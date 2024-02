LAUNCH DER TSC LIFE DURCH DEN ZUSAMMENSCHLUSS DER THE SURGICAL COMPANY GESCHÄFTSBEREICHE PATIENTENTEMPERATURMANAGEMENT UND EINWEG-ENDOSKOPIE

Ein globales MedTech-Unternehmen mit Fokus auf OP, Intensivstation und Urologie

AMERSFOORT, Niederlande, 30. Januar 2024 /PRNewswire/ -- The Surgical Company freut sich, die Gründung von TSC Life bekannt zu geben, einem globalen reinen MedTech-Unternehmen, das sich auf OP, Intensivstation und Urologie konzentriert. TSC Life ist das Ergebnis des Zusammenschlusses der Geschäftsbereiche von The Surgical Company, die sich auf das Patiententemperaturmanagement (PTM) und die Einweg-Endoskopie konzentrieren. In Zukunft wird TSC Life als unabhängiges Unternehmen agieren, das von einem neu rekrutierten Team erfahrener Führungskräfte aus der Branche geleitet wird.

Launch of TSC Life following merger

Das PTM-Geschäft von TSC Life besteht aus den Marken Mistral Air™ (forcierte Lufterwärmung) und Fluido™ (Blut- und Flüssigkeitserwärmung). Mistral Air™ ist weltweit die Nummer zwei. Das Endoskopiegeschäft des Unternehmens ist vor allem für seine Einwegmarke Broncoflex™ bekannt, die in diesem Bereich am schnellsten wächst.

Der Zusammenschluss ermöglicht es TSC Life, kombinierte Synergien und internes Wissen zu nutzen. Auf der Grundlage einer ehrgeizigen Wachstumsstrategie wird TSC Life sein branchenführendes Produktportfolio sowohl durch interne Produktentwicklung als auch durch einen aktiven BD- und M&A-Ansatz erweitern.

Luc Van Schil, Vorsitzender von TSC Life, kommentierte: "Unsere Vision ist es, die globale Nummer eins in unserem Bereich zu werden und gleichzeitig unabhängig zu bleiben. Wir haben unsere Mission sorgfältig vorbereitet, indem wir die Investitionen in innovative Produktentwicklung und Fertigungskapazitäten beschleunigt haben. Wir sind zuversichtlich, dass wir gemeinsam mit unseren Kunden unser Portfolio nach ihren Bedürfnissen sowohl klinisch als auch wirtschaftlich erweitern werden. Ich freue mich darauf, die nächste Wachstumsphase einzuleiten!"

Der CEO von TSC Life, Paraic Curtis, fügt hinzu: "TSC Life ist aufgrund unserer auf Direktansprache ausgerichteten Geschäftsstrategie und unserer Fähigkeit, unseren Kunden durchdachte Lösungen anzubieten, in der Lage, ein außergewöhnliches Wachstum zu erzielen. Unser Produktportfolio wird weltweit vermarktet, mit Direktvertrieb in wichtigen Gesundheitsmärkten, und wird uns daher tiefe Einblicke in Markttrends geben. Darüber hinaus ist es ein wichtiger Bestandteil unserer Strategie, unabhängig zu bleiben, damit wir wirklich in Innovationen investieren können. Unser kühner Ehrgeiz hat es uns ermöglicht, Weltklassetalente anzuziehen, die transformative Veränderungen vorantreiben können. Wir wollen kostengünstig bessere klinische Ergebnisse erzielen, indem wir unseren Kunden zuhören und genau das entwickeln, was sie brauchen."

TSC Life ist in den Benelux-Ländern, Frankreich, Deutschland, Großbritannien und den USA tätig und sucht aktiv nach Talenten in allen Geschäftsbereichen, um die Wachstumsziele des Unternehmens zu verwirklichen.

Mehr information:

Website: www.tsc-life.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2329893/TSC_Life.jpg