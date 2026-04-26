ПРЕЗИДЕНТ САМИЯ ПОЛУЧАЕТ ОТЧЕТ СЛЕДСТВЕННОЙ КОМИССИИ; ПРИЗЫВАЕТ К НАЦИОНАЛЬНОМУ ОЗДОРОВЛЕНИЮ, ПОДОТЧЕТНОСТИ И РЕФОРМАМ

ДАР-ЭС-САЛАМ, Танзания, 26 апреля 2026 г. /PRNewswire/ -- Ее Превосходительство д-р Самия Сулуху Хассан (Dr. Samia Suluhu Hassan), президент Объединенной Республики Танзания, сегодня получила доклад Президентской комиссии по расследованию событий, связанных с насилием и нарушением мира, которые произошли во время и после всеобщих выборов в октябре 2025 года. Доклад знаменует собой переход от национальной рефлексии к решительным действиям в направлении восстановления, реформ и единства.

Her Excellency President of the Republic of Tanzania, Samia Suluhu Hassan, receives Commission of Inquiry report from Chairman of the Commission, former Chief Justice Mohamed Chande Othman.

В своем выступлении Президент признала масштабы случившейся трагедии, в результате которой погибло около 518 человек, более 2 390 человек получили ранения и было уничтожено имущество, оцениваемое более чем в 125 миллиардов танзанийских шиллингов. Она подчеркнула, что эти потери имели глубокие и длительные последствия для семей, общин и нации в целом.

Президент охарактеризовала работу Комиссии как всеобъемлющий национальный диагноз, который, по словам председателя Комиссии, был получен от более чем 1 300 свидетелей, сотен заявлений под присягой и тысяч представлений граждан в 202 пострадавших местах.

«Комиссия изучила то, что повлияло на нас, и предоставила как меры исправления ситуации, так и то, как это сделать. Теперь наша задача — эффективно применять это меры. Иногда исправление может быть трудным, но если мы хотим исцелиться, мы должны это сделать», — сказала президент Самия, подчеркнув, что теперь нация должна действовать дисциплинированно и ответственно, чтобы избежать повторения подобного.

Президент подтвердила, что будущее Танзании находится в руках ее граждан, и призвала к единству и коллективной ответственности в восстановлении страны.

«Судьба Танзании находится в руках самих танзанийцев», — сказала она, а также призвала религиозных лидеров активно поддерживать национальные усилия по исцелению и примирению.

Председатель Комиссии, бывший верховный судья Мохамед Чанде Отман, отметил, что доклад является результатом 153-дневного общенационального расследования, охватывающего 11 регионов, 21 район и широкое взаимодействие с заинтересованными сторонами.

«В докладе отражено коллективное национальное намерение исправить ситуацию, обеспечить подотчетность там, где это необходимо, и, прежде всего, учиться и двигаться вперед».

Он добавил, что, несмотря на боль, выраженную многими жертвами, среди граждан существует сильное и последовательное стремление к примирению и единству.

«Те, кто взаимодействовал с Комиссией, дали понять, что произошедшее не отражает истинный характер Танзании», — сказал он.

В личной ноте Президент подтвердила свою приверженность мужеству и бдительности в этот период, призывая к коллективным усилиям.

«Я буду нести эту ответственность с мужеством, уверенностью и должным вниманием. Но мы должны сделать это вместе. Не оставляйте это бремя мне одной».

В заключение она призвала танзанийцев извлечь уроки из этого опыта и двигаться вперед с востанновленным единством и целью.

ПРИМЕЧАНИЕ РЕДАКТОРА

Это седьмая президентская следственная комиссия с момента обретения независимости. Комиссия, возглавляемая бывшим верховным судьей Мохамедом Чанде Отманом, была создана 18 ноября 2025 года и начала работу 20 ноября 2025 года.

Комиссия провела общенациональное, основанное на фактических данных расследование с использованием как качественных, так и количественных методологий для установления фактов и рекомендовала меры для национального оздоровления, подотчетности и долгосрочной стабильности.

