programme Inception de NVIDIA, conçu pour accélérer la croissance des startups en leur donnant accès à des ressources techniques avancées et à des technologies novatrices. Parmi celles-ci, NVIDIA Holoscan, première plateforme de NVIDIA dédiée aux technologies médicales, que l'équipe de Moon Surgical a aider à spécifier durant son développement. Moon Surgical a désormais embarqué Holoscan dans son système Maestro commercial pour activer sa première fonctionnalité basée sur la vision par ordinateur, le ScoPilot™.

Le ScoPilot de Maestro fournit une autonomie au chirurgien, qui doit normalement s'appuyer sur d'autres membres du personnel pour contrôler le laparoscope (la caméra), une tâche qui nécessite une coordination et une anticipation constantes. Les chirurgiens peuvent utiliser ScoPilot pour contrôler eux-mêmes le laparoscope sans lâcher leurs instruments, souvent engagés dans d'autres tâches chirurgicales critiques. Plus de dix chirurgiens ont utilisé le Système Maestro et ScoPilot dans deux hôpitaux en France.

"Les chirurgiens sont stupéfaits par la fluidité et la rapidité que ScoPilot introduit dans la salle d'opération," a remarqué Anne Osdoit, PDG de Moon Surgical et Partner chez Sofinnova Partners. "C'est l'illustration parfaite que Maestro est prêt pour plus de fonctionnalités numériques rendues possible par NVIDIA Holoscan, et permettant des expériences transformatrices dans la salle d'opération."

"L'IA est primordiale pour la prochaine vague d'innovateurs en MedTech comme Moon Surgical, qui cherchent à offrir des solutions innovantes aux chirurgiens, infirmiers et patients," a déclaré Kimberly Powell, Vice President of Healthcare chez NVIDIA. "Cette preuve de concept montrant une application IA tournant sur NVIDIA Holoscan en temps réel pendant les chirurgies assistées par Maestro valide le principe de notre plateforme."

Basée à Paris en France et à San Francisco en Californie, Moon Surgical construit la salle d'opération du futur, numérisée, efficace et durable. La puissance combinée de la transformation Maestro et de l'intelligence du Maestro OS donne aux équipes de soins le contrôle et la confiance nécessaires pour prendre les bonnes décisions et offrir de meilleurs soins chirurgicaux à leurs patients. Fondée en 2020, Moon Surgical prône l'agilité, l'innovation et une culture d'inclusivité, de créativité et de collaboration au sein de son équipe multi-culturelle.

