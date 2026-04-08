L'AI Alliance lance le projet Tapestry afin de créer une fondation collaborative pour une IA ouverte et souveraine

Yann Le Cun, lauréat du prix Turing, devient conseiller scientifique en chef de l'AI Alliance et du projet Tapestry, une nouvelle plateforme à code source ouvert conçue pour permettre le développement fédéré à l'échelle mondiale de modèles ouverts pionniers tout en préservant la souveraineté, le contrôle local et l'indépendance à long terme.

NEW YORK, 8 avril 2026 /PRNewswire/ -- L'AI Alliance, une coalition de recherche sur l'IA et de technologie à code source ouvert sans but lucratif comptant plus de 200 organisations membres, a aujourd'hui lancé le projet Tapestry pour promouvoir au niveau mondial la mise au point d'une IA ouverte et souveraine. Le projet Tapestry vise à mettre en place une nouvelle plateforme à code source ouvert pour faciliter l'entraînement distribué et mondialement fédéré de modèles ouverts pionniers.

Yann Lecun Project Tapestry Architecture

Avec le projet Tapestry, l'AI Alliance entend tracer une nouvelle voie pour le développement d'une IA avancée, dans laquelle les institutions, les différents secteurs d'activité et les nations pourront s'associer pour contribuer à l'élaboration de modèles de base ouverts plus performants, tout en conservant le contrôle de leurs données et la capacité à s'appuyer sur la base pour produire des modèles dérivés souverains alignés sur leurs propres priorités, leurs secteurs d'activité, leur culture, leurs lois et leurs valeurs.

Parallèlement au projet Tapestry, l'AI Alliance a annoncé que Yann Le Cun, lauréat du prix Turing, président d'AMI Labs et l'une des figures les plus influentes de l'intelligence artificielle moderne, deviendrait son conseiller scientifique en chef. À ce titre, M. Le Cun contribuera à l'orientation scientifique de l'AI Alliance en se concentrant sur le projet Tapestry dans sa phase de progression de l'architecture initiale vers la mise en œuvre technique et la collaboration mondiale.

« Comme l'IA devient rapidement un élément de l'infrastructure commune, il est nécessaire que les modèles de fondation soient ouverts afin de permettre la souveraineté et la diversité culturelle. L'IA est un élément clé de notre infrastructure d'informations et de connaissances, qui ne doit pas être contrôlé par une poignée d'entités privées par le biais de produits exclusifs. Certaines des avancées les plus importantes dans le domaine de la science et de la technologie sont le fruit d'une science ouverte, de logiciels libres et de plateformes technologiques ouvertes à grande échelle. Le projet Tapestry est une initiative ambitieuse d'application de ce modèle à l'IA, en vue de créer les conditions d'une progression ouverte et distribuée sur des systèmes dotés de capacités réelles. » – Yann Le Cun, président d'AMI Labs, professeur à l'université de New York et conseiller scientifique en chef de l'AI Alliance

Des modèles ouverts pionniers sans centralisation des données et du calcul

Aujourd'hui, l'élaboration des modèles d'IA les plus performants se concentre de plus en plus au sein d'un petit nombre d'entreprises et de régions. Les modèles à poids ouverts ont élargi l'accès, mais les décisions fondamentales relatives aux données d'entraînement, aux objectifs des modèles, à leur architecture et à leur évaluation restent généralement concentrées au sein des institutions qui les ont créés. Dans le même temps, de nombreux projets de modèles d'IA souveraine se heurtent à des obstacles considérables en matière de calcul, de financement, d'accès aux données et de spécialisation du personnel.

Le projet Tapestry propose une solution alternative plus efficace : une approche collaborative du développement de modèles d'IA, dans laquelle les participants peuvent contribuer à la construction d'une fondation ouverte commune sans renoncer à leurs données, à leur autonomie stratégique ou à leur contrôle en aval. Son ambition à long terme consiste à mettre au point un modèle mondial ouvert, un modèle de fondation partagé à code source ouvert à même de s'appuyer sur des pôles de compétences, de calcul et de connaissance du domaine plus vastes que ceux qu'une seule organisation peut habituellement réunir, tout en donnant aux participants la possibilité de créer des modèles dérivés souverains adaptés à leurs propres besoins sociétaux, industriels, scientifiques ou spécifiques à leur mission, et conformes à leurs propres cadres de gouvernance, à leurs langues, à leurs valeurs et à leurs priorités.

« Jusqu'à présent, de nombreuses initiatives d'IA souveraine et sectorielle se sont heurtées à des obstacles significatifs en matière de calcul, d'accès aux données, de financement et de spécialisation de la main-d'œuvre », a déclaré Christopher Nguyen, architecte en chef du projet Tapestry, membre du conseil d'administration de l'AI Alliance, directeur général et cofondateur d'Aitomatic. « Le projet Tapestry est pensé pour surmonter cette contrainte grâce à la collaboration fédérée. L'idée est simple, mais très efficace : construire ouvertement une base mondiale partagée, puis permettre à chaque participant de la développer par des moyens qui lui appartiennent et qu'il contrôle entièrement. »

Du lancement à la mobilisation technique mondiale

L'Alliance espère que le projet Tapestry construira au fil du temps un écosystème dynamique et durable, favorable à l'élaboration de modèles et d'applications collaboratifs qui préservent la souveraineté. Organisation de recherche à but non lucratif bénéficiant du statut 501(c)(3), l'AI Alliance servira de foyer pour la communauté du projet Tapestry. Elle hébergera et soutiendra la plateforme Tapestry et les ressources techniques à code source ouvert, notamment les modèles conçus par l'AI Alliance avec la plateforme. Le projet Tapestry sera dirigé par un conseil d'administration composé de représentants des principales organisations mondiales contribuant au projet.

Les 7 et 8 mai, l'AI Alliance organise à Paris un atelier qui réunira des responsables techniques du monde entier pour définir l'architecture du projet Tapestry, sa feuille de route et ses priorités en matière de développement de modèles. D'autres annonces sont attendues dans les mois à venir.

« L'AI Alliance a été fondée sur le principe selon lequel l'innovation ouverte peut produire une IA plus performante, plus responsable et bénéfique à plus large échelle », a commenté Anthony Annunziata, président de l'AI Alliance et responsable de l'innovation ouverte dans le domaine de l'IA chez IBM. « Le projet Tapestry est une étape ambitieuse vers la concrétisation de ce principe sous la forme d'une infrastructure : la voie d'une collaboration mondiale pour la construction de l'IA la plus avancée et la plus performante, sans renoncer à la souveraineté. »

Pour en savoir plus : https://events.thealliance.ai/tapestry

À propos de l'AI Alliance

L'AI Alliance est une organisation mondiale de recherche et de technologie à but non lucratif, qui se consacre à la promotion d'une IA ouverte, sûre et responsable par l'innovation, la collaboration et la sensibilisation. Opérant à la fois comme une organisation d'intérêt public sous le statut 501(c)(3) et comme une association industrielle sous le statut 501(c)(6), l'Alliance rassemble plus de 200 organisations collaboratrices dans 29 pays, dans des secteurs aussi divers que l'industrie, le monde universitaire, l'écosystème des jeunes entreprises, la recherche et l'administration publique.

L'Alliance soutient des initiatives ouvertes portant sur les données, les modèles et les agents d'IA, ainsi que sur la sécurité et la gouvernance de l'IA. Ses projets techniques et les collaborations au sein de la communauté contribuent pour une part à la fondation autour de laquelle se développe le projet Tapestry.

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