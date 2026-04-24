LA PRÉSIDENTE SAMIA REÇOIT LA COMMISSION DU RAPPORT D'ENQUÊTE ; APPELLE À L'APAISEMENT NATIONAL, À LA RESPONSABILITÉ ET AUX RÉFORMES

DAR ES SALAAM, Tanzanie, 24 avril 2026 /PRNewswire/ -- Son Excellence Dr. Samia Suluhu Hassan, présidente de la République unie de Tanzanie, a reçu aujourd'hui le rapport de la Commission présidentielle d'enquête sur les événements de violence et violation de paix qui se sont produits pendant et après l'élection générale du octobre 2025. Le rapport marque le passage d'une réflexion nationale à une action décisive en faveur du redressement, de la réforme et de l'unité.

Her Excellency President of the Republic of Tanzania, Samia Suluhu Hassan, receives Commission of Inquiry report from Chairman of the Commission, former Chief Justice Mohamed Chande Othman.

Dans ses remarques, la présidente a reconnu l'ampleur de l'impact, qui a fait environ 518 morts, plus que 2 390 blessés, et destruction de biens estimés à plus de TZS 125 milliards. Elle a souligné que ces pertes ont eu des conséquences profondes et durables pour les familles, les communautés et la nation dans son ensemble.

Le président a décrit le travail de la Commission comme un diagnostic national complet qui, selon le président de la Commission, a recueilli des preuves auprès de plus de 1 300 témoins, des centaines de déclarations sous serment et des milliers de soumissions de citoyens à travers 202 les lieux touchés.

"La Commission a examiné ce qui nous affectait et a fourni à la fois un traitement et des conseils. Notre tâche consiste maintenant à appliquer ce traitement de manière efficace. Parfois, le remède peut être difficile, mais si nous sommes pour guérir, nous devons le prendre", a déclaré le président Samia, soulignant que la nation doit maintenant agir avec discipline et responsabilité pour éviter que cela ne se reproduise.

Le président a réaffirmé que l'avenir de la Tanzanie était entre les mains de ses citoyens et a appelé à l'unité et à la responsabilité collective pour reconstruire la nation.

"Le destin de la Tanzanie est entre les mains des Tanzaniens eux-mêmes", a-t-elle déclaré à l'adresse , tout en appelant les chefs religieux à soutenir activement les efforts de guérison et de réconciliation nationale.

Le président de la Commission, l'ancien juge en chef Mohamed Chande Othman, a noté que le rapport est le résultat de une enquête nationale de 153 jours couvrant 11 régions , 21 districts , et un engagement important des parties prenantes.

"Le rapport reflète l'intention nationale collective de guérir, d'assurer la responsabilité là où c'est nécessaire et, surtout, d'apprendre et d'aller de l'avant".

Il a ajouté qu'en dépit de la douleur exprimée par de nombreuses victimes, il existait un désir fort et constant de réconciliation et d'unité parmi les citoyens.

"Ceux qui se sont engagés avec la Commission ont clairement indiqué que ce qui s'était passé ne reflétait pas le caractère true de la Tanzanie", a déclaré .

Sur le plan personnel, la présidente a réaffirmé son engagement à traverser cette période avec courage et vigilance, tout en appelant à l'effort collectif.

"Je vais porter cette responsabilité avec courage, confiance, et prudence. Mais nous devons faire cela ensemble. Ne me laissez pas ce fardeau tout seul".

Elle a conclu en exhortant les Tanzaniens à tirer des leçons de l'expérience et à aller de l'avant avec une unité et un objectif renouvelés.

NOTE DE L'ÉDITEUR

Il s'agit de la septième commission d'enquête présidentielle depuis l'indépendance. Présidée par l'ancien président de la Cour suprême Mohamed Chande Othman, la Commission a été créée le 18th November, 2025 et a commencé ses travaux le 20th November, 2025.

La Commission a mené une enquête nationale fondée sur des données probantes en utilisant des méthodologies qualitatives et quantitatives pour établir les faits et recommander des mesures pour l'apaisement national, la responsabilisation et la stabilité à long terme.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2965193/The_United_Republic_of_Tanzania_State_House.jpg