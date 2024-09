L'ATNI ENCOURAGE UN NOUVEL ALIGNEMENT DU SECTEUR ALIMENTAIRE SUR LES NORMES D'INFORMATION

L'organisation mondiale à but non lucratif ATNI et les investisseurs encouragent la publication d'informations sur les aliments sains

LONDRES, 10 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui à Londres, ATNI (Access to Nutrition Initiative), des dizaines d'entreprises alimentaires et d'investisseurs s'engagent à utiliser des normes communes pour mesurer la salubrité des portefeuilles alimentaires des grandes entreprises. Cette décision fait suite à une année de recherche et de consultation impliquant plus de 80 experts de la communauté des investisseurs, de l'industrie alimentaire et du monde universitaire.

Un décès sur cinq dans le monde est associé à une mauvaise alimentation. Face à l'augmentation des coûts cachés du système alimentaire, la nécessité de responsabiliser les entreprises est plus forte que jamais. Pour cela, les investisseurs et les régulateurs ont besoin de normes universelles et claires sur le site pour mesurer les niveaux de référence et les progrès de la transition de l'industrie vers des portefeuilles de produits plus nutritifs. Il existe jusqu'à 400 modèles de profils nutritionnels différents (NPM) utilisés sporadiquement pour mesurer la santé des produits alimentaires et des portefeuilles. Pour remédier à l'absence de mesures normalisées des performances nutritionnelles, l'ATNI a mené une série de recherches, lancée en juin 2023, afin d'accroître l'harmonisation. La Fondation Pictet a financé la recherche. Un processus Delphi à trois tours a facilité l'alignement des parties prenantes intersectorielles. Au total, 86 experts de 14 pays ont participé à cette recherche, dont des représentants de l'industrie alimentaire, des investisseurs, des experts universitaires, des représentants d'organisations non gouvernementales (ONG) et autres.

Ce processus de recherche a permis d'identifier les trois MNP les plus appropriés ( ) pour les futurs rapports destinés aux investisseurs : Health Star Rating (HSR), Nutri-Score et le NPM britannique.

À l'issue de cette vaste consultation, ATNI, ses investisseurs et plusieurs entreprises alimentaires appellent le secteur à utiliser au moins l'un de ces trois modèles de profilage des nutriments approuvés par le gouvernement pour rendre compte de la qualité sanitaire des portefeuilles alimentaires.

"Nous invitons tous les fabricants et détaillants de produits alimentaires et de boissons à comparer leurs portefeuilles de produits à au moins l'un des trois MNP sélectionnés [Health Star Rating (HSR), Nutri-Score et/ou le MNP britannique] et à utiliser les lignes directrices proposées pour les rapports ATNI afin de permettre aux investisseurs de mieux évaluer et comparer la santé des portefeuilles et le pourcentage des ventes provenant de produits plus sains. Il s'agit d'un premier pas important vers des environnements alimentaires plus sains et un meilleur accès à des aliments plus sains pour tous. À l'avenir, nous souhaitons que toutes les entreprises agissent de la sorte et que les gouvernements réglementent les rapports des entreprises sur la santé de leurs portefeuilles de produits".

a déclaré Greg Garrett, directeur exécutif de l'ATNI.