La société mondiale de radiothérapie Full-Life Technologies annonce un financement de série B de 47,3 millions de dollars américains, Prosperity7 Ventures dirige conjointement le cycle de financement

SHANGHAI et GEMBLOUX, Belgique, et HEIDELBERG, Allemagne, 4 janvier 2024 /PRNewswire/ -- Full-Life Technologies (« Full-Life »), une société mondiale de radiothérapie entièrement intégrée, a annoncé aujourd'hui la conclusion d'un financement de 63,3 millions de dollars, comprenant 47,3 millions de dollars de financement par actions de série B et 16 millions de dollars de facilités de prêt. Le financement permettra de faire progresser le développement du portefeuille radiopharmaceutique et des capacités de fabrication de la société, ainsi que d'optimiser sa plateforme de découverte exclusive, UniRDCTM. Avec l'achèvement de ce financement, Full-Life aura obtenu plus de 110 millions de dollars de financement depuis sa création en août 2021, y compris des financements par actions, des facilités de prêt et des subventions gouvernementales.

Le financement de série B de 47,3 millions de dollars a été codirigé par Prosperity7 Ventures, un investisseur spécialisé dans les soins de santé dont l'identité n'a pas été révélée, ainsi que par les nouveaux investisseurs tels que Sky9 Capital, Summer Capital et GuanghuaWutong Fund, de même que par les actionnaires existants : Chengwei Capital, HongShan et Junson Capital. Les facilités de prêt de 16 millions de dollars, obtenues conjointement avec le financement par actions de la série B, offrent à Full-Life une solution de financement flexible pour le développement du portefeuille de la société et la construction de l'usine de fabrication de produits radiopharmaceutiques en Belgique.

« Le cancer reste un formidable défi mondial, causant d'immenses souffrances et pertes », a déclaré Aysar Tayeb, directeur général exécutif de Prosperity7 Ventures. « Full-Life se consacre à la résolution de ce problème dans le domaine des conjugués médicamenteux radionucléides (CMR) en tirant parti de ses capacités exceptionnelles en matière de conception de vecteurs et de linkers, ainsi que de son expertise dans le domaine des radionucléides. Grâce à sa plateforme UniRDCTM, Full-Life a la possibilité d'étendre ses indications thérapeutiques à un plus grand nombre de cancers. Nous attendons avec impatience les progrès futurs de Full-Life, qui s'efforce de fournir des solutions différenciées et supérieures qui amélioreront de manière significative les résultats et la qualité de vie des patients atteints de cancer ».

« Le financement reflète le fort soutien de nos nouveaux et anciens investisseurs à notre stratégie et leur confiance dans les progrès significatifs que nous avons réalisés en un peu plus de deux ans pour construire une société radiopharmaceutique entièrement intégrée », a déclaré Julie Wu, directrice financière de Full-Life. « Le financement soutiendra notre évolution vers une société de stade clinique, l'avancement de nos programmes de portefeuille et la construction d'une installation de fabrication selon les bonnes pratiques de fabrication (BPF) ».

Depuis l'achèvement de son financement par actions de série A en 2022, Full-Life a franchi de nombreuses étapes importantes, y compris, mais sans s'y limiter :

La progression de 225 Ac-FL-020, le principal candidat-médicament de la société, vers des essais cliniques de phase I chez des patients atteints d'un cancer de la prostate métastatique résistant à la castration (mCRPC). Les essais cliniques devraient commencer en Europe et aux États-Unis au début de l'année 2024. Le vecteur de Full-Life ciblant la PSMA, FL- 020, est spécifiquement conçu pour administrer de l'Actinium-225, un émetteur alpha très puissant.

La constitution d'un solide portefeuille préclinique comprenant à la fois des programmes « first-in-class » et « best-in-class » ainsi que le développement de la nouvelle plateforme de découverte UniRDC TM . Cette dernière est une plateforme propriétaire établie pour rationaliser le processus de découverte de RDC.

L'acquisition d'un terrain de 17 000 mètres carrés dans la région wallonne de Belgique, obtention du permis de construire requis et début de la construction d'une installation de production radiopharmaceutique de pointe de 4 000 mètres carrés conforme aux normes BPF. L'installation est conçue pour faire progresser la solution de bout en bout de Full-Life et fabriquer un large éventail de produits radiopharmaceutiques.

À propos de 225Ac-FL-020

225Ac-FL-020 est un nouveau candidat radioligand PSMA de nouvelle génération actuellement en cours de développement pour le traitement du mCRPC. Son vecteur de ciblage, FL-020, a été découvert en utilisant la technologie de liaison Clear-XTM, propriété de Full-Life, qui permet une amélioration significative de l'absorption du médicament au niveau de la tumeur tout en maintenant une élimination systémique rapide. Dans les modèles précliniques, 225Ac-FL-020 a démontré une activité anti-tumorale prometteuse.

À propos d'UniRDCTM

UniRDCTM est une plateforme de découverte propriétaire qui rationalise et accélère le processus de découverte de médicaments candidats RDC. UniRDCTM permet un délai de découverte court de 18 mois ou moins, depuis une cible jusqu'à un candidat au développement d'un RDC avec des données de biodistribution chez l'homme, qui ont été validées à plusieurs reprises en interne. UniRDCTM couvre une gamme de modalités comprenant les petites molécules, les peptides cycliques et les nanocorps. Elle est centrée sur un riche ensemble de kits d'outils propriétaires de chimie synthétique et d'ingénierie des protéines, notamment la technologie des linkers Clear-X™ et les méthodes de modification Res-X™. Ces kits d'outils se sont avérés essentiels pour transformer rapidement un agent liant mûri par affinité en un candidat au développement doté d'un profil de biodistribution optimal sur le plan thérapeutique. Les détails de la plate-forme sont disponibles à l'adresse suivante : https://www.full-life.com/radio/unirdc

À propos de Full-Life Technologies

Full-Life Technologies Limited (« Full-Life ») est une entreprise mondiale de radiothérapie entièrement intégrée qui exerce ses activités en Belgique, en Allemagne et en Chine. Nous cherchons à maîtriser l'ensemble de la chaîne de valeur de la recherche et du développement, de la production et de la commercialisation de produits radiopharmaceutiques afin de produire un impact clinique pour les patients. L'entreprise prévoit de s'attaquer aux problèmes fondamentaux qui affectent les produits radiopharmaceutiques aujourd'hui par le biais d'une recherche innovante qui vise les traitements du futur. Nous sommes constitués d'une équipe d'entrepreneurs et de scientifiques qui évoluent rapidement et qui ont fait leurs preuves dans le domaine des sciences de la vie, ainsi que dans la recherche sur les radio-isotopes et le développement clinique.

À propos de Prosperity7

Prosperity7 Ventures (P7) est le fonds de croissance diversifié d'Aramco Ventures, une filiale d'Aramco, le leader mondial de l'énergie intégrée et des produits chimiques. Le nom du fonds provient de « Prosperity Well », le 7ème puits de pétrole foré en Arabie Saoudite et le premier à avoir produit du pétrole. Forte de cette histoire pionnière, P7 investit à l'échelle mondiale, dans une perspective à long terme, dans des technologies révolutionnaires et des modèles commerciaux transformationnels qui apporteront la prospérité et auront un impact positif à grande échelle.

