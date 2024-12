L'AUTORITÉ SAOUDIENNE DU TOURISME DÉVOILE LA MER ROUGE SAOUDIENNE, UNE SUPER DESTINATION INEXPLORÉE

La nouvelle super destination est la pièce maîtresse de l'offre touristique saoudienne en constante évolution , sans équivalent à l'échelle mondiale.

La mer Rouge saoudienne vise à avoir un impact régénérateur sur l'environnement, avec un objectif de conservation nette de 30 % d'ici 2040.

Soyez l'un des premiers à découvrir cette destination côtière à couper le souffle, qui comprend trois zones distinctes, offrant un mélange de luxe, d'aventure et d'immersion culturelle.

RIYADH, Arabie Saoudite, 17 décembre 2024 /PRNewswire/ -- L'Autorité saoudienne du tourisme dévoile la "mer Rouge saoudienne", une merveille côtière à couper le souffle qui s'étend sur trois zones distinctes au nord, au centre et au sud. Cette super destination spectaculaire offre à la fois une beauté naturelle et une richesse culturelle, avec un mélange inégalé de luxe, d'aventure et d'immersion culturelle, mettant en valeur le véritable cœur de l'Arabie et établissant une nouvelle norme dans le tourisme mondial.

Saudi Red Sea, where pristine waters and rare corals meet UNESCO-listed Al Balad Savour fresh Arabian flavours and Saudi Red Sea produce Signature Saudi Red Sea resorts include Nujuma, a Ritz-Carlton Reserve

Fahd Hamidaddin, directeur général et membre du conseil d'administration de STA, a déclaré : "La mer Rouge saoudienne redéfinit le tourisme à une époque où les voyages côtiers et maritimes représentent plus de 50 % de la demande touristique mondiale. Alors que les voyageurs recherchent de plus en plus des destinations qui concilient beauté naturelle et durabilité, le site de la mer Rouge saoudienne offre un modèle audacieux et responsable pour l'avenir. Avec plus de 1 000 îles vierges, 500 sites de plongée, 1 200 espèces de poissons, 300 espèces de coraux et 75 plages de sable fin, les visiteurs de peuvent explorer l'un des littoraux les plus extraordinaires au monde et la plus longue riviera verticale du monde. En tant que pièce maîtresse du paysage touristique saoudien en pleine évolution, cette super destination propose des développements extraordinaires offrant des expériences inégalées à l'échelle mondiale créée pour préserver son intégrité écologique pour les générations à venir."

Avec un objectif de conservation nette de 30 % d'ici 2040, la mer Rouge saoudienne vise à avoir un impact régénérateur sur l'environnement, ouvrant la voie à un tourisme responsable.

Trois domaines distincts

La mer Rouge saoudienne comprend trois zones distinctes : le nord, le centre et le sud, chacune offrant des possibilités uniques.

Dans le Nord, l'accent est mis sur le luxe et la beauté marine, avec des destinations phares telles que NEOM, Sindalah, et Amaala. Les visiteurs peuvent profiter d'expériences de classe mondiale, qu'il s'agisse de stations balnéaires de luxe, de marinas pour superyachts ou de retraites de bien-être. Les amateurs d'aventure peuvent louer un yacht, faire de la plongée avec masque et tuba dans les récifs coralliens ou faire de la randonnée dans les paysages volcaniques, tandis que les passionnés de golf peuvent jouer sur des terrains de golf ultramodernes offrant des vues panoramiques sur la mer. Des centres de villégiature prestigieux comme Shebara, Nujuma - la seule réserve Ritz-Carlton du Moyen-Orient et l'une des sept au monde -le St. Regis Red Sea Resort, le centre de villégiature à l'intérieur des terres de Six Senses Southern Dunes, et le tout nouveau Desert Rock Resort, établissent une nouvelle référence en matière d'hospitalité exclusive, en offrant tout, des villas sur l'eau aux voyages de bien-être personnalisés. Des dizaines de nouvelles ouvertures passionnantes se profilent également à l'horizon, notamment le Amaala Yacht Club et des lodges de luxe respectueux de l'environnement.

Le centre s'articule autour de Jeddah, la capitale côtière cosmopolite de l'Arabie saoudite, qui offre un mélange d'énergie, de divertissement et de culture. De l'exploration des ruelles labyrinthiques de Al Balad, classée par l'UNESCO, aux activités de loisirs telles que équitation sur la plage, pêche de loisir, et location de bateaux, Jeddah propose des activités métropolitaines et des plaisirs en mer, ainsi que des offres de milieu de gamme et des sports nautiques à YAM Beach, dans la ville économique voisine du roi Abdallah. Les amateurs de croisière peuvent partir de Jeddah avec AROYA à partir de le 16 décembre pour un voyage de trois nuits qui comprend la visite d'une île privée de la mer Rouge.

Dans le Sud, les visiteurs découvriront les traditions arabes et une nature intacte. Les voyageurs peuvent se rendre sur les magnifiques îles Farasan, célèbres pour leurs mangroves luxuriantes, leur faune abondante et leurs eaux cristallines immaculées qui attirent les aventuriers, ou explorer les sommets brumeux des montagnes Fifa, qui offrent des vues à couper le souffle à plus de 1 800 mètres au-dessus du niveau de la mer. Pour les amateurs de plongée sous-marine, la côte de Jazan est une plaque tournante pour les excursions de plongée, révélant des récifs coralliens vibrants et des merveilles marines loin de l'agitation de la ville. L'histoire vous attend au château d'Al Dosariyah, perché sur une montagne surplombant le port de Jazan, un vestige de l'architecture militaire des années 1930 et une porte d'entrée vers le riche patrimoine de la région.

Facilité d'accès

Grâce aux procédures transparentes du visa électronique , il est désormais plus facile que jamais d'explorer la mer Rouge saoudienne. Les titulaires d'un visa britannique, américain ou Schengen, ainsi que les résidents du Royaume-Uni, des États-Unis ou des pays de l'Union européenne, peuvent bénéficier du visa électronique instantané.

L'accès à la mer Rouge saoudienne est aisé, que ce soit par voie aérienne, routière ou maritime. L'aéroport international King Abdulaziz de Djeddah est une plaque tournante internationale qui offre le confort supplémentaire des salons d'Emirates et de Saudia pour les passagers de première classe et de classe affaires. Le nouvel aéroport international de la mer Rouge, alimenté à 100 % par des énergies renouvelables, propose des vols depuis Riyad, Jeddah et Dubaï, et l'aéroport de NEOM Bay offre un accès facile aux visiteurs depuis Riyad, Jeddah, Dammam, Dubaï, Doha et Londres, et d'autres destinations seront bientôt annoncées.

Cette annonce fait suite au succès remarquable de l'Arabie saoudite, qui a dépassé son objectif touristique avec sept ans d'avance en accueillant plus de 100 millions de touristes en 2023, et au lancement récent de la passionnante campagne touristique internationale de l'Arabie saoudite, "This Land is Calling" (Cette terre appelle). La campagne internationale présente la profondeur et l'étendue d'un pays encore plein de mystères pour tant de gens. Grâce à une protagoniste féminine, le film de la campagne cinématographique emmène les spectateurs dans un tourbillon à travers le temps et l'espace, mettant en valeur l'évolution vibrante de l'Arabie saoudite.

Explorez la mer Rouge saoudienne et soyez parmi les premiers à découvrir cette super destination inexplorée au cœur de l'Arabie, où le luxe, l'aventure et l'immersion culturelle convergent dans un cadre grandiose.

À propos de "Saudi, Welcome to Arabia" (Saoudiens, bienvenue en Arabie)

Saudi, Welcome to Arabia" est une marque dynamique destinée à faire connaître l'Arabie saoudite au monde entier et à inciter les voyageurs à explorer tout ce que le pays a à offrir. Le rôle de la marque est de faire progresser l'industrie touristique du pays par le biais de campagnes de sensibilisation et de fournir un éventail complet d'informations et de ressources aux voyageurs afin qu'ils puissent planifier et profiter de voyages inoubliables. Elle vise à encourager les voyages en Arabie saoudite et à l'intérieur du pays, à enrichir les vies et à jeter des ponts entre les cultures par la découverte de nos merveilles uniques et de notre chaleureuse hospitalité. En tant que destination à la croissance la plus rapide au monde, Saudi, le cœur de l'Arabie, est la nouvelle destination la plus excitante tout au long de l'année.

