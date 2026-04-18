LA ROCHE-POSAY SPONSORISE L'OMBRE DE JANNIK SINNER

La marque de soins dermatologiques réinterprète l'importance de la protection solaire grâce à un nouveau type de parrainage avec « Shadow Sponsor », une idée culturellement provocante.

PARIS, 18 avril 2026 /PRNewswire/ -- Dans le domaine du sport, les athlètes concourent au milieu d'un océan de logos. Le parrainage est omniprésent. Les logos recouvrent les casquettes, les chemises, les raquettes et les chaussures - chaque surface devient une propriété de la marque, chacune se battant pour attirer l'attention du public.

Mais il y a une chose qui n'a jamais été sponsorisée. Une chose qui se trouve juste à côté des athlètes depuis toujours : leur ombre.

Shadow Sponsor Speed Speed Shadow Sponsor

Et si les ombres pouvaient servir à rappeler l'importance de la protection solaire ?

C'est le principe qui sous-tend Shadow Sponsor, un nouveau parrainage sportif audacieux de La Roche-Posay, créé en partenariat avec le numéro 1 du tennis mondial, Jannik Sinner. Le champion né en Italie, connu pour sa peau de roux, s'est associé à La Roche-Posay ces trois dernières années pour promouvoir l'importance de la protection solaire.

Dans une démarche inédite, La Roche-Posay « sponsorise » officiellement l'ombre de Jannik Sinner - la positionnant comme « Shadow Sponsor » n° 1 mondial - pour transformer un simple signal visuel en un puissant déclencheur d'application de protection solaire.

Pourquoi les ombres ?

Parce que les ombres sont des indicateurs d'UV intégrés : plus votre ombre est courte et nette, plus les UV sont puissants. En ancrant la sécurité solaire à un signal universellement visible, La Roche-Posay introduit un nouveau raccourci mental : le facteur de protection de l'ombre - un moyen mnémotechnique simple conçu pour susciter un changement de comportement réel à grande échelle et transformer la prise de conscience en instinct.

UN NOUVEAU TYPE D'AMBASSADEUR

Une première dans le domaine du sport, l'idée créative est simple mais percutante : si vous voyez votre ombre, protégez-vous. Ce parrainage unique a été lancé par un film de héros présentant au public une voix inattendue. « Je suis le signe que le soleil est de sortie. Je suis le signe que l'indice UV est élevé. Je suis le signe que vous avez besoin de protection », déclare l'ombre de Sinner dans la campagne, réinterprétant le SPF comme une habitude intuitive et permanente.

Plus qu'une campagne, Shadow Sponsor est une plateforme mondiale innovante conçue pour l'amplification culturelle et médiatique.

Des courts de tennis aux trajets domicile-travail, la campagne transforme le monde physique en média, utilisant les ombres comme signal et comme outil de narration.

Avec 8 milliards de personnes - et 8 milliards d'ombres - l'idée est intrinsèquement universelle. Chaque moment au soleil devient une occasion d'agir.

« Les sponsors dépensent des millions pour être vus. La Roche-Posay a consacré du temps et de l'énergie à la protection contre ce qui ne se voit pas : les rayons UV », a déclaré Alexandra Reni Catherine, directrice générale internationale de La Roche-Posay.

Les cas de cancer de la peau dans le monde devraient augmenter de manière significative, l'incidence du mélanome devant augmenter de près de 50 % d'ici 2040*. Les athlètes, en particulier les sportifs de plein air, courent un plus grand risque, car ils sont beaucoup plus exposés aux rayons UV et dépassent régulièrement les limites de sécurité.

La Roche-Posay, la marque de soins de la peau qui change la vie et qui est recommandée par 100 000 dermatologues dans le monde entier, poursuit sa lutte contre le cancer de la peau depuis 50 ans en faisant appel à la créativité pour combler le fossé entre la prise de conscience et l'action, en intégrant la protection solaire dans la vie quotidienne d'une manière qui semble immédiate, personnelle et impossible à ignorer.

La campagne présente également la gamme Anthelios de La Roche-Posay, notamment les formules UV Pro-Sport et UVMune, conçues pour les activités de haute intensité et les conditions extrêmes, renforçant ainsi l'autorité de la marque en matière de protection solaire dermatologique.

Avec Shadow Sponsor, La Roche-Posay transforme un phénomène naturel en rappel universel.

La Roche-Posay. Sponsor officiel de l'ombre de Jannik Sinner.

Et de la vôtre aussi.

*Statistiques fournies par l'Organisation mondiale de la santé

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2957828/La_Roche_Posay_ShadowSponsor_Video.mp4

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2957827/La_Roche_Posay_Photo.jpg