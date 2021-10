La WIDC 2021 s'est tenue avec succès à Yantai, dans la province de Shandong

YANTAI, Chine, 24 octobre 2021 /PRNewswire/ -- La World Industrial Design Conference (WIDC) 2021 s'est tenue avec succès à Yantai, dans la province de Shandong, du 22 au 24 octobre. L'événement était coparrainé par le ministère de l'industrie et des technologies de l'information et le gouvernement populaire de la province de Shandong, et organisé par le département de l'industrie et des technologies de l'information de la province de Shandong, l'association chinoise de design industriel et le gouvernement populaire municipal de Yantai, avec le soutien de l'Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI) et de la Global Design Industry Organization (GDIO). La WIDC est un événement de haut niveau et le plus grand événement mondial de design industriel, et le seul événement de l'industrie du design industriel parrainé par le ministère de l'industrie et des technologies de l'information de la République populaire de Chine.

Ayant pour thème « Design Drives the Age of Digital Intelligence », (Le Design, moteur de l'ère de l'intelligence numérique) la WIDC 2021 a rassemblé des représentants d'agences gouvernementales, d'organisations industrielles, des experts et des universitaires, des entrepreneurs, des designers et d'autres innovateurs de plus de 40 pays et régions, selon le comité d'organisation de la WIDC. Cette démarche a été facilitée par une combinaison de moyens en ligne et hors ligne, et a permis une série de partages d'informations et de connaissances, de discussions, d'échanges et de coopération centrés sur l'innovation et le développement du design industriel à l'ère de l'intelligence numérique.

Il a rassemblé les réalisations innovantes en matière de design de plus de 100 entreprises manufacturières, instituts de design, universités et autres instituts du monde entier, et a présenté de manière exhaustive les nouvelles idées, les nouveaux designs et les nouvelles industries du design industriel exceptionnel d'ici et d'ailleurs. Elle s'est concentrée sur le design et l'industrie, le design et l'intelligence, le design et l'éducation, le design et la pensée innovante, le design et la durabilité, le design et la culture, le design et les sports, ainsi que d'autres domaines. Il y avait quatre zones d'exposition : International Design, University Design, Enterprise Design et Shandong Design, présentant plus de 1 000 réalisations innovantes en matière de design de près de 200 entreprises de renommée mondiale.

Yantai, l'un des trois noyaux de la zone expérimentale globale pour la transition des anciens aux nouveaux moteurs économiques dans la province de Shandong, a poursuivi une combinaison de design industriel avec la mise à niveau du développement industriel et l'amélioration du charme du développement urbain. Il a proposé la création d'une ville du design et la planification et la construction d'un parc du design. Le design industriel devient rapidement la nouvelle carte de visite de la ville de Yantai. À l'avenir, Yantai prévoit de créer progressivement un point de repère de classe mondiale pour le design industriel - un haut lieu de l'innovation auquel les designers du monde entier aspireront, en concevant et en construisant une écologie de l'innovation, une écologie humaine et une écologie environnementale de classe mondiale.

