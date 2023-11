L'attrait de Qianhai pour l'investissement mondial s'est encore renforcé

SHENZHEN, Chine, 13 novembre 2023 /PRNewswire/ -- L'attrait de Qianhai, Shenzhen, pour les investissements internationaux se renforce. Lors de la conférence 2023 de Qianhai sur la promotion de l'investissement mondial et les talents, PricewaterhouseCoopers a présenté le livre bleu annuel sur les pratiques commerciales dans la zone de coopération de Qianhai en 2023 (le « livre bleu »), qui met en évidence l'environnement commercial global exceptionnel de Qianhai et les progrès considérables réalisés dans l'intégration de Shenzhen et de Hong Kong, atteindre sensiblement l'objectif d'un « environnement commercial compétitif au niveau mondial d'ici 2025 » défini dans le projet d'approfondissement de la réforme et de l'ouverture de la zone de coopération Qianhai Shenzhen-Hong Kong pour l'industrie des services modernes (le « projet Qianhai »).

Le livre bleu a mis en évidence les progrès réalisés par Qianhai dans divers aspects de l'environnement commercial. Par exemple, la réglementation de la zone de coopération Shenzhen-Hong Kong pour les industries de services modernes sur la protection des investisseurs a été introduite pour améliorer la protection des droits et des intérêts des investisseurs. La zone d'affaires juridiques internationales Shenzhen-Hong Kong a été créée, le centre d'arbitrage international de la zone de la Grande Baie Guangdong-Hong Kong-Macao a été établi et sept associations de cabinets d'avocats Guangdong-Hong Kong-Macao ont été fondées dans la zone de coopération de Qianhai. L'administration générale des douanes a publié 18 mesures visant à faciliter la coordination des règles d'inspection et de supervision entre Shenzhen et Hong Kong. Cette mesure encourage la combinaison portuaire de la zone de la Grande Baie Guangdong-Hong Kong-Macao à « fonctionner comme un seul port » et à mettre en œuvre « une seule inspection et une seule certification pour tous les accès ». Selon le livre bleu, Qianhai créera un environnement commercial qui donne la priorité à l'orientation du marché, à l'État de droit et à l'internationalisation, en progressant plus rapidement pour atteindre un niveau de classe mondiale.

Afin de promouvoir en permanence un environnement commercial de haute qualité, Qianhai favorise l'introduction de talents pour fournir un soutien intellectuel aux entreprises mondiales, selon l'autorité de la zone de coopération de l'industrie des services modernes de Qianhai Shenzhen-Hong Kong.

Le bureau administratif de Qianhai, en partenariat avec Elsevier, l'université de Hong Kong (HKU), la China Europe International Business School et d'autres organisations, a lancé le Global Scientists Sabbatical Leave Program (programme de congé sabbatique pour les scientifiques internationaux). Ce programme vise les domaines clés et les orientations stratégiques du développement de l'innovation au niveau mondial et national et crée une plateforme innovante où les meilleurs scientifiques peuvent échanger des points de vue académiques et partager des informations d'avant-garde. Il encourage ainsi de nombreux scientifiques ayant une influence mondiale et une expertise dans les technologies de base dans des domaines clés à établir des centres de R&D à Qianhai et à lancer la transformation industrielle de leurs projets.

Depuis la publication du projet Qianhai, la ville a renforcé sa collaboration avec les établissements d'enseignement supérieur de Hong Kong pour mettre en place de nouvelles installations de R&D et d'autres véhicules et plateformes de talents internationaux sous diverses formes dans la zone de coopération de Qianhai.

Parallèlement, Qianhai a lancé In Qianhai, un site web unique pour des services complets aux talents, qui fournit des services internationalisés tout au long de l'écosystème et de la chaîne pour les personnes talentueuses qui s'installent en Chine. Il offre des fonctions de service en ligne basées sur des scénarios pour l'emploi, l'entrepreneuriat, la vie et le soutien à l'apprentissage, entre autres modules.

En outre, afin de proposer aux entreprises internationales une plateforme de développement plus vaste, Qianhai a élargi ses six pôles d'origine (capital-risque, commerce du gaz naturel, crédit-bail, commerce électronique transfrontalier, services fiscaux et groupes de réflexion haut de gamme) et lancé les six nouveaux pôles : intelligence artificielle, chaînes d'approvisionnement, circuits intégrés, équipements d'ingénierie offshore, services de transport maritime et conseil international. Ensemble, elles créent un nouveau modèle spatial « 6+6 » de pôles industriels.

Selon les analystes, ce soutien multidimensionnel portera l'environnement commercial de Qianhai à un niveau supérieur et rendra Qianhai plus attrayant pour les entreprises internationales.