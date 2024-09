La puce Dukosi de surveillance des cellules pour l'optimisation des systèmes de batteries est prête pour la production en série

La technologie de puce sur cellule avec C-SynQ® améliore les performances, la sécurité, l'évolutivité et la longévité des batteries de prochaine génération et répond aux réglementations relatives au passeport de batterie

ÉDIMBOURG, Écosse, 17 Septembre 2024 /PRNewswire/ -- Dukosi Ltd, la société technologique qui révolutionne la performance, la sécurité et la durabilité des systèmes de batteries, annonce que le système Dukosi de surveillance des cellules (DKCMS) pour les systèmes de batteries de nouvelle génération est prêt pour la production. Le DKCMS Core a fait l'objet d'essais de qualification approfondis conformément à la norme AEC-Q100, ce qui lui permet de répondre aux exigences rigoureuses en matière de durée de vie des VE et des systèmes stationnaires de stockage d'énergie par batterie (BESS). La technologie exclusive de Dukosi de puce sur cellule et le protocole de communication propriétaire C-SynQ® transforment la façon dont les batteries sont conçues et contrôlées. La surveillance des cellules par le DKCMS et la mémoire non volatile intégrée assurent également la traçabilité à vie, ce qui permet aux produits des clients d'être conformes aux réglementations à venir, telles que le passeport européen pour les batteries. La nouvelle solution sans contact de Dukosi élimine les obstacles des systèmes câblés traditionnels et des systèmes sans fil en champ lointain, ainsi que les contraintes de conception physique pour offrir une plus grande sécurité, souplesse de conception et évolutivité.

Le DKCMS Core est une solution unique de contrôle sans contact des cellules de batteries, composée de la puce DK8102-AQ-25 Cell Monitor, de la puce DK8202-AR-25 System Hub, de l'API Dukosi et du C-SynQ®. Un moniteur de cellule monté directement sur chaque cellule permet de surveiller avec précision les paramètres de fonctionnement clés tels que la tension et la température, ainsi que les fonctions d'équilibrage de la cellule et les diagnostics nécessaires. Le System Hub gère le transfert de données bidirectionnel entre tous les Cell Monitors et le BMS Host en utilisant le C-SynQ propriétaire de Dukosi via une antenne de bus unique. C-SynQ assure une communication hautement sécurisée et extrêmement robuste et fiable, avec une latence prévisible, et synchronise toutes les mesures du Cell Monitor pour une performance optimale du pack.

Silvana Rulet, analyste des meilleures pratiques chez Frost & Sullivan, a commenté la solution de Dukosi, leader sur le marché de la surveillance des cellules de batteries : « Grâce à sa plateforme de détection sur puce, Dukosi répond à un besoin non satisfait du marché avant ses concurrents. La solution fournit des informations sur chaque cellule de la batterie grâce au logiciel intégré, au traitement embarqué et à la mémoire. En outre, cette technologie permet une communication précise, sans contact et synchrone entre les cellules et le système principal de gestion de la batterie, ce qui permet aux organisations de surveiller l'état, la santé et les performances de chaque cellule en temps réel. »

Le marché pour la solution de Dukosi est en pleine croissance. À raison d'un Cell Monitor Dukosi par cellule dans une batterie typique, il existe une opportunité pour deux milliards de circuits intégrés en 2025, sur la base des prévisions de ventes de VE et de BESS publiées, qui augmentent de 14,8 % par an au cours de la décennie suivante.[1][2]

« Il s'agit d'une période extrêmement prometteuse pour Dukosi, alors que nous mettons en production les premières puces DKCMS, qui apportent une véritable intelligence à chaque cellule », déclare Mark Pinto, CEO de Dukosi. « Nous avons investi dans tous nos sites mondiaux, en développant nos talents et notre présence afin de mieux répondre à l'expansion de nos marchés dans le monde entier. De nombreux clients et partenaires ont intégré le DKCMS à leurs batteries de nouvelle génération et à leurs systèmes de gestion de l'énergie, témoignant ainsi de notre philosophie commune en matière d'innovation technologique et de réussite collaborative.

Dukosi développe des technologies révolutionnaires qui améliorent sensiblement les performances, la sécurité et l'efficacité des systèmes de batteries et permettent une chaîne de valeur des batteries plus durable. L'entreprise propose une solution unique de surveillance des cellules basée sur la technologie puce sur cellule et le protocole de communication C-SynQ® pour les VE, le transport industriel et les marchés de stockage d'énergie stationnaire. Basé à Édimbourg, au Royaume-Uni, Dukosi est présent dans le monde entier, avec des sites aux États-Unis, en Asie et en Europe.

