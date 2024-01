Het wereldwijde radiotherapeutische bedrijf Full-Life Technologies kondigt Series B-financiering van USD 47,3 miljoen aan, Prosperity7 Ventures leidt gezamenlijk de ronde

SHANGHAI en GEMBLOUX, België en HEIDELBERG, Duitsland, 4 jan 2024 /PRNewswire/ -- Full-Life Technologies ("Full-Life"), een volledig geïntegreerd, wereldwijd radiotherapeutisch bedrijf, heeft vandaag de voltooiing aangekondigd van een financiering van USD 63,3 miljoen, bestaande uit USD 47,3 miljoen aan Serie B aandelenfinanciering en USD 16 miljoen aan leningsfaciliteiten. De financiering zal de ontwikkeling van de radiofarmaceutische pijplijn en de productiecapaciteiten van het bedrijf bevorderen, evenals het gepatenteerde ontdekkingsplatform UniRDCTM optimaliseren. Met de voltooiing van een dergelijke financiering heeft Full-Life sinds de oprichting in augustus 2021 meer dan USD 110 miljoen aan financiering veiliggesteld, inclusief aandelenfinanciering, leningsfaciliteiten en overheidssubsidies.

De serie B-aandelenfinanciering van USD 47,3 miljoen werd mede geleid door Prosperity7 Ventures en een niet bekendgemaakte, gespecialiseerde investeerder in de gezondheidszorg, samen met nieuwe investeerders Sky9 Capital, Summer Capital en GuanghuaWutong Fund, evenals bestaande aandeelhouders Chengwei Capital, HongShan en Junson Capital. De leningsfaciliteiten van USD 16 miljoen, gewaarborgd in combinatie met de Serie B aandelenfinanciering, bieden Full-Life een flexibele financieringsoplossing voor de pijplijnontwikkeling en de bouw van de radiofarmaceutische fabriek in België.

"Kanker blijft wereldwijd een intense uitdaging, die enorm lijden en verlies veroorzaakt", aldus Aysar Tayeb, Executive Managing Director van Prosperity7 Ventures. "Full-Life heeft als prioriteit om dit probleem op het gebied van Radionuclide Drug Conjugaten (RDC) aan te pakken door zowel van zijn uitzonderlijke vector- en 'linker'-ontwerpmogelijkheden alsook van zijn expertise op het gebied van radionucliden gebruik te maken. Via zijn UniRDC™-platform heeft Full-Life het potentieel om zijn therapeutische indicaties uit te breiden naar een breder scala aan vormen van kanker. We anticiperen reikhalzend op de toekomstige ontwikkelingen van Full-Life, omdat het bedrijf ernaar streeft gedifferentieerde en superieure oplossingen te leveren die de resultaten en kwaliteit van leven voor kankerpatiënten aanzienlijk zullen verbeteren."

"De financiering weerspiegelt de sterke steun van onze nieuwe en huidige investeerders in onze strategie en het vertrouwen in de aanzienlijke vooruitgang die we in iets meer dan twee jaar hebben geboekt bij het opbouwen van een volledig geïntegreerd radiofarmaceutisch bedrijf", aldus Julie Wu, Chief Financial Officer van Full-Life. "De financiering zal onze evolutie naar een bedrijf in de klinische fase, de vooruitgang van onze pijplijnprogramma's en de bouw van een Good Manufacturing Practices (GMP)-productiefaciliteit ondersteunen."

Sinds de voltooiing van de Serie A-aandelenfinanciering in 2022 heeft Full-Life meerdere belangrijke mijlpalen bereikt, waaronder maar niet beperkt tot:

Het bevorderen van het belangrijkste kandidaat-geneesmiddel van het bedrijf, 225 Ac-FL-020, naar klinische fase I-onderzoeken bij patiënten met gemetastaseerde castratieresistente prostaatkanker (mCRPC). Het is de bedoeling dat klinische onderzoeken begin 2024 van start gaan in zowel Europa als de VS. De PSMA-targetingvector van Full-Life, FL-020, is speciaal ontworpen om de zeer krachtige alfa-emitter Actinium-225 te leveren.

Het samenstellen van een sterk preklinisch portfolio met zowel programma's voor prototypen als superieure geneesmiddelen, evenals de ontwikkeling van het nieuwe UniRDC TM -ontdekkingsplatform. UniRDC TM is een gepatenteerd platform dat opgericht is om het ontdekkingsproces van RDC te stroomlijnen.

Het verwerven van een terrein van 17.000 m 2 in het Waalse gewest van België, het verkrijgen van de vereiste bouwvergunningen en het starten van de bouw van een ultramoderne radiofarmaceutische fabriek van 4.000 m 2 voor het conform kwaliteitsnormen maken van geneesmiddelen. De fabriek is ontworpen om de end-to-end oplossing van Full-Life te bevorderen en een breed spectrum aan radiofarmaceutica te produceren.

Over 225Ac-FL-020

225Ac-FL-020 is een nieuwe PSMA radioligand-kandidaat voor de toekomst die momenteel ontwikkeld wordt voor de behandeling van mCRPC. De targetingvector, FL-020, werd ontdekt met behulp van Full-Life's gepatenteerde Clear-XTM-'linker'-technologie, die een aanzienlijke verbetering van de opname van geneesmiddelen in de tumor mogelijk maakt, waarbij een snelle systemische klaring behouden blijft. In preklinische modellen heeft 225Ac-FL-020 veelbelovende antitumor-activiteit aangetoond.

Over UniRDCTM

UniRDCTM is een gepatenteerd ontdekkingsplatform dat het ontdekkingsproces van RDC kandidaat-geneesmiddelen rationaliseert en versnelt. UniRDCTM maakt een snellere ontdekkingstijd van 18 maanden of minder mogelijk vanaf een doelwit tot een RDC ontwikkelings-kandidaat met menselijke biodistributie-gegevens, die herhaaldelijk inwendig gevalideerd zijn. UniRDCTM omvat een reeks modaliteiten, waaronder kleine moleculen, cyclisch peptide en nanobody. Het is gecentreerd op een rijke reeks eigen toolsets voor synthetische chemie en eiwittechniek, waaronder Clear-X™-'linker'-technologie en Res-X™-modificatiemethoden. Het is bewezen dat dergelijke toolkits essentieel zijn om een door affiniteit gerijpt bindmiddel snel om te zetten in een ontwikkelingskandidaat met een therapeutisch optimaal biodistributieprofiel. Ga voor meer informatie over het platform naar: https://www.full-life.com/radio/unirdc

Over Full-Life Technologies

Full-Life Technologies Limited ("Full-Life") is een volledig geïntegreerd wereldwijd radiotherapeutisch bedrijf met vestigingen in België, Duitsland en China. We streven ernaar om de volledige waardeketen voor radiofarmaceutisch onderzoek en ontwikkeling, productie en commercialisering te bezitten om klinische impact voor patiënten te leveren. Het bedrijf is van plan om kernproblemen waar radiofarmaceutica tegenwoordig mee te maken heeft, aan te pakken door middel van innovatief onderzoek dat gericht is op de behandelingen van morgen. We bestaan uit een team van snel evoluerende ondernemers en wetenschappers met een bewezen staat van dienst op het gebied van levenswetenschappen, radio-isotopenonderzoek en klinische ontwikkeling.

Over Prosperity7

Prosperity7 Ventures (P7) is het gediversifieerde groeifonds van Aramco Ventures, een dochteronderneming van Aramco, 's werelds toonaangevende geïntegreerde energie- en chemiebedrijf. De naam van het fonds is afgeleid van 'Prosperity Well', de zevende oliebron die in Saoedi-Arabië is geboord en de eerste was die olie aantrof. Voortbouwend op deze baanbrekende geschiedenis investeert P7 wereldwijd met een langetermijnvisie in baanbrekende technologieën en transformationele bedrijfsmodellen die op grote schaal welvaart en positieve impact zullen brengen.

https://www.prosperity7vc.com/

