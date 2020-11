La Semaine de la finance durable de Tokyo et l'appel à la participation au Forum de la finance durable de Tokyo sont prévus pour février 2021

TOKYO, 11 novembre 2020 /PRNewswire/ -- La Semaine de la finance durable de Tokyo (« Tokyo Sustainable Finance Week ») sera organisée en février 2021 par le gouvernement métropolitain de Tokyo dans le but de promouvoir l'investissement dans l'environnement, la société et la gouvernance (ESG) et la finance durable qui contribuent au développement de villes durables, et de renforcer la présence du gouvernement métropolitain de Tokyo dans ces régions.

Au cours de la semaine, le Forum sur la finance durable de Tokyo s'adressera aux professionnels travaillant dans les institutions financières et les organisations pertinentes au Japon et à l'étranger. Le séminaire financier destiné aux résidents de Tokyo aura également lieu afin d'améliorer la littératie financière et de sensibiliser le grand public à la finance durable.

Les formulaires de participation au Forum sur la finance durable de Tokyo pourront être envoyés à partir du 9 novembre. Le gouvernement métropolitain de Tokyo se réjouit à l'idée de rencontrer les participants. Les demandes de participation au séminaire financier pour les résidents de Tokyo ouvriront au début du mois de décembre.

Aperçu du Forum

1. Date : De 13 h 30 à 17 h 20, le mardi 9 février 2021

2. Auditoire cible

Professionnels d'institutions publiques, d'institutions financières, de groupes du secteur financier et d'autres organisations pertinentes

3. Programme et conférenciers (*l'interprétation simultanée en japonais et en anglais sera offerte/l'entrée sera gratuite)

- Discours no 1 : Tendances mondiales de la finance durable (provisoire)

Conférencier : Takejiro Sueyoshi, conseiller spécial, Initiative financière du Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE)

- Discours no 2 : Développement de la finance durable au Japon

Conférencier : Mariko Kawaguchi, professeure spécialement désignée, Rikkyo University Graduate School of Social Design Studies, et conseillère de haute direction du PDG, Fuji Oil Holdings Inc.

- Discours no 3 : Tendances de la finance durable au Japon et à l'étranger du point de vue des investisseurs

Conférencier : Yasunori Iwanaga, directeur de l'investissement responsable, Amundi Japan Ltd.

En plus des discours susmentionnés, une table ronde sera également organisée. Veuillez consulter le site Web ci-dessous pour obtenir plus de renseignements.

https://www.sustainablefina.metro.tokyo.lg.jp/forum/english

*Veuillez noter que le contenu du programme et les conférenciers peuvent changer.

4. Période de dépôt des demandes de participation

Du lundi 9 novembre 2020 au lundi 8 février 2021

5. Soumission des demandes de participation

Veuillez remplir le formulaire de participation à l'adresse https://sites.net-convention.com/tsfw_forum_en/

