LANCERING VAN TSC LIFE DOOR DE SAMENVOEGING VAN PATIENT TEMPERATURE MANAGEMENT AND SINGLE-USE ENDOSCOPY VAN THE SURGICAL COMPANY

AMERSFOORT, Nederland, 30 januari 2024 /PRNewswire/ -- The Surgical Company is verheugd de oprichting van TSC Life aan te kondigen, een wereldwijd MedTech-bedrijf gericht op OK, IC en Urologie. TSC Life is het resultaat van de fusie van de bedrijfseenheden van The Surgical Company die zich richten op Patient Temperature Management (PTM) en Single-use endoscopy. In de toekomst zal TSC Life optreden als een onafhankelijk bedrijf dat wordt geleid door een nieuw aangetrokken team van ervaren bedrijfsleiders uit de industrie.

Het PTM-bedrijf van TSC Life bestaat uit de merken Mistral Air™ (forced air warming) en Fluido™ (bloed- en vloeistofverwarming). Mistral Air™ heeft de tweede positie op de wereldmarkt. Het endoscopiebedrijf van het bedrijf staat bekend om het merk Broncoflex™, de snelst groeiende uitdager in dit segment.

De fusie stelt TSC Life in staat om gezamenlijke synergiën en interne kennis te benutten. In navolging van een ambitieuze groeistrategie zal TSC Life zijn toonaangevende productportfolio uitbreiden via zowel interne productontwikkeling als een actieve bedrijfsontwikkeling doormiddel van fusies en overnames.

Luc Van Schil, voorzitter van TSC Life, merkte op: "Onze visie is om de wereldwijde nummer één uitdager te worden in ons vakgebied, terwijl wij onafhankelijk blijven. We hebben onze missie zorgvuldig voorbereid door te investeren in innovatieve productontwikkeling en productiecapaciteiten te versnellen. We zijn ervan overtuigd dat we samen met onze klanten ons portfolio zullen uitbreiden volgens hun behoeften, zowel klinisch als economisch. Ik ben enthousiast om de volgende fase van groei aan te gaan!"

Paraic Curtis, CEO van TSC Life, voegt toe: "TSC Life staat op het punt uitzonderlijke groei te realiseren vanwege onze commerciële strategie met gerichte aanspreekpunten en ons vermogen om doordachte oplossingen voor onze klanten te bieden. Ons productportfolio wordt wereldwijd gecommercialiseerd, met directe verkoop in belangrijke gezondheidsmarkten en zal ons daarom diepgaande inzichten geven in markttrends. Bovendien is een kernwaarde van onze strategie om onafhankelijk te blijven, zodat we echt kunnen investeren in innovatie. Onze gedurfde ambitie heeft ons in staat gesteld wereldwijd talent aan te trekken dat transformationele verandering kan bewerkstelligen. We willen betere klinische resultaten kosteneffectief leveren door naar onze klanten te luisteren en precies te ontwikkelen wat ze nodig hebben."

TSC Life heeft activiteiten in de Benelux, Frankrijk, Duitsland, het VK en de VS en is actief op zoek naar talent op alle funcites van het bedrijf om de groeiambitie van het bedrijf te realiseren.

