Le cabinet de conseil HEADMIND PARTNERS, spécialisé en data, IA & Cybersécurité, se dote d'un nouveau Conseil d'Administration, associant entrepreneurs expérimentés et universitaires de renom.

PARIS, 24 mai 2024 /PRNewswire/ -- Fort de l'accélération des enjeux de Cybersécurité et d'Intelligence Artificielle dans les organisations, HeadMind Partners affiche son expertise technologique et son expérience opérationnelle au service des entreprises avec un conseil d'administration composé de professionnels reconnus à même de l'accompagner dans une croissance durable.

Louis BAZIRE , Ancien Président de la Chambre de commerce France – Brésil

, Ancien Président de la commerce – Brésil Charles BEIGBEDER, Président de Audacia

Président de Audacia Pierre BONTEMPS, Fondateur de Coriolis Télécom

Fondateur de Coriolis Télécom Éric BOUSTOULLER, Partner, C4 Ventures

Partner, C4 Ventures Laurence DEVILLERS , Professeure des universités, Sorbonne Université, Chercheuse au Laboratoire interdisciplinaire des sciences du numérique, CNRS

, Professeure des universités, Sorbonne Université, Chercheuse au Laboratoire interdisciplinaire des sciences du numérique, CNRS Olivier DOUSSET, Président de la Compagnie d'Anjou

Président de la Compagnie d'Anjou Aurélie DUDEZERT, Professeure des universités, Institut Mines- Télécom Business School - Responsable du IS Lab, spécialisé dans le management de la donnée et la transformation numérique

Professeure des universités, Institut Mines- Télécom Business School - Responsable du IS Lab, spécialisé dans le management de la donnée et la transformation numérique Marie HAIE, Administratrice indépendante

Administratrice indépendante Cédric VILLANI, Professeur des Universités, Université Claude Bernard Lyon 1, Mathématicien, Lauréat de la Médaille Fields.

A PROPOS D'HEADMIND PARTNERS

Fondé en 2000 par son PDG Guy-Hubert Bourgeois, HeadMind Partners est un leader du conseil en Intelligence Artificielle & Cybersécurité en France et en Belgique, qui accompagne ses clients à construire une société numérique plus sécurisée et responsable. HeadMind Partners accompagne plus de 160 grands comptes (CAC 40 & SBF 120) en s'appuyant sur des équipes pluridisciplinaires : +500 experts en cybersécurité, +50 ingénieurs de pointe en IA et +400 experts de la transformation numérique.

Contacts :

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2420988/HEADMIND_PARTNERS_Logo.jpg