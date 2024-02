LANCEMENT DE TSC LIFE PAR LA FUSION DES ACTIVITÉS DE THE SURGICAL COMPANY DE GESTION DE LA TEMPÉRATURE PATIENT ET D'ENDOSCOPIE À USAGE UNIQUE

Une société MedTech mondiale axée sur le bloc opératoire, les soins intensifs et l'urologie.

AMERSFOORT, Pays-Bas, 30 janvier 2024 /PRNewswire/ -- The Surgical Company est ravie d'annoncer la création de TSC Life, une société MedTech mondiale axée sur le bloc opératoire, les soins intensifs et l'urologie. TSC Life est le résultat de la fusion des unités commerciales de The Surgical Company qui se concentrent sur la gestion de la température patient (PTM) et l'endoscopie à usage unique. À l'avenir, TSC Life agira comme une société indépendante gérée par une équipe nouvellement recrutée de dirigeants chevronnés du secteur.

Launch of TSC Life following merger

L'activité PTM de TSC Life comprend les marques Mistral Air™ (réchauffement à air pulsé) et Fluido™ (réchauffement du sang et des fluides). Mistral Air™ est en seconde position sur le marché mondial. L'activité d'endoscopie de la société est surtout connue pour son endoscope à usage unique, le Broncoflex™, le challenger qui connaît la croissance la plus rapide dans son secteur.

La fusion permettra à TSC Life de tirer parti des synergies combinées et des connaissances internes. Grâce à une stratégie de croissance ambitieuse, TSC Life élargira son portefeuille de produits novateurs à travers un développement de produits en interne et une approche active de fusion et acquisition.

Luc Van Schil, Président de TSC Life, a déclaré : "Notre vision est de devenir le challenger numéro un mondial dans notre domaine, tout en restant indépendant. Nous avons soigneusement préparé notre mission en accélérant les investissements dans le développement de produits innovants et les capacités de fabrication. Nous sommes convaincus qu'ensemble avec nos clients, nous élargirons notre portefeuille en fonction de leurs besoins, tant sur le plan clinique qu'économique. Je suis enthousiaste à l'idée de m'engager dans la prochaine phase de croissance!"

Le PDG de TSC Life, Paraic Curtis, ajoute : "TSC Life est sur le point de générer une croissance exceptionnelle grâce à notre stratégie commerciale et à notre capacité à fournir des solutions pertinentes à nos clients. Notre portefeuille de produits est commercialisé à l'échelle mondiale, avec des équipes de vente sur les principaux marchés de la santé ce qui nous donne un aperçu approfondi des tendances du marché. De plus, un élément clé de notre stratégie est de rester indépendant, ce qui nous permet d'investir véritablement dans l'innovation. Notre ambition audacieuse nous a permis d'attirer des talents de classe mondiale capables de conduire un changement transformationnel. Nous souhaitons obtenir de meilleurs résultats cliniques, et ce, à moindre coût, en écoutant nos clients et en développant exactement ce dont ils ont besoin."

TSC Life est présent au Benelux, en France, en Allemagne, au Royaume-Uni et aux États-Unis et recherche activement des talents dans tous les domaines d'activité pour réaliser les ambitions de croissance de l'entreprise.

