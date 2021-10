La recherche Siemens révèle que l'avenir du travail est hybride, mais que la plupart des organisations n'y sont toujours pas préparées

Alors que la majorité des sondés (83 %) ont adopté de façon permanente un modèle de travail hybride, la plupart (88 %) ne sont pas préparés aux processus de gestion du changement pour mettre en œuvre la transition, et 25 % des sondés continuent de renforcer leurs stratégies de retour au travail.

La maximisation de la productivité des entreprises est la principale préoccupation des cadres d'immobilier d'entreprise, le travail flexible étant considéré par 99 % des sondés comme un catalyseur essentiel. La viabilité a été notée comme deuxième priorité par 91 % des cadres supérieurs de l'immobilier d'entreprise.

L'accent mis sur les espaces de travail hybrides a transformé le rôle du cadre d'immobilier d'entreprise, plus de la moitié d'entre eux ayant connu des changements de fonction majeurs, et parmi eux 93 % ont indiqué avoir une influence stratégique plus importante.

« Les résultats de notre étude indiquent que les entreprises envisagent la façon dont le changement sismique dans le travail affecte les objectifs prioritaires tels que la productivité et la durabilité, » a déclaré Matthias Rebellius, membre du conseil d'administration de Siemens AG et PDG de Smart Infrastructure. « La santé et le bien-être du personnel sont au cœur de toute entreprise. Nous comprenons l'importance d'une transition en douceur vers les nouvelles méthodes de travail hybrides puisque nous-mêmes avons pris un engagement global en ce sens. Notre expérience du monde réel nous met dans une position unique pour conseiller et aider les organisations dans cette transformation universelle. »

« Nous voyons la transition vers le travail hybride comme un changement fondamental dans la façon dont les gens sympathisent avec leurs collègues et se sentent dans leurs espaces de travail, » a affirmé Stefan Schwab, PDG de Comfy et Enlighted. « Les employés ont besoin d'applications qui les aident à s'engager dans un travail axé sur les activités dans de nouveaux types d'espaces, en collaborant avec les autres au moment et sur le lieu opportun. Les cadres de l'immobilier d'entreprise ont besoin de moyens pour comprendre et suivre les modèles de travail changeants tout en s'y adaptant, mais aussi en tirant parti des technologies et des données pour une optimisation et pérennisation intelligentes des bâtiments. Nos solutions répondent à ces besoins connexes, mais diversifiés. »

Le travail hybride est bien là, mais l'incertitude du 'comment' reste omniprésente

La complexité de la transition d'un modèle de bureau traditionnel à un modèle hybride a été d'autant plus difficile avec l'apparition des variants de la COVID-19 et le calendrier incohérent des déploiements mondiaux de vaccins. De nombreux cadres continuent de déterminer les processus et les prochaines étapes pour accueillir à nouveau leurs employés en toute sécurité dans un environnement de bureau hybride. Des questions concernant l'évolution des limites de capacité, de nouvelles politiques pour le travail sur site, et le manque de compréhension sur la façon de gérer les espaces de travail axés sur les activités alimentent l'incertitude inhérente à la mise en œuvre d'un modèle de travail hybride.

« Nous n'avons toujours pas de plan définitif concernant les modes de travail. À l'heure actuelle, nous menons un sondage auprès des employés pour comprendre leurs préférences. » (Responsable de l'immobilier, Assurance)

La productivité, la durabilité et l'utilisation de l'espace sont les principales priorités des cadres supérieurs de l'immobilier d'entreprise

Alors que les entreprises s'efforcent de trouver un équilibre entre la flexibilité des travailleurs, la collaboration et la culture de l'entreprise, des considérations telles que la productivité des employés, la durabilité et la décarbonation des bâtiments ainsi que les investissements immobiliers et technologiques existants figurent en tête de liste des priorités. La maximisation de la productivité des entreprises est une priorité de premier plan pour les cadres de l'immobilier d'entreprise, 59 % d'entre eux la jugeant primordiale et 41 % la jugeant hautement prioritaire. La deuxième plus grande initiative des entreprises pour les cadres de l'immobilier en 2022 est l'efficacité énergétique et la durabilité, 91 % des cadres de l'immobilier d'entreprise la considérant comme primordiale ou hautement prioritaire.

Presque tous les sondés (99 %) considèrent le travail flexible comme un impératif pour maximiser la productivité des entreprises, 45 % le jugeant très important et 54 % le jugeant important. Étant donné que les sondés considéraient le travail flexible comme un facteur essentiel pour optimiser la productivité, il a accéléré les plans de préparation des entreprises pour la réouverture des bureaux.

Leaders dans l'immobilier d'entreprise : plus stratégiques suite à la pandémie

La gestion de l'immobilier d'entreprise a longtemps été considérée en tant que rôle de soutien à l'entreprise. L'incidence profonde de la pandémie sur la façon dont les gens travaillent a rehaussé son rôle au sein de l'organisation, 93 % des sondés ayant déclaré avoir une plus grande influence stratégique dans les décisions d'entreprise clés. Près du tiers des cadres ont également mentionné une plus grande interaction avec les cadres supérieurs de la suite C, renforçant ainsi leur position déjà élevée.

En gérant leur organisation au cours de la crise sanitaire la plus importante de notre époque, les cadres d'immobilier d'entreprise se retrouvent au centre des décisions d'entreprise critiques concernant la santé et le bien-être des employés.

« Mon rôle est devenu beaucoup plus stratégique, avec une interaction accrue avec le service des finances pour assurer l'harmonisation des grandes décisions organisationnelles. » (Responsable de l'immobilier, Assurance)

Pour explorer toutes les conclusions et analyses de l'étude, téléchargez le rapport complet , qui comprend d'autres informations concernant l'environnement de travail.

1Méthode de recherche

Ce rapport, terminé en août, est le premier d'une série d'études exploratoires portant sur l'incidence de la pandémie de la COVID-19 sur les modèles de travail, les plans immobiliers et les priorités d'entreprise des grandes organisations commerciales. Afin d'obtenir un aperçu actualisé des cadres de l'immobilier d'entreprise, Siemens a demandé au cabinet d'analystes indépendant Verdantix d'entreprendre des entrevues téléphoniques indépendantes et anonymisées avec 75 cadres occupant des postes en gestion de l'immobilier, de l'environnement de travail et des installations, en Amérique du Nord, en Europe et en APAC. Tous les sondés occupaient des postes à responsabilités et travaillent pour des entreprises dont les revenus annuels dépassent le milliard de dollars. Verdantix a interrogé ces sondés au sujet de leur modèle de travail et de leurs plans immobiliers en évolution, des priorités opérationnelles, des changements de rôles et de responsabilités au travail et des plans d'investissement technologique.

Comfy et Enlighted sont des entreprises de Siemens et fournisseurs majeurs de technologies intelligentes dans l'environnement de travail, permettant aux personnes et aux entreprises de créer des espaces flexibles intelligents et sains pour le travail de demain. Nos solutions SaaS sur le lieu travail, notre infrastructure IoT et nos informations sur les données combinent l'intelligence du bâtiment, l'analyse spatiale et une application mobile destinée aux consommateurs pour améliorer l'expérience de travail des entreprises Fortune 1000 à travers le monde. Basée dans la Silicon Valley en Californie, aux États-Unis, nos solutions sont déployées dans 59 pays sur 83 millions de mètres carrés d'espace de bureau géré, avec plus de 222 000 utilisateurs de l'appli Comfy.

www.comfyapp.com

www.enlightedinc.com

www.siemens.com

Contact :

Ellen Healy

Comfy et Enlighted

[email protected]

415 654 2940

Jack Haanraadts

Finn Partners pour Comfy et Enlighted

[email protected]

516-467-6551

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1658755/Comfy_and_Enlighted_Logo.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1659461/graphic1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1659462/graphic2.jpg

Info - https://mma.prnewswire.com/media/1659484/NEWVerdantix_Infographics__1__ID_414024a68066_Infographic.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1630913/Siemens_Logo.jpg

Liens connexes

https://www.enlightedinc.com/



SOURCE Comfy | Enlighted