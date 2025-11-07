LE TOURISME SAOUDIEN CAPTIVE LE PUBLIC ET RENFORCE LES PARTENARIATS MONDIAUX AU WTM 2025

L'Autorité saoudienne du tourisme a signé neuf MoU/accords, facilité vingt-sept MoU/accords entre des partenaires saoudiens et le secteur mondial du tourisme, et organisé plus de 500 réunions stratégiques avec les professionnels du voyage et du tourisme lors du salon WTM 2025.

S'appuyant sur l'objectif d'accueillir près de 116 millions de visiteurs en 2024 et jusqu'à 60 millions au premier semestre 2025, l'Arabie saoudite a présenté son calendrier irréel d'événements et de divertissements, ainsi que ses destinations emblématiques, renforçant ainsi sa position de destination touristique à la croissance la plus rapide au monde.

Le pavillon immersif "Saudi Land" a attiré l'attention du monde entier en mettant en avant de nouveaux partenariats importants, des expériences culturelles et des événements de classe mondiale, notamment la Formule 1, MDLBEAST Soundstorm, les Super Coupes d'Italie et d'Espagne, et WWE Royal Rumble.

LONDRES, 7 novembre 2025 /PRNewswire/ -- L'Autorité saoudienne du tourisme (STA) et ses partenaires ont conclu une vitrine à fort impact au World Travel Market (WTM) 2025, captivant les professionnels du voyage du monde entier avec le calendrier irréel saoudien d'événements et de divertissements de classe mondiale et ses destinations emblématiques - des anciennes merveilles d'AlUla et de la mer Rouge saoudienne immaculée, à l'énergie culturelle de Djeddah et à l'esprit dynamique de Riyadh.

La présence de l'Arabie saoudite au salon WTM a démontré son engagement à établir des partenariats mondiaux significatifs, à débloquer de nouvelles opportunités d'investissement et à offrir des expériences touristiques de classe mondiale, afin d'ouvrir la voie au prochain chapitre de la croissance du tourisme. Pendant trois jours, 71 partenaires saoudiens sont entrés en contact avec les professionnels internationaux du voyage et du tourisme au sein du pavillon immersif "Saudi Land", présentant une large sélection de produits réservables, de nouveaux forfaits de voyage et d'expériences phares telles que les ouvertures de luxe à Shura Island et le lancement de Six Flags Qiddiya City.

L'un des temps forts du WTM 2025 a été la remise des premiers DMO Awards au Saudi Land, destinés à récompenser les organisations de gestion des destinations pour l'excellence et l'authenticité dont elles ont fait preuve au cours de l'événement. Diriyah a reçu le prix de la "meilleure authenticité" pour son intégration remarquable d'éléments saoudiens authentiques. Qiddiya a reçu le prix de la "meilleure excellence opérationnelle" en reconnaissance de sa prestation de services exceptionnelle, de sa connaissance approfondie des produits et de son utilisation efficace des outils numériques. Enfin, Al Madinah a reçu le prix "Best of Show" pour avoir réalisé la performance globale la plus exceptionnelle, alliant authenticité, excellence opérationnelle et impact commercial mesurable.

Abdullah Alhagbani, responsable en chef des partenariats et des affaires réglementaires chez STA, a déclaré : "Nous sommes venus au WTM 2025 en nous appuyant sur l'élan qui nous a permis d'accueillir près de 116 millions de visiteurs l'année dernière et jusqu'à 60 millions au cours du premier semestre de cette année, renforçant ainsi la position de l'Arabie saoudite en tant que destination touristique à la croissance la plus rapide au monde. Les réalisations que nous célébrons ici appartiennent à nos partenaires et à l'ensemble du commerce, qui sont au cœur du succès de l'Arabie saoudite.

"L'énergie déployée en terre saoudienne avec nos 71 partenaires a été remarquable. La conclusion de neuf nouveaux accords témoigne de l'ampleur des possibilités et de la collaboration offertes. Grâce à notre calendrier irréel, à nos destinations emblématiques et à nos investissements audacieux dans le tourisme, nous ouvrons de nouvelles perspectives à nos partenaires et offrons des expériences exceptionnelles aux voyageurs. Les prix DMO ont véritablement mis en évidence les talents et les innovations exceptionnels qui font progresser le tourisme saoudien. En récompensant des réalisations exceptionnelles et des approches novatrices dans l'ensemble de l'écosystème, les prix ont rendu hommage à ceux qui façonnent l'avenir du tourisme en Arabie saoudite.

"Après le succès du WTM, nous sommes impatients d'accueillir le secteur mondial du tourisme à TOURISE, une nouvelle plateforme mondiale, qui se tiendra à Riyad la semaine prochaine. Il vise à relever les principaux défis, à débloquer les investissements et à élaborer une feuille de route durable et inclusive pour l'avenir du tourisme. Pour l'avenir, nous invitons les professionnels du voyage du monde entier à nous rejoindre dans ce voyage et à prendre conscience des immenses possibilités que l'Arabie saoudite a à offrir".

STA a signé neuf MoUs/accords

STA a exploité l'intérêt croissant du secteur mondial du voyage en signant neuf nouveaux protocoles d'accord et accords stratégiques avec des leaders du secteur et des marques mondiales, et en organisant plus de 500 réunions avec des acteurs clés de l'industrie. En outre, vingt-sept protocoles d'accord et accords ont été conclus entre des partenaires saoudiens et des organisations internationales afin d'accélérer la croissance, de stimuler la prise de conscience mondiale et d'améliorer la connectivité internationale.

Saudi Land a accueilli plus de 14 700 visiteurs

Les visiteurs ont découvert l'attrait diversifié de l'Arabie saoudite tout au long de l'année, en mettant l'accent sur son calendrier irréel d'événements et de divertissements d'envergure mondiale, notamment la Formule 1, le MDLBEAST Soundstorm, les supercoupes d'Italie et d'Espagne et le Royal Rumble de la WWE. Au Saudi Land, les visiteurs ont pu profiter de présentations immersives offrant des aperçus détaillés des voyages sur mesure proposés par l'Arabie saoudite. Le pavillon présentait également une campagne inspirée par Cristiano Ronaldo, soulignant le rôle du sport dans le tourisme et l'engagement international.

La culture saoudienne a pris vie dans le coin du patrimoine culturel, où l'on trouve de l'artisanat traditionnel et des spectacles culturels en direct. Les visiteurs ont assisté à une fusion unique d'éléments modernes et traditionnels, y compris un set dynamique de DJ Leen de MDLBEAST, ainsi qu'une cuisine authentique et des boissons rafraîchissantes. Saudi Land a également servi de zone de connexion pour les partenaires, favorisant l'engagement direct et la conclusion d'accords, et permettant aux partenaires d'explorer de nouveaux forfaits réservables et des itinéraires sur mesure.

Le WTM 2025 a réaffirmé le rôle de l'Arabie saoudite en tant qu'acteur majeur du tourisme mondial, offrant un tremplin pour de nouvelles alliances, des partenariats significatifs et l'évolution continue de son paysage touristique. Elle a également contribué à préparer le terrain pour TOURISE, une nouvelle plateforme mondiale pionnière, qui se tiendra à Riyad du 11 au 13 novembre et qui réunira plus de 1 000 dirigeants et visionnaires du monde entier, issus des secteurs du gouvernement, des affaires, de l'investissement, du tourisme et de la technologie. Ensemble, ces dirigeants relèveront des défis majeurs, débloqueront des investissements, lanceront des initiatives à fort impact et concluront des accords transformateurs qui permettront de construire un secteur touristique durable, équitable et tourné vers l'avenir.

A propos de l'Autorité saoudienne du tourisme (STA) : L'Autorité saoudienne du tourisme (STA), créée en juin 2020, est chargée de commercialiser les destinations touristiques saoudiennes dans le monde entier et de développer l'offre de ces destinations par le biais de programmes, de forfaits et d'un soutien commercial. Son mandat comprend le développement des atouts et des destinations uniques du pays, l'accueil et la participation à des événements industriels, et la promotion de la marque des destinations saoudiennes au niveau local et à l'étranger. STA dispose de 16 bureaux de représentation dans le monde, desservant 38 pays. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.VisitSaudi.com.

