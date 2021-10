WIDC 2021 realizada com sucesso em Yantai, província de Shandong

YANTAI, China, 22 de outubro de 2021 /PRNewswire/ -- A Conferência Mundial de Design Industrial (WIDC) de 2021 foi realizada com sucesso em Yantai, província de Shandong, entre os dias 22 e 24 de outubro. O evento foi copatrocinado pelo Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação e pelo Governo Popular da Província de Shandong e organizado pelo Departamento de Indústria e Tecnologia da Informação da província de Shandong, pela Associação de Design Industrial da China e pelo Governo Popular Municipal de Yantai, com o apoio da Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial (UNIDO) e da Global Design Industry Organization (GDIO). A WIDC é o maior e de mais alto nível evento de design industrial global e o único evento do setor de design industrial patrocinado pelo Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação da República Popular da China.

Com o tema "Design impulsiona a era da inteligência digital", a WIDC 2021 reuniu representantes de agências governamentais, organizações do setor, especialistas e acadêmicos, empreendedores, designers e outros inovadores de mais de 40 países e regiões, de acordo com o comitê organizador da WIDC. Isso foi facilitado por meio de uma combinação de meios on-line e presencial, e permitiu o compartilhamento de uma variedade de informações e conhecimento, discussões, intercâmbio e cooperação centrada na inovação e desenvolvimento do design industrial na era da inteligência digital.

Ela reuniu as conquistas inovadoras de design de mais de cem empresas de manufatura, instituições de design, universidades e outros institutos de todo o mundo, e apresentou de forma abrangente as novas ideias, novos designs e novos setores de design industrial de destaque no país e no exterior. Ela se concentrou em design e indústria, design e inteligência, design e educação, design e pensamento inovador, design e sustentabilidade, design e cultura e design e esportes, bem como em algumas outras áreas. Havia quatro áreas de exposição: design internacional, design universitário, design corporativo e design de Shandong, apresentando mais de mil conquistas inovadoras de design de quase 200 empresas mundialmente famosas.

Yantai, um dos três núcleos da zona experimental abrangente para a transição de antigos para novos mecanismos econômicos na província de Shandong, tem buscado uma combinação de design industrial com a atualização do desenvolvimento industrial e o aprimoramento do charme do desenvolvimento urbano. A província propôs a criação de uma cidade do design e o planejamento e construção de um parque do design. O design industrial está se tornando rapidamente o novo cartão de visita da cidade de Yantai. No futuro, Yantai planeja criar gradualmente um marco de design industrial de classe mundial - um marco de inovação que os designers globais aspirarão, ao projetar e construir ecologia de inovação global de primeira classe, ecologia humana e ecologia ambiental.

FONTE The Organizing Committee of WIDC

