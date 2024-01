L'Académie Miaozhen des sciences du marketing présente sa feuille de route 2023 sur la transformation numérique du marketing

PÉKIN, 3 janvier 2024 /PRNewswire/ -- La Miaozhen Academy of Marketing Science (MAMS), institution chinoise spécialisée dans les sciences du marketing qui allie expertise industrielle, recherche universitaire et perspectives pratiques, a récemment présenté Digital Transformation in Marketing: A Roadmap 2023 (« feuille de route 2023 ») lors de la 7e conférence chinoise sur les sciences du marketing, organisée par Miaozhen Systems. Cette nouvelle édition marque la troisième édition annuelle de ce guide influent.

La feuille de route compare le parcours de la transformation numérique dans le marketing d'entreprise à l'ascension d'une montagne. L'ascension est divisée verticalement en trois étapes, la base, le milieu et le sommet de la montagne, qui représentent les phases initiale, intermédiaire et avancée de la transformation. Sur l'axe horizontal, elle s'appuie sur des éléments fondamentaux tels que les données et les capacités technologiques, ainsi que sur la structure des entreprises. La feuille de route 2023 couvre six domaines critiques du marketing : la publicité, le contenu, les réseaux sociaux, le commerce électronique, la croissance des utilisateurs et la gestion de l'innovation. À mesure qu'elles avancent, les entreprises sont confrontées à des défis propres à chaque étape et doivent franchir des étapes numériques distinctes.

En franchissant toutes les étapes nécessaires, les entreprises peuvent achever leur transformation numérique dans le domaine du marketing et atteindre les objectifs ultimes que sont l'amélioration de l'efficacité, la réactivité et la création de valeur. S'appuyant sur les fondements des deux éditions précédentes, la feuille de route 2023 a été considérablement améliorée pour mieux aider les spécialistes du marketing d'entreprise à mettre en œuvre leurs stratégies de marketing numérique.

La feuille de route 2023 comporte une nouveauté : le graphique « Digital Transformation in Marketing: KPI Indexed Chart » (transformation numérique du marketing : graphique indexé sur les indicateurs clés de performance). Ce graphique aborde les défis de la segmentation de la stratégie, de l'évaluation de l'impact et de la gestion des coûts tout au long du parcours de la transformation du marketing numérique. Il présente 139 indicateurs clés de performance dans 35 scénarios critiques, en précisant les paramètres à suivre et à évaluer dans chacun des six principaux domaines de transformation.

Le graphique indexé sur les indicateurs clés de performance est également conçu pour tenir compte de la complexité des technologies de soutien sous-jacentes et des défis liés à la sélection des outils rencontrés tout au long de l'évolution du marketing numérique. En outre, le graphique identifie 59 technologies sous-jacentes qui sont essentielles pour chacune des voies de transformation.

De plus, le graphique intègre 13 nouveaux points d'inflexion clés et met à jour sept points existants afin de refléter l'évolution du marché. Dans des domaines tels que le contenu, les réseaux sociaux, le commerce électronique et la gestion de l'innovation, plusieurs nouveaux seuils critiques ont été introduits, notamment « créativité/rédaction par IA », « optimisation du référencement », « commerce électronique instantané » et « conception virtuelle », ce qui porte le nombre total de jalons à 120. Parallèlement, les définitions de certains jalons ont été révisées.

