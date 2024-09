Il chipset di monitoraggio delle celle di Dukosi per l'ottimizzazione dei sistemi di batterie è pronto per la produzione in serie

L'esclusiva tecnologia Chip-on-Cell con C-SynQ® migliora le prestazioni, la sicurezza, la scalabilità e la longevità delle batterie di nuova generazione e supporta le normative sul passaporto delle batterie

EDIMBURGO, Scozia, 17 settembre 2024 /PRNewswire/ -- Dukosi Ltd, l'azienda tecnologica che sta rivoluzionando le prestazioni, la sicurezza e la sostenibilità dei sistemi di batterie, ha annunciato che il sistema di monitoraggio delle celle Dukosi Cell Monitoring System (DKCMS) per sistemi di batterie di nuova generazione critici per la sicurezza è pronto per la produzione. L'hardware DKCMS Core è stato sottoposto a rigorosi test di qualificazione conformi allo standard AEC-Q100, per soddisfare i severi requisiti e le aspettative di durata dei veicoli elettrici (EV) e dei sistemi di accumulo di energia a batteria stazionaria (BESS). L'esclusiva tecnologia chip-on-cell di Dukosi e il protocollo di comunicazione proprietario C-SynQ® trasformano il modo in cui le batterie vengono progettate e monitorate. Il monitoraggio on-cell DKCMS e la memoria non volatile integrata garantiscono inoltre la tracciabilità nel corso del ciclo di vita, consentendo ai prodotti dei clienti di essere conformi alle normative future, come il passaporto per le batterie dell'UE. La nuova soluzione contactless di Dukosi supera i limiti dei tradizionali sistemi cablati e wireless a lungo raggio ed elimina i vincoli di progettazione fisica per offrire maggiore sicurezza, flessibilità di progettazione e scalabilità.

DKCMS Core è una soluzione unica per il monitoraggio contactless delle celle della batteria, composta dal chip Cell Monitor DK8102-AQ-25, dal chip System Hub DK8202-AR-25, dall'API Dukosi e da C-SynQ®. Un Cell Monitor montato direttamente su ogni cella garantisce un monitoraggio accurato dei principali parametri operativi, quali tensione e temperatura, oltre alle necessarie funzionalità di bilanciamento e diagnostica delle celle. Il System Hub gestisce il trasferimento bidirezionale dei dati tra tutti i Cell Monitor e l'host BMS utilizzando il sistema proprietario C-SynQ di Dukosi tramite un'unica antenna bus. C-SynQ garantisce una comunicazione estremamente sicura, robusta e affidabile, con latenza prevedibile e sincronizza tutte le misurazioni del Cell Monitor per prestazioni ottimali del pacchetto.

Parlando della soluzione leader di mercato per il monitoraggio delle celle delle batterie di Dukosi, Silvana Rulet, analista di ricerca sulle best practice di Frost & Sullivan, ha affermato: "Con la sua piattaforma di rilevamento chip-on-cell, Dukosi risponde a un'esigenza di mercato insoddisfatta prima dei concorrenti. La soluzione fornisce informazioni su ogni cella della batteria tramite software integrato, elaborazione integrata e memoria. Inoltre, questa tecnologia consente una comunicazione precisa, senza contatto e sincrona tra le celle e il sistema principale di gestione della batteria, consentendo alle organizzazioni di monitorare lo stato, la salute e le prestazioni di ogni cella in tempo reale."

Il mercato per la soluzione Dukosi è considerevole e in rapida crescita. Con un Dukosi Cell Monitor per cella in una batteria tipica, c'è l'opportunità di 2 miliardi di circuiti integrati nel 2025 in base alle previsioni di vendita pubblicate di EV e BESS che crescono del 14,8% all'anno nel decennio successivo.[1][2]

"È un momento estremamente emozionante per Dukosi, poiché stiamo lanciando in produzione i primi chip DKCMS, dotando ogni cella di vera intelligenza", ha affermato Mark Pinto, CEO di Dukosi. "Abbiamo investito in tutte le nostre sedi globali, ampliando il nostro talento e la nostra presenza per servire al meglio le nostre crescenti opportunità di mercato in tutto il mondo. Abbiamo numerosi clienti e partner che hanno integrato DKCMS nei loro progetti di batterie e BMS di nuova generazione, a dimostrazione della nostra filosofia condivisa di innovazione tecnologica e successo attraverso la collaborazione."

Informazioni su Dukosi

Dukosi sviluppa tecnologie rivoluzionarie che migliorano notevolmente le prestazioni, la sicurezza e l'efficienza dei sistemi di batterie e consentono una catena del valore delle batterie più sostenibile. L'azienda fornisce una soluzione unica di monitoraggio delle celle basata sulla tecnologia chip-on-cell e sul protocollo di comunicazione C-SynQ® per i mercati dei veicoli elettrici (EV), dei trasporti industriali e dell'accumulo di energia stazionario. Con sede centrale a Edimburgo, Regno Unito, Dukosi vanta una presenza globale con sedi negli Stati Uniti, in Asia e in Europa.

