Le 43e prix Honda a été décerné à Hidetoshi Katori pour son invention : une horloge à réseau optique qui ne perd qu'une seconde par 30 milliards d'années

TOKYO, 13 décembre 2022 /PRNewswire/ -- La Fondation Honda a organisé à Tokyo la 43e cérémonie de remise du prix Honda le 17 novembre 2022, au cours de laquelle elle a décerné le prix de cette année à Hidetoshi Katori, professeur à l'École supérieure d'ingénierie de l'Université de Tokyo (scientifique en chef et chef d'équipe au RIKEN).

Photo : https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106338/202211290547/_prw_PI1fl_P9kwW68A.jpg

Hiroto Ishida, président de la Fondation Honda, a déclaré : « La mesure précise du temps devient de plus en plus importante dans la société moderne. L'invention de M. Katori, l'horloge à réseau optique, est capable de mesurer des différences de hauteur de 1 cm en faisant appel à l'effet relativiste selon lequel le temps se déplace plus lentement là où la gravité est plus faible. Nous pensons qu'elle sera importante pour la gestion des catastrophes, comme la détection des montées de magma volcanique, et qu'elle ouvrira la voie à de nouvelles technologies de mesure et à de nouveaux domaines de recherche. Dans l'esprit du prix Honda, le travail de M. Katori est vraiment remarquable. »

Kazuko Matsumoto, du comité de sélection du prix Honda, a expliqué le processus de sélection : « Nous avons sollicité 300 nominateurs du monde entier et avons choisi les lauréats parmi 27 groupes de candidats de 11 pays. Pour la sélection, nous avons tenu compte non seulement des objectifs et des travaux des candidats, mais aussi de la manière dont leurs inventions peuvent améliorer la vie des gens. M. Katori a inventé l'horloge à réseau optique en 2001 ; elle utilise des atomes piégés dans un réseau optique pour créer un standard de temps ultra-précis. Contrairement à l'actuelle norme internationale de temps atomique, les horloges atomiques au césium, qui sont précises à environ 15 chiffres, cette nouvelle méthode peut mesurer le temps à 18 chiffres. M. Katori a été retenu pour ce prix car les possibilités illimitées de cette technologie correspondent à l'idée sous-jacente du prix Honda. »

M. Katori a déclaré : « Je suis honoré de recevoir le prix Honda. Je tiens à remercier la Fondation Honda et le comité de sélection. Après des décennies de recherche, il est devenu important pour moi de transmettre des résultats qui profiteront à l'humanité et à la société. Si mes recherches ont débuté par curiosité, au fur et à mesure de leur développement, j'ai espéré les partager avec la société. Je suis reconnaissant d'avoir trouvé un domaine de recherche qui m'a inspiré pendant tant d'années.

J'aimerais fabriquer une horloge plus petite qui mesure en millimètres avec une précision de 19 chiffres en 1 000 secondes. Parallèlement à la réduction de la taille de l'horloge et à sa mise en réseau, j'ai commencé à discuter avec des géophysiciens de cibles pour la prévision des éruptions volcaniques et des tremblements de terre. La technologie de mesure du temps peut être améliorée indéfiniment, et ces progrès seront à l'origine de changements sociaux. L'année dernière, on m'a demandé d'écrire le dernier chapitre d'un manuel de physique pour lycéens. J'imagine que ces étudiants sont maintenant à l'université ou au travail, où ils découvrent les possibilités d'application dans le monde réel. Je pense qu'il est temps de passer le relais à la prochaine génération d'esprits brillants. »

Recherche de M. Katori sur l'horloge à réseau optique : https://kyodonewsprwire.jp/attach/202211290547-O1-q1Q8Fm8A.pdf

Hidetoshi Katori : https://kyodonewsprwire.jp/attach/202211290547-O2-696lCIe2.pdf

Site Web officiel : https://www.hondafoundation.jp/fr

