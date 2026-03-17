LA ROCHE-POSAY REJOINT LA 38EME AMERICA'S CUP EN TANT QUE PARTENAIRE TITRE DE L'EQUIPAGE CHALLENGER FRANÇAIS

La Roche-Posay prolonge ainsi l'engagement du groupe L'Oréal, qui a commencé à soutenir un équipage dès 1995.

L'EXPERTISE DE L'EXTREME : QUAND LA VOILE DEVIENT UNE PREUVE SCIENTIFIQUE

Face à l'agressivité des UV, du sel, du vent et des chocs thermiques, l'America's Cup représente pour La Roche-Posay un laboratoire à ciel ouvert. En s'exposant aux conditions météorologiques les plus exigeantes, la marque entend démontrer que son expertise n'a pas de limites, tant sur les enjeux de protection solaire que de réparation de la peau.

« Je suis heureuse que La Roche-Posay participe à cette course mythique. Nous partageons avec l'équipage les valeurs d'innovation, de dépassement de soi, et bien sûr la quête d'excellence » déclare Alexandra Reni-Catherine, Directrice Générale Internationale, La Roche-Posay. « En tant que 1ère marque mondiale de soins dermatologiques, nous savons ce que représente la peau dans l'effort. L'enjeu est simple : si La Roche-Posay protège et répare la peau des athlètes, elle protège toutes les peaux. »

UN PROTOCOLE DE PERFORMANCE POUR LES ATHLÈTES ET LES CONSOMMATEURS

Avec "La Roche-Posay Racing Team", la marque va mettre en place des protocoles de soin et de protection solaire inédits, testés en conditions réelles par l'équipage, pour pousser encore plus loin l'innovation technologique et garantir une efficacité prouvée même dans les situations les plus extrêmes.

« Nous sommes fiers d'accueillir La Roche-Posay, qui incarne un savoir-faire dermatologique unique. Leur rigueur scientifique et leur quête de performance est une obsession que nous partageons » déclare Stéphan Kandler, CEO de La Roche-Posay Racing Team. « En mer, la peau des athlètes, ingénieurs et techniciens est agressée en permanence. Disposer d'un programme pour améliorer la santé de la peau est une innovation majeure. Savoir que nous sommes accompagnés par l'expertise de La Roche-Posay nous permet de nous concentrer à 100% sur la compétition. »

A PROPOS DE LA ROCHE POSAY :

Depuis plus de 50 ans, La Roche-Posay apporte des solutions dermo-cosmétiques qui changent la vie. Créée par un pharmacien en 1975, la marque est aujourd'hui présente dans plus de 50 pays et recommandée par plus de 100 000 dermatologues dans le monde. Elle propose une gamme de soins quotidiens développés pour tous les types de peau, des nouveau-nés aux patients atteints de cancer, de la protection UV à la réparation des peaux sévèrement fragilisées. Les formules La Roche-Posay sont développées avec une eau thermale riche en sélénium, en raison de ses propriétés antioxydantes et apaisantes. Développés selon une charte de formulation stricte avec un nombre minimal d'ingrédients à des concentrations optimales, les produits La Roche-Posay subissent des tests cliniques rigoureux pour l'efficacité et la sécurité, même sur les peaux sensibles

Pour plus d'informations sur La Roche-Posay, visitez www.laroche-posay.fr et suivez La Roche-Posay sur Instagram, TikTok, YouTube et Facebook.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2933463/LA_ROCHE_POSAY_Boat.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2933462/LA_ROCHE_POSAY_Logo.jpg