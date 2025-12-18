LA PREMIÈRE BANDE DESSINÉE DE PUY DU FOU ÉDITIONS ARRIVE EN LIBRAIRIE

LES AVENTURES DE JACQUES, VIC ET OTTO



En route pour la liberté !

Disponible en librairie dès le 5 novembre 2025

Tarif : 13€

LES EPESSES, France, 18 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Un an après sa création, Puy du Fou Éditions, la maison d'édition créée par le Puy du Fou, dévoile sa toute première bande dessinée : Les Aventures de Jacques, Vic et Otto.

Fort du succès du magazine jeunesse mensuel Le Panache, qui a dépassé la barre des 10 000 abonnés après son lancement en avril 2025, Puy du Fou Éditions donne vie aux héros qui en sont issus dans un album de bande dessinée inédit. Jacques, Vic et leur fidèle chien Otto entraînent les lecteurs dans un grand voyage à travers la France, en pleine Seconde Guerre mondiale.

Composé de 48 planches de bande dessinée et accompagné d'un dossier documentaire de 6 pages, l'album entraîne les lecteurs dans une aventure passionnante vers la liberté, célébrant les vertus de courage et d'amitié. Avec ce premier titre, Puy du Fou Éditions prolonge l'univers du Panache au-delà des pages du magazine et offre de nouvelles histoires vibrantes à partager en famille.

SYNOPSIS :

Août 1944. Alors qu'il se rend à la Kommandantur pour y apporter les provisions réquisitionnées par l'ennemi, Jacques, 10 ans, est accusé à tort d'avoir assommé le colonel Müller. Arrêté, il est contraint de quitter la Vendée avec un convoi allemand en compagnie du chien Otto et d'une jeune ardennaise de 12 ans, Victoire. Celle-ci veut rejoindre son village où vit son frère Jean. Mais si une partie du pays est libérée depuis le débarquement, la rive sud de la Loire et l'est du pays restent occupée. De Saumur à Paris, les deux enfants rencontrent sur les routes de France des héros de vingt ans, des traitres et des résistants, des soldats et des parents éplorés. Dans l'euphorie de la Libération, au rythme des découvertes et des obstacles, ils font l'apprentissage de la volonté, de l'entraide et de la liberté.

Une formidable épopée sur les routes de France pour découvrir l'histoire de la libération à hauteur d'enfant. Un hymne au courage et à l'amitié !

La scénariste :

Gwenaële Barussaud est connue pour ses nombreux romans historiques primés, en littérature générale et en littérature jeunesse. Sa série Célestine (Albin Michel Jeunesse) a été vendue à plus d'un million d'exemplaires et est traduite dans de nombreux pays. Elle est également rédactrice en chef du mensuel jeunesse Le Panache.

