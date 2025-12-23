Le BOE et l'UNESCO approfondissent leur coopération dans le domaine scientifique afin de façonner un avenir durable à travers la prévision et l'action

PARIS, 23 décembre 2025 /PRNewswire/ -- BOE a récemment participé à deux événements phares de l'UNESCO à Paris et en Namibie, démontrant ses concepts de pointe et sa capacité à renforcer l'écosystème de la gouvernance scientifique mondiale et l'innovation en matière d'éducation STEM. BOE est la première société technologique chinoise à soutenir la Décennie internationale des sciences pour le développement durable des Nations unies (2024-2033).

Dialogue à Paris : contribuer à la prévision sur la gouvernance mondiale de la science

Seul représentant de l'industrie chinoise, Si Da, vice-président et directeur de la marque BOE, a pris la parole lors de l'atelier sur l'avenir intitulé « Shaping the Futures of Science : The role of the International Decade of Sciences for Sustainable Development, 2024-2033, » (Façonner l'avenir de la science: le rôle de la Décennie internationale des sciences pour le développement durable, 2024-2033), une session parallèle de la Journée mondiale du futur au siège de l'UNESCO à Paris le 2 décembre. Cette session s'est penchée sur la réimagination de l'impact de la science au cours des 25 prochaines années et sur le rôle central de la Décennie internationale dans l'élaboration de l'avenir de la science. Les participants ont largement convenu que la clé des avancées scientifiques réside dans la traduction d'une vision à long terme en stratégies et actions durables.

Si Da a souligné que pour atteindre les objectifs de la Décennie internationale, il est essentiel de « transformer la prévision en investissement stratégique durable et à long terme et d'intégrer la responsabilité sociale des entreprises dans l'ADN de l'innovation d'une organisation ». Le BOE est en train de mettre en place un cadre intégré de développement durable pour « l'organisation, la stratégie et la marque ». Ses pratiques en matière de développement durable vont de la mise en œuvre d'initiatives éducatives caritatives à la construction d'usines à consommation nette zéro, en passant par l'utilisation de la technologie numérique pour soutenir la préservation des cultures.

Initiatives en Namibie : soutien le réseau des clubs scientifiques de l'UNESCO pour catalyser l'innovation dans toute l'Afrique

Suite à l'initiative « Windows to STEM » au Kenya, le BOE et l'UNESCO poursuivent leur coopération. Le 5 décembre, le BOE était aux côtés de l'UNESCO pour le lancement des clubs scientifiques africains participant au réseau des clubs scientifiques de l'UNESCO en Namibie. L'objectif est de relier les clubs scientifiques de toute l'Afrique afin de créer une communauté d'innovation ouverte et collaborative qui partage les ressources, inspirant ainsi en permanence les jeunes générations à explorer les sciences. Il s'agit d'une politique essentielle pour faire avancer l'objectif de la Décennie internationale en faveur d'une science inclusive.

Afin de stimuler la vitalité régionale, le BOE s'associe à l'UNESCO pour lancer le Science Club Challenge 2026. En tant que sponsor exclusif de l'initiative, BOE fournira aux gagnants des appareils d'apprentissage intelligents tels que des tablettes activées par sa technologie verte. Ces efforts démontrent le soutien indéfectible de BOE à l'écosystème d'innovation de l'Afrique en tant que partenaire de longue date, et incarnent également le concept de sa marque de durabilité « Open Next Earth » (ONE).

Du dialogue à Paris à la construction d'un écosystème en Afrique, BOE montre une voie claire vers un engagement mondial durable en tant qu'entreprise technologique - en contribuant à la gouvernance mondiale tout en favorisant l'innovation régionale par des actions concrètes. Le BOE reste déterminé à travailler aux côtés de l'UNESCO et d'autres partenaires mondiaux pour construire un avenir plus inclusif et plus durable.

