La première unité féminine de gardes-faune d'Arabie saoudite célèbre sa 5 000e patrouille dans la réserve royale du prince Mohammed bin Salman France - Français USA - English Middle East - English Middle East - Arabic Prince Mohammed bin Salman Royal Reserve (PMBSRR) 03 oct, 2024, 16:49 GMT Partager cet article Partager cet article RIYADH, Arabie Saoudite, 3 octobre 2024 /PRNewswire/ -- La réserve royale du prince Mohammed bin Salman est fière d'annoncer la 5000e patrouille de la première unité féminine de gardes-faune d'Arabie saoudite et de la plus grande du Moyen-Orient. Depuis leur intronisation historique en 2022, ces femmes jouent un rôle essentiel dans la conservation du patrimoine naturel et culturel de la réserve, tout en ouvrant la voie aux femmes d'Arabie saoudite qui souhaitent faire carrière dans le domaine de la conservation. Continue Reading

Rangers Ghaida and Rogayah on foot patrol in Prince Mohammed bin Salman Royal Reserve Rangers Suhaylah and Taghreed install a camera trap in Prince Mohammed bin Salman Royal Reserve Ranger Shema on a vehicle patrol in Wadi al-Disah, Prince Mohammed bin Salman Royal Reserve Ranger Norah feeds an oryx calf rejected by its mother at Prince Mohammed bin Salman Royal Reserve animal husbandry camp

L'introduction de gardes forestiers féminins dans la réserve témoigne de l'engagement en faveur de la Vision 2030 et des objectifs des dirigeants en matière de construction d'une société progressiste et inclusive.

Andrew Zaloumis, directeur général de l'Autorité de développement de la réserve, a déclaré que l'équipe de gardes forestiers féminins explorait de nouveaux horizons, une patrouille à la fois. Il a souligné que dans le monde entier, les équipes féminines de conservation sont cruciales, et a noté que la réserve s'est concentrée sur l'autonomisation des femmes - qui représentent 33 % de l'équipe de 183 personnes, bien au-dessus de la moyenne mondiale de moins de 11 %.

Mme Zaloumis a attribué ce succès à une équipe dirigée par des femmes au sein de la réserve, depuis la direction générale jusqu'à l'unité de développement socio-économique, qui collabore avec les femmes locales pour renforcer leurs capacités en tant que responsables de la conservation. Cette initiative s'inscrit dans la stratégie de la réserve visant à soutenir l'éducation, l'évolution de carrière et l'augmentation des revenus des communautés locales. Actuellement, les habitants de la réserve représentent 80 % de la main-d'œuvre de la réserve, ce qui garantit la durabilité de la réserve et des efforts de conservation plus larges de l'Arabie saoudite.

Il a souligné : « Nous formons la prochaine génération de défenseurs de l'environnement, dotés des compétences spécialisées nécessaires à la conservation des espèces sauvages et des paysages sauvages menacés d'Arabie saoudite. »

Ruqayah Awad Al-Balawi, l'un des premiers gardes forestiers de la réserve, originaire d'Al-Sudayd dans le gouvernorat d'Al Wajh, a souligné l'importance de la participation des femmes locales au travail de la réserve, en déclarant : « C'est nous qui connaissons le mieux la terre et ses besoins. »

Rogayah et ses collègues rangers patrouillent quotidiennement dans la réserve marine et terrestre de 24 500 km2 pour protéger ses riches écosystèmes, en partenariat avec les forces spéciales pour la sécurité environnementale (SFES) contre les menaces telles que la chasse illégale, l'exploitation forestière et le pâturage non réglementé.

Après avoir suivi un programme de formation initiale de 9 semaines, les gardes forestiers continuent à recevoir une formation continue dans des domaines clés tels que les patrouilles, le suivi et la surveillance, ainsi que les premiers secours, l'autodéfense et la conduite tout-terrain. La formation spécialisée est permanente et porte notamment sur le développement du leadership, la gestion des incendies, les études sur la biodiversité, etc.

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2521675/Rangers_Ghaida_and_Rogayah.jpg

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2521676/PMBSRR_trap.jpg

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2521673/PMBSRR_patrol.jpg

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2521674/Ranger_Norah.jpg