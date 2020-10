La principale région viticole de Chine rêve les choses en grand

« Le Ningxia a fait de grandes choses grâce à l'amélioration de la qualité de ses produits et à la mise au point de sa marque dans le cadre de politiques préférentielles pour l'industrie du vin », a déclaré Regina Vanderlinde, présidente de l'Organisation internationale de la vigne et du vin, basée à Paris.

Au fil des ans, le Ningxia s'est rapidement transformé en une région viticole majeure en Chine. Elle possède actuellement 32 800 hectares de plantations de vignes, générant une production annuelle de 130 millions de bouteilles de vin et une valeur de production globale de 26,1 milliards de yuans (environ 3,9 milliards de dollars US).

L'ambition est grande car le Ningxia prévoit de doubler la superficie des plantations de vignes d'ici 2025, avec une production annuelle de 300 millions de bouteilles de vin.

Vignes dans le désert de Gobi

Avec un soleil abondant, une irrigation riche et un climat approprié, le vaste et stérile désert de Gobi du Ningxia est considéré comme optimal pour la culture du raisin de cuve.

En 1984, Yu Huiming, accompagné de sept jeunes vignerons, a passé quatre mois à faire du vin dans plus de 100 bocaux à cornichons.

À l'époque, de nombreux établissements vinicoles chinois ont été fermés en raison de l'absence de normes industrielles, et peu de consommateurs nationaux appréciaient le vin. Le domaine viticole pour lequel Yu travaillait, le premier du Ningxia, a également connu des moments difficiles. « Les travailleurs ne pouvaient pas être payés à temps, et six de mes collègues sont partis pour mieux vivre », se souvient Yu.

Cependant, Yu a choisi de s'en tenir à l'industrie.

Dans les années 1990, une société étrangère a acheté le vin surstocké de la cave et l'a vendu sous sa propre étiquette au prix de 268 yuans la bouteille.

« J'ai alors réalisé que notre vin a une demande, mais que nous avons besoin de notre marque pour exploiter le marché », a déclaré Yu.

En 2011, le gouvernement du Ningxia a lancé une série de politiques favorables pour réglementer l'industrie du vin et encourager les caves à produire des vins de marque et de haute qualité.

Depuis lors, les politiques préférentielles ont attiré de nombreux châteaux nationaux et étrangers pour établir des vignobles dans la région. En conséquence, des lots de vin de Ningxia de haute qualité ont afflué sur le marché.

En 2020, plus de 1 000 variantes de vin provenant de 50 châteaux locaux ont remporté les plus grands concours de vin du monde. Le vin du Ningxia a été exporté dans plus de 20 pays et régions.

Le pays des rêves pour les vignerons

Liao Zusong, 35 ans, vigneron en chef du Xige Estate, un château du Ningxia, est revenu en 2014 d'une ferme viticole australienne. Il a participé à l'ensemble du processus de vinification, de la construction du vignoble et de la cave de Xige à la conception des techniques de vinification.

« Je veux être un vigneron qui connaît toute la chaîne de production, de la culture du raisin à la vinification », a déclaré M. Liao.

Xige compte aujourd'hui plus de 1 333 hectares de vignes avec une production annuelle de plus d'un million de bouteilles. « Je crois que nous pouvons produire le meilleur vin pour les clients de tout le pays et même du monde entier », a déclaré M. Liao.

Parallèlement, afin de polir les marques de vin locales et d'améliorer les compétences en matière de vinification, le gouvernement du Ningxia a également invité des viticulteurs de régions viticoles de renommée mondiale à venir travailler dans ce secteur. Jusqu'à présent, 60 viticulteurs de 23 pays et régions sont venus au Ningxia.

Le tourisme viticole en plein essor

Zhao Liang, touriste et connaisseur en vins venant de Pékin, a fait tout le chemin jusqu'à Xige Estate avec ses amis. « J'ai visité de nombreuses fermes viticoles étrangères, mais je suis toujours impressionné par le goût du vin du Ningxia et par la chaîne de production avancée des fermes viticoles locales », a-t-il déclaré.

« Le château est également proche de nombreuses destinations touristiques. Il est particulièrement adapté au développement du tourisme viticole », a déclaré Zhang Yanzhi, fondateur de Xige Estate.

Le Ningxia a exploité le potentiel du marché de l'œnotourisme. Actuellement, les châteaux du Ningxia accueillent plus de 600 000 touristes par an.

« Le tourisme viticole joue un rôle clé dans la promotion de l'industrie touristique de la région et alimente la consommation de vin », selon Zhao Shihua, un responsable du parc industriel viticole du pied oriental des monts Helan.

