Il 43° Premio Honda è stato assegnato al Dottor Hidetoshi Katori per la sua invenzione: l'orologio a reticolo ottico che perde solo 1 secondo ogni 30 miliardi di anni

TOKYO, 13 dicembre 2022 /PRNewswire/ -- La Fondazione Honda di Tokyo ha tenuto la 43a cerimonia di premiazione del Premio Honda il 17 novembre 2022, dove ha assegnato il premio di quest'anno al Dottor Hidetoshi Katori, professore della Graduate School of Engineering dell'Università di Tokyo (Chief Scientist and Team Leader, RIKEN).

Hiroto Ishida, Presidente della Honda Foundation, ha commentato: "La misurazione precisa del tempo sta diventando sempre più importante nella società moderna. L'invenzione del Dottor Katori, l'orologio a reticolo ottico, è in grado di misurare differenze di altezza di 1 cm sfruttando l'effetto relativistico secondo cui il tempo si muove più lentamente dove la gravità è minore. Possiamo prevedere che ciò sarà importante per la gestione delle catastrofi, ad esempio per rilevare le risalite di magma vulcanico, e per sperimentare nuove tecnologie di misurazione e campi di ricerca. Nello spirito del Premio Honda, il risultato ottenuto dal Dottor Katori è davvero notevole".

Kazuko Matsumoto del Comitato di selezione del Premio Honda ha spiegato il processo di selezione: "Abbiamo chiesto a 300 nominatori di tutto il mondo e abbiamo scelto i vincitori tra 27 gruppi di candidati provenienti da 11 Paesi. Per la selezione, abbiamo considerato non solo gli obiettivi e i risultati dei candidati, ma anche il modo in cui le loro invenzioni possono migliorare la vita delle persone. Nel 2001, il Dottor Katori ha inventato l'orologio a reticolo ottico, che utilizza atomi intrappolati in un reticolo ottico per creare uno standard temporale ultrapreciso. A differenza dell'attuale standard internazionale del tempo atomico, gli orologi atomici al cesio, che hanno una precisione di circa 15 cifre, questo nuovo metodo può misurare il tempo a 18 cifre. Il Dottor Katori è stato scelto per questo premio in quanto le possibilità illimitate della tecnologia si adattano all'idea alla base del Premio Honda".

Il Dottor Katori ha dichiarato: "Sono onorato di ricevere il Premio Honda. Desidero ringraziare la Fondazione Honda e il comitato di selezione. Dopo decenni di ricerca, è diventato importante per me lasciare dei risultati che siano di beneficio all'umanità e alla società. Sebbene la ricerca sia iniziata per curiosità, man mano che si sviluppava, speravo di condividerla con la comunità. Sono grato di aver trovato un campo di ricerca che mi ha ispirato per tanti anni".

E ha aggiunto: "Vorrei realizzare un orologio più piccolo che misuri in millimetri con una precisione di 19 cifre in 1.000 secondi. Oltre a ridimensionare e a mettere in rete l'orologio, ho iniziato a parlare con i geofisici di obiettivi per la previsione di eruzioni vulcaniche e terremoti. La tecnologia di misurazione del tempo può essere migliorata all'infinito e questi progressi determineranno un cambiamento sociale. L'anno scorso mi è stato chiesto di scrivere il capitolo finale di un testo di fisica per le scuole superiori. Immagino che questi studenti siano ora all'università o al lavoro, dove stanno scoprendo applicazioni nel mondo reale. Credo sia giunto il momento di passare il testimone alla prossima generazione di menti brillanti".

