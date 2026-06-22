L'AI Alliance fait avancer le projet Tapestry au moment où le G7 place la souveraineté en matière d'IA au cœur des débats

La société indienne BharatGen s'engage à renforcer le rôle de l'Inde au sein du projet Tapestry, dans le cadre d'une coalition d'organisations grandissante visant à développer une IA de pointe plus performante, capable de renforcer la souveraineté et d'offrir davantage d'opportunités aux citoyens, aux nations et à l'industrie.

PARIS, 22 juin 2026 /PRNewswire/ -- Au cours d'une semaine où la souveraineté en matière d'IA était au cœur des débats, du sommet du G7 à Évian au VivaTech à Paris, l'AI Alliance a annoncé que la société indienne BharatGen ancrera la participation initiale de l'Inde au projet Tapestry, un consortium mondial ouvert visant à développer une IA de pointe grâce à la mise au point de modèles distribués, tout en permettant aux nations et institutions participantes de maintenir le contrôle de leurs propres données, modèles et déploiements.

« L'IA est en train de devenir une infrastructure indispensable. Aucune entreprise ni aucun pays ne devrait décider à lui seul qui peut s'en servir, l'adapter ou en tirer profit. Le projet Tapestry vise à déterminer s'il est possible de développer une IA de pointe sous la forme d'une infrastructure ouverte : collaborative, performante et souveraine par conception ».

— Dr Yann LeCun, conseiller scientifique en chef de l'AI Alliance et président exécutif d'AMI Labs

Le projet Tapestry vise à rassembler davantage de données, de talents et de ressources que n'importe quelle entreprise ne pourrait réunir à elle seule, afin de créer une IA plus performante, accessible et utile, qui constitue une base pour l'Inde, sous l'impulsion de BharatGen, entreprise souveraine spécialisée dans l'IA intégrée de bout en bout, un engagement fort a été pris pour ancrer le projet Tapestry. L'entreprise commencera immédiatement à codiriger des axes de travail consacrés à l'entraînement de modèles distribués, afin de soutenir les objectifs du projet Tapestry.

Cet engagement fait le lien entre les ambitions de l'Inde en matière d'autonomie dans le domaine de l'IA et le modèle collaboratif de Tapestry visant à développer une IA de pointe tout en préservant le contrôle national sur les données, les modèles et le déploiement.

« L'Inde est depuis longtemps convaincue que la science progresse plus rapidement lorsqu'elle est ouverte et partagée. Le projet Tapestry, qui permet aux nations de développer ensemble des technologies d'IA de pointe tout en conservant leur souveraineté sur leurs données et leurs modèles, incarne l'esprit d'innovation collaboratif et autonome porté par l'Inde ».

— Professeur Ajay Sood, conseiller scientifique principal du gouvernement indien

« Alors que l'Inde développe une IA de pointe ancrée dans ses propres langues et savoirs, l'IIT Bombay et BharatGen, soutenus par la mission India AI, sont fiers d'apporter leur soutien et de participer en tant que contributeurs fondateurs au projet Tapestry, un consortium mondial ouvert permettant aux nations de faire progresser ensemble l'IA de pointe ».

— Shireesh Kedare | Directeur de l'IIT Bombay et président de BharatGen

Le président français Emmanuel Macron, qui assure également cette année la présidence tournante du G7, a placé les capacités en matière d'IA et la concurrence technologique mondiale au cœur des débats de cette semaine. Le projet Tapestry s'inscrit dans cette dynamique plus large en réunissant des pays, des secteurs d'activité, des instituts de recherche et des communautés afin de mettre en commun des données, des ressources informatiques, des compétences et des financements, tout en permettant à chaque participant de conserver le contrôle de ses propres données, de ses modèles dérivés spécifiques et du déploiement de l'IA.

Le projet Tapestry a été officiellement lancé il y a un mois lors d'un atelier technique de lancement organisé à Paris auquel ont participé 30 leaders du secteur de l'IA venus des États-Unis, de France, d'Inde, du Vietnam, du Japon, de Suisse, des Émirats arabes unis et d'autres pays. Cette initiative a bénéficié d'une participation importante d'organisations basées en France, notamment Pleias, PRAIRE, AMI Labs, Software Heritage et Current AI, ce qui illustre l'ambition de Macron.

Vietnam : Renforcer l'ancrage culturel et les capacités

Le Vietnam est devenu l'un des exemples d'application nationale et culturelle les plus évidents du projet Tapestry : un pays souhaitant apporter ses données et son expertise à un consortium mondial tout en développant une IA de pointe qui soit en phase avec le contexte socioculturel et industriel du Vietnam, et dont la propriété et la gouvernance relèvent des institutions vietnamiennes.

« Grâce à la participation du Centre national d'innovation et de la FPT Corporation, le projet Tapestry ouvre la voie au Vietnam pour contribuer à la mise au point d'une IA de pointe qui reflète sa langue, sa culture, ses secteurs d'activité et ses institutions, tout en conservant le contrôle de ses propres données, modèles et déploiements ».

— Dr Christopher Nguyen, architecte en chef du projet Tapestry et PDG d'Aitomatic

L'adaptation d'un modèle d'IA à une culture va bien au-delà de la simple traduction linguistique : les préférences, coutumes et pratiques propres à cette culture doivent déterminer les résultats du modèle. En collaboration avec des partenaires basés au Vietnam, le projet Tapestry a déjà enregistré des avancées significatives en matière d'alignement de ses modèles avec la culture vietnamienne.

La voie à suivre pour le projet Tapestry

L'atelier de Paris a permis de définir à la fois une architecture initiale pour le développement de modèles de pointe fondés sur un consortium, et une feuille de route claire pour le développement et le fonctionnement de ce consortium, avec le soutien de la structure à but non lucratif de l'AI Alliance. Cette architecture s'articule autour d'un modèle de base développé de manière centralisée, que les nœuds participants peuvent recevoir, adapter et continuer à entraîner à l'aide de données locales.

Les participants font part des améliorations apportées à la base tout en conservant la propriété de leurs données ainsi que des modèles et capacités spécifiques qu'ils développent à leurs propres fins. Le principe directeur est le suivant : la souveraineté ne peut reposer uniquement sur la confiance. Elle doit être protégée par l'architecture.

« Le projet Tapestry vise à mettre au point l'IA de pointe la plus performante possible, tout en veillant à ce que la valeur et le contrôle de cette IA restent entre les mains de ceux qui la développent et la déploient, qu'il s'agisse d'acteurs du secteur privé, des pouvoirs publics, d'organismes à but non lucratif ou de particuliers ». Les connaissances et l'intelligence de l'humanité servant à développer l'IA n'appartiennent à aucune entreprise en particulier. Il en va de même pour l'IA la plus performante et la plus fiable ».

— Dr Anthony Annunziata, président de l'AI Alliance et directeur d'AI Open Innovation chez IBM

L'avantage du projet Tapestry en matière de données de consortium ne se résume pas simplement à une plus grande quantité de données. L'étape suivante du développement des capacités de l'IA dépendra de données plus diversifiées et d'une connaissance plus approfondie d'un éventail plus large de domaines, qu'il s'agisse du monde des affaires, des sciences ou de la culture. Ces données sont souvent absentes du Web ouvert : elles figurent dans des bases de données nationales, scientifiques et techniques, ou sont intégrées au sein d'entreprises et d'institutions. Elles ne peuvent pas, et ne doivent pas, être confiées à un prestataire centralisé.

Comment participer

Le projet Tapestry a besoin de chercheurs, de développeurs de modèles, de fournisseurs de données et de ressources informatiques, ainsi que de partenaires industriels. Les premiers contributeurs participeront à la définition de l'architecture, de la gouvernance et de la feuille de route du projet. Pour en savoir plus, cliquez ici :

Site internet : https://thealliance.ai/projects/tapestry GitHub : https://github.com/The-AI-Alliance/tapestry

Données : https://thealliance.ai/projects/tapestry/training-data-proposals

À propos de l'AI Alliance

L'AI Alliance est une organisation mondiale de recherche et de technologie à but non lucratif, qui se consacre à la promotion d'une IA ouverte, sûre et responsable par l'innovation, la collaboration et la sensibilisation. Opérant à la fois comme une organisation d'intérêt public sous le statut 501(c)(3) et comme association d'innovation sous le statut 501(c)(6), l'Alliance rassemble plus de 200 organisations collaboratrices dans 29 pays, dans des secteurs aussi divers que l'industrie, le monde universitaire, l'écosystème des jeunes entreprises, la recherche et l'administration publique. L'Alliance soutient des projets et des initiatives ouverts portant sur les données, les modèles et les agents d'IA, ainsi que sur la sécurité et la gouvernance de l'IA.

CONTACT : Contact presse : Annie Ha, responsable de la communication, AI Alliance, [email protected] ; contact pour les partenariats, Kaushik Bhatta, [email protected] ; partenaire, directeur de l'écosystème chez l'AI Alliance et PDG de B3 Alliance, Inc.

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