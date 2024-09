ATNI STEMT RAPPORTAGENORMEN VOOR DE VOEDINGSSECTOR OPNIEUW AF

Wereldwijde non-profit ATNI en investeerders stimuleren rapportage over gezonde voeding

LONDON, 10 september 2024 /PRNewswire/ -- Vandaag in Londen verbinden ATNI (Access to Nutrition Initiative), tientallen voedingsbedrijven en investeerders zich ertoe de gezondheid van voedselportfolio's van grote bedrijven te meten aan de hand van gemeenschappelijke standaarden. Dit volgt op een jaar van onderzoek en overleg met meer dan 80 experts uit de investeringswereld, de voedingsindustrie en de academische wereld.

Eén op de vijf sterfgevallen wereldwijd wordt in verband gebracht met slechte voeding. Nu de verborgen kosten van het voedselsysteem toenemen, wordt de behoefte aan verantwoordingsplicht van bedrijven groter dan ooit. Daarom hebben investeerders en regelgevers universele en duidelijke normen nodig om de basislijnen en vooruitgang van de overgang van de industrie naar voedzamere productportfolios in kaart te brengen.

Er zijn tot wel 400 verschillende voedingsprofielmodellen (NPM's) die sporadisch worden gebruikt om de gezondheid van voedingsproducten en portfolio's te meten. Om het gebrek aan gestandaardiseerde voedingsprestatiemetingen aan te pakken, heeft ATNI een serie onderzoeken gedaan, die in juni 2023 van start zijn gegaan, om de harmonisatie te vergroten. De Pictet Foundation financierde het onderzoek. Een Delphi-proces met drie ronden vergemakkelijkte de sectoroverschrijdende afstemming tussen belanghebbenden. In totaal namen 86 experts uit 14 landen deel aan dit onderzoek, waaronder vertegenwoordigers van de voedingsindustrie, investeerders, academische experts, vertegenwoordigers van niet-gouvernementele organisaties (NGO's) en anderen.

Uit dit onderzoeksproces kwamen drie NPM's naar voren die het meest geschikt zijn voor toekomstige verslaggeving aan beleggers: Health Star Rating (HSR), Nutri-Score en de Britse NPM.

Na deze uitgebreide consultatie roepen ATNI, haar investeerders en verschillende voedingsbedrijven de sector op om ten minste één van deze drie door de overheid goedgekeurde voedingsprofielmodellen te gebruiken om te rapporteren over de gezondheid van voedingsportfolio's.

"We dringen er bij alle fabrikanten en retailers van voedingsmiddelen en dranken op aan om hun productportfolio's te vergelijken met ten minste één van de drie geselecteerde NPM's [Health Star Rating (HSR), Nutri-Score en/of de UK NPM] en om de voorgestelde ATNI-rapportagerichtlijnen te gebruiken zodat investeerders de gezondheid van portfolio's en het verkooppercentage van gezondere producten beter kunnen meten en vergelijken. Dit is een belangrijke eerste stap op weg naar een gezondere voedselomgeving en betere toegang tot gezonder voedsel voor iedereen. In de toekomst willen we dat alle bedrijven dit doen en dat overheden bedrijfsrapportage over de gezondheid van productportfolio's reguleren,"

aldus Greg Garrett, uitvoerend directeur van ATNI.