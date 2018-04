La série BITE SIZE HORROR sera projetée en première au Festival International des Séries de Cannes

LOS ANGELES, 11 avril 2018 /PRNewswire/ -- Le Festival International des Séries de Cannes va projeter BITE SIZE HORROR, une série de 10 courts métrages d'horreur percutants créés par ALL CITY.

BITE SIZE HORROR est un enchaînement de frayeurs. Chaque épisode de deux minutes est un court film d'horreur indépendant des autres. Le directeur de la création d'ALL CITY, Tony Sella, et le vice-président exécutif d'ALL CITY, David Worthen Brooks, ont créé ces films dérangeants pour Halloween en collaboration avec des réalisateurs novateurs et prometteurs : Don't Go Down to Wildor de Ben Franklin et Anthony Melton, Floor 9.5 de Toby Meakins, Gregory de John William Ross, Live Bait de Andrew Laurich, Mondays de Michael Thelin, Monstagram de Jérôme Sable, The Replacement de Chris Leone, The Road de Jack Bishop et Justin Nijm, Salt de Rob Savage et Scaring Grandma de Chris Leone.

Ces collaborations cinématographiques sont présentées dans des courts de deux minutes terrifiants qui transfigurent le genre de l'horreur. Les films de BITE SIZE HORROR constituent un festival d'épouvante qui explore toutes les facettes de la peur humaine, du « thriller psychologique » à la « comédie d'horreur », en passant par tout le reste. Ces tranches d'horreur feront pâlir même les spectateurs les plus courageux. Les dix courts métrages de deux minutes seront projetés lors du Festival International des Séries de Cannes.

Cliquez ici pour visionner les vidéos de Bite Size Horror.

La série BITE SIZE HORROR a été créée par Tony Sella et David Worthen Brooks, respectivement directeur de la création et vice-président exécutif d'All City, ainsi que par Arbi Pedrossian et Steven Johnson, producteurs de Fox Digital Studio.

Ce festival d'épouvante a été diffusé pour la première fois en ligne ainsi que sur le réseau de diffusion FOX et FX.

À propos d'ALL CITY 21st Century Fox

All City est un studio de contenu créatif qui développe et produit pour les grandes marques du divertissement et du contenu de marque diffusés sur les plateformes de Fox Networks Group, dont FOX, FX, Fox Sports et National Geographic et des plateformes médiatiques telles que Hulu, iTunes, Netflix et Amazon. Coentreprise créée en association avec la 21st Century Fox, All City a révolutionné le contenu de marque en développant des partenariats construits autour de récits avec des marques de premier plan telles que Mars Candy, T-Mobile, Verizon, Wal-Mart, USAA et la NASA. Reconnu pour son travail par des festivals de premier plan tels que Cannes, Sundance et South by Southwest, All City rassemble lors de la création les réseaux, les marques et les créateurs afin de concevoir des divertissements qui façonneront l'avenir des médias.

