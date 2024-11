L'AUTOMNE EST ARRIVÉ : A LA DÉCOUVERTE DE SAVEURS ENVELOPPANTES AVEC LE SPECK ALTO ADIGE IGP ET LE FROMAGE STELVIO AOP

PARIS, 26 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Les jours raccourcissent, les températures diminuent, les feuilles deviennent orange : l'automne est officiellement là. Et, comme on le sait, avec l'arrivée d'une nouvelle saison, nos repas changent et s'adaptent. Laissons de côté les salades fraîches, adaptées aux journées chaudes, pour accueillir des plats et des recettes capables de réchauffer le corps et l'esprit. Parfaits pour redécouvrir ces saveurs réconfortantes, les instigateurs de la campagne « Originaux, nés dans les cimes d'Europe » sont les alliés idéaux pour créer des nouvelles expériences culinaires.

Le Speck Alto Adige IGP et le fromage Stelvio AOP sont deux produits authentiques et extraordinaires qui mettent sur la table les traditions culinaires européennes, mais aussi la délicatesse des montagnes du Tyrol du Sud. Idéaux pour toutes les occasions, ce sont des alliés indispensables pour surprendre vos invités avec des préparations modernes et variées ou pour gâter votre famille avec des saveurs authentiques. Seuls ou combinés, le Speck Alto Adige IGP et le fromage Stelvio AOP sont deux véritables délices parfaits pour partager des moments de plaisir entre amis et ajouter une touche d'originalité à chacune de vos recettes.

Laissez-vous inspirer par cette recette à base de Speck Alto Adige IGP et de Fromage Stelvio DOP, parfaite pour l'automne. Gnocchis au four avec Fromage Stelvio DOP, sauge croustillante, noix et champignons – un plat chaud aux saveurs délicates. Découvrez d'autres recettes mettant en avant les protagonistes de la campagne sur le site web : https://www.europaqualita.eu/fr/recettes/.

Pour 4 personnes :

400 g de gnocchi de pomme de terre

200 g de Fromage Stelvio AOP

20 g d'huile d'olive extra vierge

20 feuilles de sauge

10 noix broyées

300 g de champignons Portobello et de champignons de Paris blancs

blancs 20 g de chapelure (facultatif)

PRÉPARATION

Nettoyez bien les champignons et coupez-les en tranches. Faites-les rissoler dans une poêle avec de l'huile d'olive extra vierge et les feuilles de sauge hachées. Faites-les revenir à feu doux et une fois prêts, réservez.

Coupez le Fromage Stelvio AOP en petits dés.

Cuisez les gnocchi de pomme de terre dans de l'eau bouillante : veillez à ne pas les cuire excessivement pour éviter qu'ils ne soient trop mous. Essayez d'obtenir une cuisson avec 1 ou 2 minutes de retard par rapport aux temps indiqués.

Lorsque les gnocchi sont prêts, égouttez-les bien et versez-les dans la casserole avec les champignons, en ajoutant la moitié du Fromage Stelvio AOP, puis mélangez.

Mettez le tout dans un plat à gratin et ajoutez l'autre moitié du Fromage Stelvio AOP, les noix broyées et quelques feuilles de sauge.

Saupoudrez de chapelure pour ajouter du croustillant et enfournez.

Faites cuire à 180 °C en four chaleur traditionnelle pendant 20 minutes, puis 7 minutes supplémentaires en four chaleur tournante pour créer une croûte délicieuse.

Servez chauds et filants.

Originaux, nés dans les cimes d'Europe : Moments de qualité avec le Speck Alto Adige IGP et le Fromage Stelvio AOP

Le Speck Alto Adige IGP et le Fromage Stelvio AOP participent ensemble au programme de promotion triennal, qui vise à accroître la connaissance des produits agricoles de l'Union européenne, ainsi que la signification et le fonctionnement des régimes de qualité européens. Dans le même temps, il est prévu d'augmenter la compétitivité et la consommation du Speck Alto Adige IGP et du Fromage Stelvio AOP, en promouvant les pratiques durables déjà établies. La campagne "Originaux, nés dans les cimes d'Europe : Moments de qualité avec le Speck Alto Adige IGP et le Fromage Stelvio AOP" se déroule sur trois ans et est active dans trois pays - Italie, Allemagne et France – s'adressant à un public de professionnels, de médias et de consommateurs, racontant l'origine et l'authenticité qui distinguent les produits garantis par les labels de qualité européennes.

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2567619/Gnocchi_Speck_Alto_Adige_Stelvio.jpg