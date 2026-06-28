La saison artistique de Pékin 2026 s'achève sur une affluence record

PÉKIN, 28 juin 2026 /PRNewswire/ -- La « Beijing Art Season 2026 » s'est achevée le 15 juin après près d'un mois d'expositions, de forums, de spectacles et d'animations grand public organisés dans toute la ville. Sous le thème « L'art se rassemble à Pékin, l'harmonie embrasse tous » , la Saison des arts a réuni des centaines d'institutions culturelles issues de plus de 20 pays, proposant plus de 400 événements qui ont attiré 1,269 million de visiteurs rien que dans le quartier artistique 798. Le festival a généré plus de 7 milliards d'impressions médiatiques et a généré plus de 10 millions de RMB dans les secteurs de la culture, de l'hôtellerie, du commerce de détail et de la restauration.

798 Art District During Beijing Art Season

L'une des grandes réussites du festival de cette année a été l'intégration du marché primaire des galeries et du marché secondaire des ventes aux enchères de Pékin. Le « Gallery Weekend Beijing » a célébré son 10e anniversaire avec 61 expositions et plus de 20 événements ouverts au public, tandis que le salon « Beijing Dangdai Art Fair » a réuni 144 exposants venus de 22 pays et 49 villes. Avec quatre maisons de vente aux enchères ayant enregistré près de 500 millions de RMB de chiffre d'affaires, la « saison de l'art » a encore renforcé la position de Pékin en tant que marché de l'art de premier plan à l'échelle mondiale.

Les échanges culturels internationaux sont restés un élément caractéristique de la saison artistique. Des artistes et des institutions de plus de 20 pays ont participé à cet événement par le biais d'expositions et de programmes publics, notamment une exposition d'art pour enfants organisée conjointement par l'UNESCO, la Fondation CICC et la China Green Carbon Foundation. La Journée des échanges culturels entre la Chine et la Géorgie, organisée conjointement par le quartier artistique 798, le ministère de la Culture géorgien et l'ambassade de Géorgie en Chine, a mis à l'honneur le dialogue interculturel à travers des spectacles et des expositions, tandis que de hauts responsables culturels brésiliens se sont rendus au quartier 798 dans le cadre d'échanges et de coopération culturels.

Pour la première fois, la « Beijing Art Season » a également mobilisé de grandes entreprises publiques et des institutions publiques, étendant ainsi la présence de l'art au-delà des murs des musées pour l'étendre aux parcs d'innovation, aux quartiers d'affaires et aux parcs publics. Des installations d'art numérique et des projets de sculptures en plein air ont transformé la ville en un paysage culturel à ciel ouvert, rapprochant ainsi l'art contemporain de la vie quotidienne. De nouvelles initiatives, telles que les billets-souvenirs dotés de la technologie NFC et les programmes intégrés de tourisme culturel, ont encore encouragé la participation du public et favorisé la consommation culturelle.

Fort de cette dynamique, le 798 Art District continuera à renforcer le rôle de Pékin en tant que destination culturelle internationale en mettant en relation les ressources artistiques mondiales, en favorisant des liens plus étroits entre l'art, le commerce et la vie quotidienne, et en créant de nouvelles opportunités d'échanges culturels internationaux et de participation du public.

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