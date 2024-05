La transformation de SaleCycle- expert des solutions de marketing à la performance -enfin révélée

PARIS, 16 mai 2024 /PRNewswire/ -- De la navigation aux conversions, l'approche end-to-end de SaleCycle s'appuie sur plus de 10 ans d'expertise et aide plus de 500 clients actifs à travers le monde sur trois secteurs d'activités principaux – le retail, la mode et le travel.

Son objectif ? Convertir les visiteurs en acheteurs et générer jusqu'à 10% de Chiffre d'Affaires additionnel. Sur l'année qui vient de s'écouler, SaleCycle a permis à ses clients de récupérer près de 1,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires.

Parmi ses clients, on peut notamment citer en France The Kooples, Marionnaud, Maisons du Monde, Air Caraïbes, French Bee, Monoprix, Picard et bien d'autres.

SaleCycle entre dans une nouvelle ère - concrètement, qu'est-ce qui change ?

Historiquement SaleCycle était une solution connue pour l'e-mail d'abandon de panier, avec un business model à la performance. Depuis sa création, ce business model n'avait jamais été remis en question, jusqu'à aujourd'hui.

Dans un écosystème en constante évolution, SaleCycle se devait de prendre le recul nécessaire pour repenser son business afin d'être au plus près des attentes de ce marché si exigeant.

"Nous avons des solutions qui performent avec des résultats qui parlent d'eux-mêmes, une équipe d'Account Manager dont la qualité de service n'est plus à prouver et globalement, des clients de renom satisfaits, dont certains qui sont avec nous depuis notre création. Cela témoigne donc de leur fidélité à notre égard et surtout de la performance de nos solutions. Il est temps pour nous d'oser nous dévoiler plus et de nous mettre, à notre tour, sur le devant de la scène". affirme Fabien Sanchez, CEO de SaleCycle.

Une nouvelle identité visuelle pour une nouvelle ère

Notre logo incarne l'essence même du mouvement perpétuel et de la continuité, symbolisant ainsi le cycle infini de l'engagement et de l'interaction. Il constitue la pierre angulaire de notre identité de marque et reflète notre engagement à créer des liens et à évoluer en toute transparence.

Pourquoi ce choix de couleurs?

"Notre souhait était de donner un nouveau souffle à SaleCycle et de raviver notre marque. Notre nouvelle palette de couleurs reflète notre personnalité et nos valeurs. De la chaleur, la douceur et l'élégance de la couleur ivoire, à la couleur plus "bold" et contrastante du violet, tout en passant par le orange, notre couleur primaire qui apporte cette touche de peps et de vitalité. Ce rebranding insuffle un vent de fraîcheur et de dynamisme à travers cette nouvelle identité visuelle pétillante et affirmée."

nous explique Stéphanie de Launay, Brand & Communication Manager de SaleCycle

Au-delà de la nouvelle identité visuelle, une nouvelle approche

Au-delà de l'aspect esthétique et de son identité visuelle, c'est une transformation bien plus profonde dans laquelle SaleCycle s'élance aujourd'hui.

Sa mission ? Permettre aux entreprises de prospérer à l'ère du digital en offrant des solutions de pointe qui favorisent un engagement significatif et une croissance durable.

Pour reprendre les mots de Fabien Sanchez, CEO de SaleCycle :

"Grâce à une innovation constante et à un engagement sans faille, SaleCycle s'efforce d'être le catalyseur de changements positifs dans le paysage digital, en favorisant la réussite de nos clients et de nos partenaires".

Sa vision ? Révolutionner la façon dont les entreprises se connectent avec leurs clients, en proposant des solutions innovantes qui transcendent les frontières et inspirent des relations authentiques, fructueuses et durables. En explorant de nouvelles voies et en embrassant l'évolution technologique, nous concevons un avenir où chaque interaction est porteuse de sens et de possibilités.

Une nouvelle approche pour un nouveau souffle

Au fil des années, SaleCycle a su s'adapter aux nouvelles normes, exigences et réglementations du marché, notamment avec l'arrivée de la RGPD.

"Avec la fin des cookies tiers, les marques sont beaucoup plus exigeantes et veulent mieux comprendre. Notre technologie n'étant pas basée sur les cookies, il n'y a pas d'impact pour nous. SaleCycle se réinvente en proposant un nouveau business model. L'objectif est simple, gagner en transparence et offrir une meilleure compréhension de notre offre et de nos éléments différenciants. Avec le modèle à la performance, on était freiné dans ce qu'on voulait proposer. Au fil des années, nous avons pu observer et analyser les tendances et besoins majeurs de nos clients. On passe donc d'une approche sur-mesure à une approche end-to-end, basée sur 3 modules : Reach - Retain - Re-engage. Cette nouvelle offre permet une interaction client plus complète" nous explique Fabien Sanchez, CEO de SaleCycle

En quoi consiste ces modules ?

Grâce à son approche end-to-end, SaleCycle vous aide à mettre en œuvre une stratégie e-Commerce gagnante, en apprenant à mieux connaître le parcours client de votre site et à l'optimiser, afin d'être présent à tous les moments-clés pour favoriser la finalisation de l'achat par l'internaute et à le faire rester dans votre tunnel d'achat ensuite.

