L'amélioration de la sécurité et de la qualité des données grâce aux certifications ISO 27001:2022 et SOC 2 permet à Moon Surgical de fournir des informations actionnables aux prestataires de soins de santé

PARIS and SAN FRANCISCO, 22 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Moon Surgical, pionnier de l'innovation en chirurgie laparoscopique, a annoncé aujourd'hui que son organisation mondiale a été certifiée ISO 27001:2022 et SOC 2.

Ces certifications sont des normes largement reconnues pour la gestion de la sécurité de l'information. Elles visent à rassurer les clients sur le fait que l'entreprise et ses produits sont conformes à des normes de sécurité rigoureuses pour protéger les informations sensibles des tiers. En affirmant que la sécurité de l'information est intégrée dans les processus et les contrôles de gestion des données de Moon Surgical, le fabricant du système Maestro dispose d'une voie claire pour libérer tout le potentiel de la chirurgie digitale.

Alors que Moon Surgical exploite les puissantes capacités de calcul et de détection de Maestro pour permettre le ScoPilot™ et d'autres capacités digitales avancées, la conformité ISO 27001 et SOC 2 contribuera à garantir que l'écosystème Maestro est construit sur une base de sécurité, de qualité et de conformité. Ces certifications sont essentielles pour transformer les données brutes en informations précieuses et actionnables que les prestataires de soins de santé peuvent utiliser en toute confiance au bloc opératoire et au-delà.

« L'obtention des certifications ISO 27001 et SOC 2 renforce notre engagement en matière de sécurité de l'information. Au fur et à mesure que nous développons les futures capacités digitales du système Maestro, la sécurité des données restera un principe fondamental, ce qui renforcera la confiance de nos clients », a déclaré Benjamin Topper, vice-président de la croissance chez Moon Surgical.

Moon Surgical est à la pointe de l'innovation en matière de chirurgie laparoscopique grâce à son système Maestro, qui offre des informations précises et fiables. L'exploitation de ces informations permettra d'améliorer les services chirurgicaux dans l'ensemble du service de chirurgie. La transformation numérique du bloc opératoire à grande échelle aura un impact profond sur l'accessibilité, la qualité et le coût de la chirurgie pour des millions de patients.

À propos de Moon Surgical

Basée entre Paris, en France, et San Francisco, en Californie, Moon Surgical façonne l'avenir des salles d'opération, les rendant numérisées, efficaces et durables. L'alliance du système robotique Maestro et de l'intelligence Maestro Insights permet aux équipes médicales de prendre des décisions éclairées et d'offrir des soins chirurgicaux améliorés à leurs patients. Fondée en 2020, Moon Surgical se distingue par sa flexibilité, son engagement envers l'innovation, ainsi que son équipe multiculturelle inclusive, créative et collaborative.

Moon Surgical. Inspirer et Innover dans l'Art de la Chirurgie.

