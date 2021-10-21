Textiles from Dunhuang--история 15-летнего сотрудничества под руководством проф. Чжао Фэна

Он включает в себя 10 томов на китайском и английском языках, рассказывающих об изделиях из дуньхуанского текстиля, собранных из британских, французских, российских и китайских коллекций в Люйшуне и Дуньхуанской академии, с многочисленными текстами и изображениями более тысячи экспонатов от больших знамен до мелких фрагментов. Завершение грандиозного проекта Textiles from Dunhuang стало заслугой сильной интернациональной команды представителей культурных учреждений по всему миру, включая Британский музей, Британскую библиотеку, Музей Виктории и Альберта, Музей Гиме, Национальную библиотеку Франции, Государственный Эрмитаж в Санкт- Петербурге, Дуньхуанскую академию и Люйшуньский музей, работа которой основывалась на результатах исследований Китайского национального музея шелка и Университета Дунхуа.

В 2004 году Университет Дунхуа и Китайский национальный музей шелка совместно создали исследовательскую группу Dunhuang Textile («Дуньхуанский текстиль»), которая приступила к всестороннему и систематическому изучению текстильной продукции Дуньхуана. В 2006 году профессор Чжао Фэн был приглашен в Великобританию, Францию и Россию для изучения сохранившихся фрагментов тканей из «Библиотечной пещеры» (пещеры № 17), входящей в комплекс Пещер Могао в Дуньхуане. С конца 2013 года другая группа специалистов из Китайского национального музея шелка проводила систематический анализ и консервацию текстильных изделий, обнаруженных преимущественно в северной части Пещер Могао.

Эта серия книг впервые рассматривает дуньхуанский текстиль в качестве целостного объекта для исследований и публикаций, которые заполняют пробел в исследованиях истории Дуньхуана. «Благодаря этим исследованиям и последующим публикациям мы можем реконструировать сложную историю шелка и его производства в I тысячелетии н.э. — материала, который стал символом и дал название великому торговому пути», — сказал директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. Textiles from Dunhuang — это труд, символизирующий высочайшее мастерство: «Она демонстрирует важность тщательного изучения исторических материалов и практической работы с ними, а также взаимного сотрудничества на высочайшем уровне, и открывает путь для дальнейших исследований и осмысления в будущем», — добавила хранительница Британского музея Хелен Ван (Helen Wang).

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1665650/China_Silk_Museum.jpg

SOURCE China National Silk Museum