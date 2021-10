La série de livres « Textiles from Dunhuang » dévoile une collaboration mondiale de quinze ans dirigée par le professeur Zhao Feng

Il comprend 10 volumes de versions chinoise et anglaise de textiles de Dunhuang provenant des collections britanniques, françaises, russes et chinoises de Lushun et de l'Académie de Dunhuang, avec de multiples textes et plus d'un millier de pièces allant des grandes bannières aux petits fragments. L'achèvement du vaste projet « Textiles from Dunhuang » a bénéficié de sa solide équipe internationale issue d'institutions culturelles du monde entier, dont le British Museum, la British Library, le Victoria and Albert Museum, le Musée national des Arts asiatiques - Guimet, la Bibliothèque nationale de France, le Musée de l'Ermitage de Saint-Pétersbourg, l'Académie de Dunhuang et le Musée de Lushun, sur la base des recherches du China National Silk Museum et de l'Université de Donghua.

À partir de 2004, l'Université de Donghua et le China National Silk Museum ont créé conjointement une équipe de recherche sur les textiles de Dunhuang, qui a commencé à étudier les textiles de Dunhuang de manière exhaustive et systématique. En 2006, le professeur Zhao Feng a été invité au Royaume-Uni, en France et en Russie pour étudier les restes de tissus de la grotte de la bibliothèque (grotte 17) des grottes de Mogao, à Dunhuang. Depuis fin 2013, une autre équipe du China National Silk Museum a procédé à l'analyse systématique et à la conservation des textiles provenant principalement de la partie nord des grottes de Mogao.

Pour la première fois, cette série de livres prend les textiles de Dunhuang comme un objet complet pour la recherche et la publication qui comble le vide dans les études sur Dunhuang. Comme l'a déclaré Mikhail Piotrovsky, Directeur du Musée de l'Ermitage, « Grâce à ces études et aux publications qui en découlent, nous pouvons reconstituer l'histoire complexe de la soie et de sa production au cours du 1er millénaire de notre ère -- le matériau qui est devenu le symbole et a donné le nom à la grande route commerciale. » « Textiles from Dunhuang » sont un travail d'excellence qui « montre l'importance d'une formation rigoureuse, d'une expérience des matériaux historiques et d'une collaboration mutuelle au plus haut niveau, et qui a ouvert la voie à de nouvelles recherches et à une meilleure compréhension à l'avenir », a ajouté Helen Wang, la conservatrice du British Museum.

